Ruszin-Szendi Romulusznál elszakadt a cérna az aranykonvoj miatt: nyilvánosan nekiesett Orbán Viktornak – "Most ez a pillanat jött el"

Orbán Viktor! – így kezdődik a honvédelmi miniszter csütörtök esti Facebook-bejegyzése, amit az ukrány aranykonvoj témájában közölt.

Ruszin-Szendi Romulusznál elszakadt a cérna az aranykonvoj miatt: nyilvánosan nekiesett Orbán Viktort / Fotó: AFP

Ruszin-Szendi Romulusz arra reagált, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség csütörtökön megerősítette az MTI-nek, hogy eddig öt embert hallgattak ki az úgynevezett aranykonvojügyben gyanúsítottként, akik között a Terrorelhárítási Központ főigazgatóján és az Alkotmányvédelmi Hivatal egyik vezetőjén kívül három rendőr is van.

Utóbbiakat hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntettével gyanúsítják. Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a Terrorelhárítási Központ (TEK) és a titkosszolgálat 2026. március 5-én az M3-as autópályán feltartóztatott egy ukrán pénzszállítmányt. A gépjárművekből a hatóságok több tonna aranyat és készpénzt foglaltak le, a szállítmányt kísérő személyeket elfogták.

Később őket szabadon engedték, az április választást követően pedig a lefoglalt készpénzt és aranyat is visszakapták az ukránok. A történtek azonban nem maradtak annyiban és aktív kísérletek zajlanak különböző szinteken, hogy elszámoltatás és számonkérés történjen a Fidesz és az Orbán-kormány, konkrétan a volt miniszterelnök felé.

Ruszin-Szendi Romulusznál elszakadt a cérna az aranykonvoj miatt

Ennek egy újabb fejezete Ruszain-Szendi Romulusz kifakadása. Némiképp távolról indítva azzal vezette fel a mondanivalóját, hogy a parancsot kiadni könnyű, a felelősséget vállalni már nehezebb.

Pályafutásom során (a honvédelmi miniszter az Orbán-kormány idején vezérkari főnök volt – a szerk.) megtanultam, mit jelent parancsot adni, végrehajtani, és ami talán mindennél fontosabb: felelősséget vállalni azokért, akiket az ember vezet.

Ezért különösen érzékenyen érint az aranykonvoj ügye

– fogalmazott. Szerinte katonaként egy dolgot biztosan megtanult, hogy a parancsnok nemcsak akkor parancsnok, amikor utasítást ad, hanem akkor is, amikor számot kell adnia a döntéseiről.

Most rendőröket gyanúsítanak meg, miközben egy volt főügyész nyilvánosan azt állítja, hogy az akcióra a legmagasabb politikai szintről érkezett utasítás.

Ezért most közvetlenül Orbán Viktorhoz fordulok. Orbán Viktor! Álljon ki a magyar emberek elé, és mondja el világosan, egyenesen, egy valódi vezetőhöz méltóan: ön adta ki a parancsot az aranykonvoj megállítására, vagy nem? – tette fel a kérdést.