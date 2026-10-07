Nyomozást indított a rendőrség az augusztus 20-i rendezvénysorozat kapcsán

Nyomozást indított a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a 2026. augusztus 20-i rendezvénysorozat szervezésére kiírt közbeszerzéssel kapcsolatban. A nyomozást versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban bűntettének gyanúja miatt indították – közölte a 24.hu érdeklődésére a BRFK.

Látványosra sikerült az idei augusztus 20-i ünnepség / Fotó: Székelyhidi Balázs

A lap felidézte, hogy az augusztus 20-i rendezvény szervezésére kiírt közbeszerzés akkor került a figyelem középpontjába, amikor sajtóértesülésekből kiderült, hogy a nyertes céghez köthető szereplők már a pályázat kiírása előtt foglalkoztak a program előkészítésével.

Az eljárást Hadházy Ákos volt országgyűlési képviselő is kifogásolta. Szerinte nem az volt a probléma, hogy időhiány miatt nem folytattak le nyílt, azaz bárki számára nyitott közbeszerzést, hanem az, hogy „a meghívásos közbeszerzést versenyt korlátozó módon, törvénytelenül manipulálták”.

Több feljelentés is történt az augusztus 20-i rendezvény miatt

Hadházy azt állítja, eljutott hozzá az idei tűzijátékmutyiról szóló teljes levelezés. Ebből szerinte kiderül, hogy Radnai Márk kormánybiztos gyakorlatilag az összes levélen címzettként szerepelt, vagyis mindenről tudott. Radnai erre válaszul azt írta, nem vett részt a rendezvény szervezésében, a levelek tartalmáról pedig a sajtóból értesült.

Az ex-képviselő feljelentést tett, és hasonlóan járt el Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke is, aki közbeszerzési eljárásban versenyt korlátozó megállapodás gyanúja miatt fordult a hatóságokhoz.

A levelezés alapján a közbeszerzésen a Tisza Párt rendezvényszervező cége, a Hardrock Kft. nyert.

„Zelcsényi Miklós, a Tisza Párt korábbi rendezvényigazgatója már június 16-án, tehát jóval a kamu közbeszerzés kiírása előtt az augusztus 20-i rendezvényről levelezett” – írta ennek kapcsán Toroczkai László.

A sajtóban megjelent információkat tisztázandó a Belügyminisztérium is vizsgálatot rendelt el, azonban ennek eredményéről azóta még nem érkezett hír.