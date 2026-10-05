Itt az újabb háború: elege lett az ÁSZ elnökének Magyar Péter kirohanásaiból, Windisch László levélben fordult a köztársasági elnökhöz - "Felhívom a figyelmét az aggasztó tendenciákra"

Az Állami Számvevőszék elnöke szerint Magyar Péter ismételt támadásai már az intézmény alkotmányos függetlenségét veszélyeztetik, ezért Windisch László az államfőhöz fordult. A kampányfinanszírozás vizsgálata az ÁSZ szerint a törvényben meghatározott rendben zajlik, a megállapításokat pedig kizárólag igazolt tények és jogszabályok alapján teszik meg.

Az ÁSZ elnöke a köztársasági elnöktől kért fellépést az államszervezet demokratikus működésének védelmében / Fotó: Wikipedia Commons

Újabb fejezetéhez érkezett a Magyar Péter és az Állami Számvevőszék közötti konfliktus. Windisch László, az ÁSZ elnöke hétfőn levélben fordult a köztársasági elnökhöz, arra hivatkozva, hogy a miniszterelnök ismételt nyilvános támadásai már túlmutatnak egy kormány és az ellenőrző szerv közötti természetes konfliktuson.

Az ÁSZ közleménye szerint az intézmény „minden releváns és hiteles információt, adatot gyűjt és felhasznál” a törvény alapján végzett kampányfinanszírozási vizsgálatához. Hangsúlyozták azt is, hogy megállapításaikat „csak igazolt tények, valamint a jogszabályok, és nem közhangulat, sajtóhírek vagy politikusi vélekedés alapján” teszik meg.

Windisch László levelében azt írta:

Magyar Péter az elmúlt hetekben sajtónyilatkozataiban és közösségi médiás bejegyzéseiben ismételten, éles, valótlan kritikával illette az Állami Számvevőszéket és annak vezetését

Az ÁSZ elnöke szerint a kormányfő azt állította, hogy a szervezet asszisztál a tiltott pártfinanszírozási ügyekhez, valamint az MNB alapítványainak kifosztásához.

Windisch László erre úgy reagált, hogy az MNB alapítványainak ügyét éppen az ÁSZ tárta fel, és hivatalba lépése után megkezdett vizsgálatuk eredményeként már 2025 januárjában feljelentést tettek. A kampányfinanszírozásról pedig azt írta: a törvényi előírásoknak megfelelően a vizsgálatra a választásokat követően kerül sor, amelyre egy év áll rendelkezésre. Az ellenőrzés jelenleg is folyamatban van, és az NKA-ügy is a vizsgálat tárgyát képezi.

„Egy működő jogállamban természetes és elvárható, hogy az eredményhirdetéssel megvárjuk a vizsgálat hivatalos lefolytatását” – írta az ÁSZ elnöke. Hozzátette, hogy a vizsgálatról annak lezárását követően jelentés készül, amelyet a törvénynek megfelelően nyilvánosságra hoznak.