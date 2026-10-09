Deviza
EUR/HUF364,83 -0,18% USD/HUF325,2 -0,23% GBP/HUF430,48 -0,17% CHF/HUF391,39 -0,16% PLN/HUF83,35 -0,13% RON/HUF68,31 -0,11% CZK/HUF14,98 -0,1% EUR/HUF364,83 -0,18% USD/HUF325,2 -0,23% GBP/HUF430,48 -0,17% CHF/HUF391,39 -0,16% PLN/HUF83,35 -0,13% RON/HUF68,31 -0,11% CZK/HUF14,98 -0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX140 278,04 +2,27% MTELEKOM2 544 +0,55% MOL4 990 -0,2% OTP39 820 +4,9% RICHTER12 270 +0,57% OPUS251 +0,4% ANY6 190 +0,32% AUTOWALLIS122 +0,82% WABERERS4 190 -0,72% BUMIX9 058,9 +0,38% CETOP4 771,98 -0,81% CETOP NTR3 124,23 +1,31% BUX140 278,04 +2,27% MTELEKOM2 544 +0,55% MOL4 990 -0,2% OTP39 820 +4,9% RICHTER12 270 +0,57% OPUS251 +0,4% ANY6 190 +0,32% AUTOWALLIS122 +0,82% WABERERS4 190 -0,72% BUMIX9 058,9 +0,38% CETOP4 771,98 -0,81% CETOP NTR3 124,23 +1,31%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Áramütést és tüzet okozhat az Aldi egyik terméke – azonnali visszahívást kezdeményeztek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Veszélyes meghibásodás miatt hajszárítót hív vissza az egyik magyarországi kiskereskedelmi üzletlánc. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) tájékoztatása szerint az Aldi Ambiano márkájú készülékének hálózati kábele megsérülhet, ami áramütéshez vagy akár tűzhöz is vezethet.
VG
2026.10.09, 09:29
Frissítve: 2026.10.09, 09:40
Szóljon hozzá!

Termékvisszahívást jelentett be az egyik hazai élelmiszerbolt-hálózat, miután kiderült, hogy az általuk forgalmazott egyik hajszárító használata komoly biztonsági kockázatot jelenthet. Az Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közleménye szerint az Aldi Ambiano márkájú készülékének hálózati kábele megsérülhet, ami áramütést vagy tüzet okozhat.

24,May,2025,,Aachen,,Germany.,Customers,Waiting,With,Their,Shopping, Aldi
A készüléket bármelyik, a vásárlóhoz legközelebb eső Aldi-áruházba vissza lehet vinni. (képünk illusztráció) Fotó: DirkVG / Shutterstock

Blokk nélkül is visszaadja a pénzt az Aldi

A hatóság ezért arra figyelmezteti a vásárlókat, hogy az érintett hajszárító használatát haladéktalanul hagyják abba, és vigyék vissza valamelyik Aldi-üzletbe.

A visszahívás az ASCE – ALDI SÜD Group Supply Chain Entity GmbH által gyártott, Ambiano márkanév alatt forgalmazott hajszárítót érinti.

A közlemény szerint a veszélyforrást a készülék hálózati kábelének lehetséges sérülése jelenti. A meghibásodás következtében fennáll az áramütés és a tűz kialakulásának kockázata.

Az Aldi a termék teljes vételárát visszatéríti, és ehhez a vásárlást igazoló nyugta bemutatására sincs szükség. A készüléket bármelyik, a vásárlóhoz legközelebb eső Aldi-áruházba vissza lehet vinni.

Az NKFH arra kéri a fogyasztókat, hogy a visszahívott hajszárítót a továbbiakban semmiképpen ne használják.

Nem ez volt az első eset idén, hogy egy Aldi által forgalmazott Ambiano terméket tűz- vagy balesetveszélye lehetősége miatt visszahívtak. Korábban megírtuk, hogy az azonos márkájú hordozható mixer szürke, kék és zöld színekben gyulladásveszély miatt a továbbiakban nem használható. Ezeket a termékeket a szállító Tempo International GmbH és az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. fogyasztóvédelmi okokból abban az esetben is azonnali hatállyal visszahívta.

Kapcsolódó

 

Szóljon hozzá!
NKFH
termékvisszahívás
Aldi
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu