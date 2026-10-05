Itt az újabb háború: elege lett az ÁSZ elnökének Magyar Péter kirohanásaiból, Windisch László levélben fordult a köztársasági elnökhöz - "Felhívom a figyelmét az aggasztó tendenciákra"
Az Állami Számvevőszék elnöke szerint Magyar Péter ismételt támadásai már az intézmény alkotmányos függetlenségét veszélyeztetik, ezért Windisch László az államfőhöz fordult. A kampányfinanszírozás vizsgálata az ÁSZ szerint a törvényben meghatározott rendben zajlik, a megállapításokat pedig kizárólag igazolt tények és jogszabályok alapján teszik meg.
Újabb fejezetéhez érkezett a Magyar Péter és az Állami Számvevőszék közötti konfliktus. Windisch László, az ÁSZ elnöke hétfőn levélben fordult a köztársasági elnökhöz, arra hivatkozva, hogy a miniszterelnök ismételt nyilvános támadásai már túlmutatnak egy kormány és az ellenőrző szerv közötti természetes konfliktuson.
Az ÁSZ közleménye szerint az intézmény „minden releváns és hiteles információt, adatot gyűjt és felhasznál” a törvény alapján végzett kampányfinanszírozási vizsgálatához. Hangsúlyozták azt is, hogy megállapításaikat „csak igazolt tények, valamint a jogszabályok, és nem közhangulat, sajtóhírek vagy politikusi vélekedés alapján” teszik meg.
Windisch László levelében azt írta:
Magyar Péter az elmúlt hetekben sajtónyilatkozataiban és közösségi médiás bejegyzéseiben ismételten, éles, valótlan kritikával illette az Állami Számvevőszéket és annak vezetését
Az ÁSZ elnöke szerint a kormányfő azt állította, hogy a szervezet asszisztál a tiltott pártfinanszírozási ügyekhez, valamint az MNB alapítványainak kifosztásához.
Windisch László erre úgy reagált, hogy az MNB alapítványainak ügyét éppen az ÁSZ tárta fel, és hivatalba lépése után megkezdett vizsgálatuk eredményeként már 2025 januárjában feljelentést tettek. A kampányfinanszírozásról pedig azt írta: a törvényi előírásoknak megfelelően a vizsgálatra a választásokat követően kerül sor, amelyre egy év áll rendelkezésre. Az ellenőrzés jelenleg is folyamatban van, és az NKA-ügy is a vizsgálat tárgyát képezi.
„Egy működő jogállamban természetes és elvárható, hogy az eredményhirdetéssel megvárjuk a vizsgálat hivatalos lefolytatását” – írta az ÁSZ elnöke. Hozzátette, hogy a vizsgálatról annak lezárását követően jelentés készül, amelyet a törvénynek megfelelően nyilvánosságra hoznak.
A levél megjelenése előtt nem sokkal Magyar Péter ismét az ÁSZ-t kérte számon.
Az Állami Számvevőszék vajon meddig hallgat a tiltott kampányfinanszírozásról?
– írta a miniszterelnök a Facebook-oldalán, miután a Direkt36 arról számolt be, hogy Mészáros Lőrinc érdekeltségei 2022 óta legalább 4,5 milliárd forinttal támogatták a Megafont. A V-Híd Zrt., az R-Kord Kft. és a Kontúr Csoport Kft. támogatásai a Direkt36 szerint a Megafon bevételeinek mintegy harmadát tették ki ebben az időszakban.
Magyar Péter már múlt héten is támadta az ÁSZ-t, miután az ügyészség indítványozta a NKA-ügyben érintett Hankó Balázs letartóztatását. Akkor azt írta: „Meddig fedezik a korrupt Fidesz-frakciót? Ugyanezt tette az ÁSZ az MNB alapítványok százmilliárdos kifosztása idején”. Az ÁSZ erre közleményben válaszolt, és „a leghatározottabban visszautasította” a miniszterelnök állításait.
Az ÁSZ nem enged a politikai nyomásgyakorlásnak
Windisch László levelét azzal indította, hogy az Alaptörvény értelmében a köztársasági elnök „őrködik az államszervezet demokratikus működése felett”. Erre hivatkozva „azokra az aggasztó tendenciákra” hívta fel az államfő figyelmét, amelyek szerinte az elmúlt időszakban a miniszterelnök részéről a független alkotmányos intézményeket, köztük kiemelten az Állami Számvevőszéket érték.
Az intézmény elnöke mostani levelében már a jogállamiságot és az alkotmányos fékek és ellensúlyok rendszerét érintő problémáról írt.
Szerinte „elfogadhatatlan, hogy folyamatban lévő, le nem zárt eljárásokban – legyen az számvevőszéki vizsgálat, vagy ügyészségi nyomozás – a nagy nyilvánosság előtt eredményt és ítéletet hirdet”.
Az ÁSZ elnöke szerint „ezek a nyilatkozatok és ez a fajta példátlan nyilvános nyomásgyakorlás egyértelműen sérti az alkotmányos fékek és ellensúlyok rendszerét”. Ezért arra kérte a köztársasági elnököt, hogy gyakorolja alkotmányos jogkörét annak érdekében, hogy a végrehajtó hatalom tartsa tiszteletben a tőle független intézmények autonómiáját.
A kormányfő és az intézmény közti konfliktus régóta tart. Magyar Péter már a választások előtt jelezte, hogy kormányváltás esetén változtatna a hosszú időre kinevezett állami és közjogi vezetők körén. A Tisza-kormány egyik látványos lépése az Alaptörvény tizenhetedik módosítása volt, amely Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatásának idő előtti megszűnéséről is rendelkezett.
Magyar korábban Windisch László, valamint Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnökének leváltását is kilátásba helyezte.
Windisch Lászlót 2022-ben választotta meg az Országgyűlés az ÁSZ elnökének tizenkét évre, így mandátuma 2034-ig szól, az intézmény vezetője pedig kijelentette, hogy nem fog lemondani a posztjáról.
A mostani levél végén Windisch László azt írta, hogy „az Állami Számvevőszék a jövőben is az Alaptörvénynek és a törvényeknek megfelelően, minden politikai nyomásgyakorlástól függetlenül végzi tevékenységét.”
Ismét beleszállt az Állami Számvevőszékbe Magyar Péter: nem kellett sokat várni a válaszra, Windisch Lászlóék nem kerteltek – „a leghatározottabban visszautasítjuk a hamis állításokat!"
A kormányfő szerint az Állami Számvevőszék (ÁSZ) nem végzi megfelelően feladatát. Magyar Péter egy közösségimédia-bejegyzésben kritizálta az ellenőrző szervet, amely közleményben reagált az állításokra. Az ÁSZ visszautasította a vádakat és emlékeztetett arra, hogy az NKA- és az MNB-ügy kapcsán is vizsgálatokat folytat.