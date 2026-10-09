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Váratlanul megszólalt Orbán Viktor az aranykonvonvojról: így történt valójában az ukrán pénzszállítók elfogása – "Szégyen"

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Szégyen, hogy a mostani kormány a haza érdekét legjobban szolgáló munkatársait meghurcolja, amiért a kötelességüket teljesítették. Az ügyben eljáró hatóságok és szakemberek munkájukért elismerést és jutalmat érdemelnek – reagált Orbán Viktor az újabb gyanúsítások hírére az aranykonvoj-ügyben.
VG
2026.10.09, 13:18
Frissítve: 2026.10.09, 13:35
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Orbán Viktor pénteki Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta, a nemzeti kormány miniszterelnökeként büszke arra, hogy Európa legnagyobb korrupciós botrányát, az ukrán maffia pénzügyi akcióit sikeresen megállították és felszámolták Magyarországon. A hatóságok példamutatóan és sikeresen dolgoztak – utalt a Fidesz elnöke az aranykonvoj-ügyben eljáró TEK-re és rendőrségre.

Orbán Viktor, aranykonvoj
A volt kormányfő szerint az ügyben eljáró hatóságok és szakemberek munkájukért elismerést és jutalmat érdemelnek. / Fotó: AFP

A hatóságok kormányzati utasítás nélkül is kiválóan tették a dolgukat az aranykonvoj-ügyben

Mint írta: az említett hatóságok saját jogkörükben eljárva, kormányzati utasítás nélkül is kiválóan tették a dolgukat. Ha szükséges lett volna, akkor a megfelelő utasításokat kiadtam volna – jegyezte meg Orbán Viktor.

Az ügyben eljáró hatóságok és szakemberek munkájukért elismerést és jutalmat érdemelnek. Szégyen, hogy a mostani kormány a haza érdekét legjobban szolgáló munkatársait meghurcolja, amiért a kötelességüket teljesítették

– szögezte le a volt kormányfő.

Ruszin-Szendit különösen érzékenyen érinti az ügy

Korábban lapunk is hírt adott róla, hogy Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi minisztert különösen érzékenyen érinti az ügy, és ennek csütörtöki Facebook-bejegyzésében hangot is adott. 

Mint írta: pályafutása során (a honvédelmi miniszter az Orbán-kormány idején vezérkari főnök volt – a szerk.) megtanulta, mit jelent parancsot adni, végrehajtani, és (...) felelősséget vállalni azokért, akiket az ember vezet.

A tárcavezető közölte azt is, katonaként egy dolgot biztosan megtanult, hogy a parancsnok nemcsak akkor parancsnok, amikor utasítást ad, hanem akkor is, amikor számot kell adnia a döntéseiről.

Most rendőröket gyanúsítanak meg, miközben egy volt főügyész nyilvánosan azt állítja, hogy az akcióra a legmagasabb politikai szintről érkezett utasítás. Ezért most közvetlenül Orbán Viktorhoz fordulok. 

Orbán Viktor! Álljon ki a magyar emberek elé, és mondja el világosan, egyenesen, egy valódi vezetőhöz méltóan: ön adta ki a parancsot az aranykonvoj megállítására, vagy nem?

 – tette fel a kérdést.

Ruszin-Szendi Romulusz mindezt arra reagálva írta, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség csütörtökön megerősítette az MTI-nek, hogy eddig öt embert hallgattak ki az úgynevezett aranykonvojügyben gyanúsítottként, akik között 

  • a Terrorelhárítási Központ főigazgatóján 
  • és az Alkotmányvédelmi Hivatal egyik vezetőjén kívül 
  • három rendőr is van. 

Utóbbiakat hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntettével gyanúsítják. 

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a Terrorelhárítási Központ (TEK) és a titkosszolgálat 2026. március 5-én az M3-as autópályán feltartóztatott egy ukrán pénzszállítmányt. A gépjárművekből a hatóságok több tonna aranyat és készpénzt foglaltak le, a szállítmányt kísérő személyeket elfogták.

Később őket szabadon engedték, az április választást követően pedig a lefoglalt készpénzt és aranyat is visszakapták az ukránok. A történtek azonban nem maradtak annyiban és aktív kísérletek zajlanak különböző szinteken, hogy elszámoltatás és számonkérés történjen a Fidesz és az Orbán-kormány, konkrétan a volt miniszterelnök felé.

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Orbán Viktor
ukrán aranykonvoj
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