Aranykonvoj: videón Orbán Viktor minden eddiginél élesebb nyilatkozata, a tévében fakadt ki – "Ezért akarnak engem bíróság elé állítani? A végén örüljenek, ha megússzák"

Itt van az aranykonvoj ügye, most hadd söprögessek a saját portámon. Ez Európa legnagyobb korrupciós ügye – így kommentálta Orbán Viktor a Hír TV Bayer-show című műsorában hétfőn este a jelenleg az egyik leginkább forró közéleti ügyet.

Aranykonvoj: Orbán Viktor kifakadt a tévében, minden eddiginél élesebb nyilatkozatot tett / Fotó: AFP

A volt miniszterelnök megszólalása nem véletlen, a npokban több hír is borzolta a kedélyeket a botrány kapcsán. Ahogy azt a Világgazdaság is megírta, a Központi Nyomozó Főügyészség csütörtökön megerősítette, hogy eddig öt embert hallgattak ki az úgynevezett aranykonvojügyben gyanúsítottként, akik között a Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatóján és az Alkotmányvédelmi Hivatal egyik vezetőjén kívül három rendőr is van. Utóbbiakat hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntettével gyanúsítják.

Az ukrán aranykonvoj botránya

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és a Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai az M0-s autópályán március 5-én pénzmosás gyanújával lefoglaltak két, az ukrán Oscsadbank tulajdonában lévő járművet, amelyek az ausztriai Raiffeisen Bankból szállítottak Ukrajnába

40 millió dollárt

és 35 millió euró készpénzt,

valamint 9 kilogramm aranyat.

A héttagú, fegyvertelen személyzetet másnap kihallgatás után kiutasították, ők később embertelen bánásmód, illetve jogaik megsértése miatt tettek panaszt. Az április választást követően pedig a lefoglalt készpénzt és aranyat is visszakapták az ukránok. A történtek azonban nem maradtak annyiban és aktív kísérletek zajlanak különböző szinteken, hogy elszámoltatás és számonkérés történjen a Fidesz és az Orbán-kormány, konkrétan a volt miniszterelnök felé.

Ennek egy újabb fejezete volt Ruszain-Szendi Romulusz – aki az Orbán-kormány idején vezérkari főnök volt – kifakadása, aki felszólította Orbán Viktort, hogy álljon ki a magyar emberek elé, és mondja el világosan, egyenesen, egy valódi vezetőhöz méltóan, hogy ő adta-e ki a parancsot az aranykonvoj megállítására, vagy nem?

Orbán Viktor talán erre is válaszul közleményben reagált az ukrán aranykonvoj ügyére. Abban úgy fogalmazott, hogy az aranykonvojügyben eljáró hatóságok kormányzati utasítás nélkül is kiválóan tették a dolgukat, nemzeti kormány miniszterelnökeként pedig büszke arra, hogy Európa legnagyobb korrupciós botrányát, az ukrán maffia pénzügyi akcióit sikeresen megállították és felszámolták Magyarországon.