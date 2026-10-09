Váratlanul megszólalt Orbán Viktor az aranykonvonvojról: így történt valójában az ukrán pénzszállítók elfogása – "Szégyen"

Orbán Viktor pénteki Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta, a nemzeti kormány miniszterelnökeként büszke arra, hogy Európa legnagyobb korrupciós botrányát, az ukrán maffia pénzügyi akcióit sikeresen megállították és felszámolták Magyarországon. A hatóságok példamutatóan és sikeresen dolgoztak – utalt a Fidesz elnöke az aranykonvoj-ügyben eljáró TEK-re és rendőrségre.

A volt kormányfő szerint az ügyben eljáró hatóságok és szakemberek munkájukért elismerést és jutalmat érdemelnek. / Fotó: AFP

A hatóságok kormányzati utasítás nélkül is kiválóan tették a dolgukat az aranykonvoj-ügyben

Mint írta: az említett hatóságok saját jogkörükben eljárva, kormányzati utasítás nélkül is kiválóan tették a dolgukat. Ha szükséges lett volna, akkor a megfelelő utasításokat kiadtam volna – jegyezte meg Orbán Viktor.

Az ügyben eljáró hatóságok és szakemberek munkájukért elismerést és jutalmat érdemelnek. Szégyen, hogy a mostani kormány a haza érdekét legjobban szolgáló munkatársait meghurcolja, amiért a kötelességüket teljesítették

– szögezte le a volt kormányfő.

Ruszin-Szendit különösen érzékenyen érinti az ügy

Korábban lapunk is hírt adott róla, hogy Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi minisztert különösen érzékenyen érinti az ügy, és ennek csütörtöki Facebook-bejegyzésében hangot is adott.

Mint írta: pályafutása során (a honvédelmi miniszter az Orbán-kormány idején vezérkari főnök volt – a szerk.) megtanulta, mit jelent parancsot adni, végrehajtani, és (...) felelősséget vállalni azokért, akiket az ember vezet.

A tárcavezető közölte azt is, katonaként egy dolgot biztosan megtanult, hogy a parancsnok nemcsak akkor parancsnok, amikor utasítást ad, hanem akkor is, amikor számot kell adnia a döntéseiről.

Most rendőröket gyanúsítanak meg, miközben egy volt főügyész nyilvánosan azt állítja, hogy az akcióra a legmagasabb politikai szintről érkezett utasítás. Ezért most közvetlenül Orbán Viktorhoz fordulok.

Orbán Viktor! Álljon ki a magyar emberek elé, és mondja el világosan, egyenesen, egy valódi vezetőhöz méltóan: ön adta ki a parancsot az aranykonvoj megállítására, vagy nem?

– tette fel a kérdést.

Ruszin-Szendi Romulusz mindezt arra reagálva írta, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség csütörtökön megerősítette az MTI-nek, hogy eddig öt embert hallgattak ki az úgynevezett aranykonvojügyben gyanúsítottként, akik között

a Terrorelhárítási Központ főigazgatóján

és az Alkotmányvédelmi Hivatal egyik vezetőjén kívül

három rendőr is van.

Utóbbiakat hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntettével gyanúsítják.