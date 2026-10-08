Ruszin-Szendi Romulusznál elszakadt a cérna az aranykonvoj miatt: nyilvánosan nekiesett Orbán Viktornak – "Most ez a pillanat jött el"
Orbán Viktor! – így kezdődik a honvédelmi miniszter csütörtök esti Facebook-bejegyzése, amit az ukrány aranykonvoj témájában közölt.
Ruszin-Szendi Romulusz arra reagált, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség csütörtökön megerősítette az MTI-nek, hogy eddig öt embert hallgattak ki az úgynevezett aranykonvojügyben gyanúsítottként, akik között a Terrorelhárítási Központ főigazgatóján és az Alkotmányvédelmi Hivatal egyik vezetőjén kívül három rendőr is van.
Utóbbiakat hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntettével gyanúsítják. Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a Terrorelhárítási Központ (TEK) és a titkosszolgálat 2026. március 5-én az M3-as autópályán feltartóztatott egy ukrán pénzszállítmányt. A gépjárművekből a hatóságok több tonna aranyat és készpénzt foglaltak le, a szállítmányt kísérő személyeket elfogták.
Később őket szabadon engedték, az április választást követően pedig a lefoglalt készpénzt és aranyat is visszakapták az ukránok. A történtek azonban nem maradtak annyiban és aktív kísérletek zajlanak különböző szinteken, hogy elszámoltatás és számonkérés történjen a Fidesz és az Orbán-kormány, konkrétan a volt miniszterelnök felé.
Ruszin-Szendi Romulusznál elszakadt a cérna az aranykonvoj miatt
Ennek egy újabb fejezete Ruszain-Szendi Romulusz kifakadása. Némiképp távolról indítva azzal vezette fel a mondanivalóját, hogy a parancsot kiadni könnyű, a felelősséget vállalni már nehezebb.
Pályafutásom során (a honvédelmi miniszter az Orbán-kormány idején vezérkari főnök volt – a szerk.) megtanultam, mit jelent parancsot adni, végrehajtani, és ami talán mindennél fontosabb: felelősséget vállalni azokért, akiket az ember vezet.
Ezért különösen érzékenyen érint az aranykonvoj ügye
– fogalmazott. Szerinte katonaként egy dolgot biztosan megtanult, hogy a parancsnok nemcsak akkor parancsnok, amikor utasítást ad, hanem akkor is, amikor számot kell adnia a döntéseiről.
Most rendőröket gyanúsítanak meg, miközben egy volt főügyész nyilvánosan azt állítja, hogy az akcióra a legmagasabb politikai szintről érkezett utasítás.
Ezért most közvetlenül Orbán Viktorhoz fordulok. Orbán Viktor! Álljon ki a magyar emberek elé, és mondja el világosan, egyenesen, egy valódi vezetőhöz méltóan: ön adta ki a parancsot az aranykonvoj megállítására, vagy nem? – tette fel a kérdést.
Ha igen, azért szerinte vállalni kell a felelősséget. Ha pedig nem, akkor mondja el, ki döntött, és milyen felhatalmazás alapján. Szerinte ne a végrehajtó rendőröknek kelljen egyedül viselniük egy olyan döntés következményeit, amelynek eredetét ma is kérdések övezik.
A némiképp dagályos poszt azzal a gondolattal zárul, hogy van egy pillanat, amikor már nem az számít, mekkora hatalma volt valakinek, hanem az, volt-e benne annyi tartás, hogy vállalja a saját döntéseit. "Orbán Viktor, most ez a pillanat jött el" – jegyezte meg.