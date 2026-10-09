Áramütést és tüzet okozhat az Aldi egyik terméke – azonnali visszahívást kezdeményeztek

Termékvisszahívást jelentett be az egyik hazai élelmiszerbolt-hálózat, miután kiderült, hogy az általuk forgalmazott egyik hajszárító használata komoly biztonsági kockázatot jelenthet. Az Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közleménye szerint az Aldi Ambiano márkájú készülékének hálózati kábele megsérülhet, ami áramütést vagy tüzet okozhat.

A készüléket bármelyik, a vásárlóhoz legközelebb eső Aldi-áruházba vissza lehet vinni. (képünk illusztráció) Fotó: DirkVG / Shutterstock

Blokk nélkül is visszaadja a pénzt az Aldi

A hatóság ezért arra figyelmezteti a vásárlókat, hogy az érintett hajszárító használatát haladéktalanul hagyják abba, és vigyék vissza valamelyik Aldi-üzletbe.

A visszahívás az ASCE – ALDI SÜD Group Supply Chain Entity GmbH által gyártott, Ambiano márkanév alatt forgalmazott hajszárítót érinti.

A közlemény szerint a veszélyforrást a készülék hálózati kábelének lehetséges sérülése jelenti. A meghibásodás következtében fennáll az áramütés és a tűz kialakulásának kockázata.

Az Aldi a termék teljes vételárát visszatéríti, és ehhez a vásárlást igazoló nyugta bemutatására sincs szükség. A készüléket bármelyik, a vásárlóhoz legközelebb eső Aldi-áruházba vissza lehet vinni.

Az NKFH arra kéri a fogyasztókat, hogy a visszahívott hajszárítót a továbbiakban semmiképpen ne használják.

Nem ez volt az első eset idén, hogy egy Aldi által forgalmazott Ambiano terméket tűz- vagy balesetveszélye lehetősége miatt visszahívtak. Korábban megírtuk, hogy az azonos márkájú hordozható mixer szürke, kék és zöld színekben gyulladásveszély miatt a továbbiakban nem használható. Ezeket a termékeket a szállító Tempo International GmbH és az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. fogyasztóvédelmi okokból abban az esetben is azonnali hatállyal visszahívta.