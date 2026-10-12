Aranykonvoj: videón Orbán Viktor minden eddiginél élesebb nyilatkozata, a tévében fakadt ki – "Ezért akarnak engem bíróság elé állítani? A végén örüljenek, ha megússzák"
Itt van az aranykonvoj ügye, most hadd söprögessek a saját portámon. Ez Európa legnagyobb korrupciós ügye – így kommentálta Orbán Viktor a Hír TV Bayer-show című műsorában hétfőn este a jelenleg az egyik leginkább forró közéleti ügyet.
A volt miniszterelnök megszólalása nem véletlen, a npokban több hír is borzolta a kedélyeket a botrány kapcsán. Ahogy azt a Világgazdaság is megírta, a Központi Nyomozó Főügyészség csütörtökön megerősítette, hogy eddig öt embert hallgattak ki az úgynevezett aranykonvojügyben gyanúsítottként, akik között a Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatóján és az Alkotmányvédelmi Hivatal egyik vezetőjén kívül három rendőr is van. Utóbbiakat hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntettével gyanúsítják.
Az ukrán aranykonvoj botránya
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és a Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai az M0-s autópályán március 5-én pénzmosás gyanújával lefoglaltak két, az ukrán Oscsadbank tulajdonában lévő járművet, amelyek az ausztriai Raiffeisen Bankból szállítottak Ukrajnába
- 40 millió dollárt
- és 35 millió euró készpénzt,
- valamint 9 kilogramm aranyat.
A héttagú, fegyvertelen személyzetet másnap kihallgatás után kiutasították, ők később embertelen bánásmód, illetve jogaik megsértése miatt tettek panaszt. Az április választást követően pedig a lefoglalt készpénzt és aranyat is visszakapták az ukránok. A történtek azonban nem maradtak annyiban és aktív kísérletek zajlanak különböző szinteken, hogy elszámoltatás és számonkérés történjen a Fidesz és az Orbán-kormány, konkrétan a volt miniszterelnök felé.
Ennek egy újabb fejezete volt Ruszain-Szendi Romulusz – aki az Orbán-kormány idején vezérkari főnök volt – kifakadása, aki felszólította Orbán Viktort, hogy álljon ki a magyar emberek elé, és mondja el világosan, egyenesen, egy valódi vezetőhöz méltóan, hogy ő adta-e ki a parancsot az aranykonvoj megállítására, vagy nem?
Orbán Viktor talán erre is válaszul közleményben reagált az ukrán aranykonvoj ügyére. Abban úgy fogalmazott, hogy az aranykonvojügyben eljáró hatóságok kormányzati utasítás nélkül is kiválóan tették a dolgukat, nemzeti kormány miniszterelnökeként pedig büszke arra, hogy Európa legnagyobb korrupciós botrányát, az ukrán maffia pénzügyi akcióit sikeresen megállították és felszámolták Magyarországon.
A volt kormányfő szerint a hatóságok példamutatóan és sikeresen dolgoztak. Saját jogkörükben eljárva, kormányzati utasítás nélkül is kiválóan tették a dolgukat. "Ha szükséges lett volna, akkor a megfelelő utasításokat kiadta volna" – tette hozzá Orbán Viktor. A Fidesz elnöke szerint az ügyben eljáró hatóságok és szakemberek a munkájukért elismerést és jutalmat érdemelnek.
Szégyennek nevezte, hogy a mostani kormány a haza érdekét legjobban szolgáló munkatársait" meghurcolja, amiért a kötelességüket teljesítették.
Aranykonvoj: Orbán Viktor kifakadt a tévében, minden eddiginél élesebb nyilatkozatot tett
Így érkeztünk el hétfő este a Bayer-showhoz, amelynek Orbán Viktor volt a vendége. Ebben tért ki a volt miniszterelnök az ukrán aranykonvoj ügyére. Leszögezte, hogy vastagon benne vannak a nyugatiak is, meg az ukránok is. Ha valaki figyeli esetleg az osztrák belpolitikát, ott óriási vita van azon, hogy hogy ment keresztül Ausztrián, meg hogy jöhetett Ausztriából Magyarországon keresztül milliárdszám euró, arany , meg dollár.
Hát nem normális dolgok. Semmi köze a normális banki működéshez annak, hogy titkos szolgálati kiképzésű katonai háttérre rendelkező ukrán fegyveresek szállítmányokat kísérgetnek. Hát ne vicceljünk már! Ezt megállítottuk – mutatott rá.
Megismételte, hogy nem kellett neki konkrét döntéseket hoznia és intézkedéseket elrendelnie, mert szerencsére a magyar hatóságok maguktól is tették a dolgokat. De megtette volna egyébként, ha ők maguktól nem teszik meg, utasította volna őket.
Most ezért akarnak engem bíróság elé állítani? Hát ez zajlik. Ennek semmi köze a korrupcióhoz, semmi köze a hatalommal való visszaéléshez. Arról van szó, hogy fel akarják számolni a jobb oldal, de ellen fogunk állni.
Nem lehet bennünket felszámolni, mert a fél országot nem lehet börtönbe csukni. És a végén örüljenek, ha megússzák
– figyelmeztett Orbán Viktor.