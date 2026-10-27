Sokan várták ezt a pillanatot: Kármán András tisztázta, hogyan módosulnak a babaváró hitel feltételei
A mai bejelentés szerint a babaváró hitel feltételeinek átalakításával mintegy 25 ezer család helyzetén fog könnyíteni a kormány. Kármán András pénzügyminiszter tájékoztatásában azonban több intézkedésre a Tisza módosításaként hivatkozott, ám ezek egy jelentős része már a korábbi szabályozásban is szerepelt valamilyen formában. A módosítások elsősorban a korábbi kedvezmények automatikussá tételében, a visszafizetési határidők meghosszabbításában és a tartozások részleges elengedésében hozhat változást. Ugyanakkor a pontos részleteket csak a kormányrendelet megjelenését követően láthatjuk majd tisztán.
Több ponton módosulnak a babaváró hitel feltételei
A babaváró hitel gyermekvállaláshoz kötött feltételeinek jelentős enyhítését jelentette be kedden Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András. A pénzügyminiszter arról tájékoztatott, hogy a változtatások elsősorban azokat a házaspárokat érintik, amelyek nem tudták teljesíteni a gyermekvállalási feltételeket, ezért elveszíthetik a kamattámogatást, illetve visszafizetési kötelezettséggel szembesülnek.
Az új szabályozás alapján az önhibájukon kívül gyermektelenül maradt házaspárok orvosi igazolással mentesülhetnek a pénzügyi szankciók alól. Akiknél meddőségi kezelés vagy örökbefogadási eljárás van folyamatban, automatikusan további egy évet kapnak a gyermekvállalási feltétel teljesítésére.
A válás miatt meghiúsult gyermekvállalás esetén az érintettek két év alatt, kamatmentes részletekben fizethetik vissza a korábban igénybe vett kamattámogatást, újdonság, hogy ehhez nem lesz szükség külön méltányossági eljárásra.
További nóvumként került terítékre az alacsony jövedelmű háztartások megsegítése; azoknál, akiknek az egy főre jutó bruttó havi jövedelme nem éri el a minimálbért, egymillió forintot elengednek a visszafizetendő kamattámogatásból. A pénzügyminiszter ismertetése szerint a fennmaradó összeget négy év alatt, kamatmentes részletekben rendezhetik.
A tájékoztatón elhangzottak szerint a kormány emellett arra kérte a bankokat, hogy a szerződésekben szereplő büntetőkamatok helyett piaci kamatot alkalmazzanak, az új szerződéseknél pedig megszüntetik a büntetőkamatokat. A pénzintézeteknek címzett kérés ugyanakkor önmagában még nem jelent kötelező kamatcsökkentést.
Kármán András bejelentette azt is, hogy a bankok decemberben levélben értesítik az érintetteket, akiknek ezt követően 120 napjuk lesz a kedvezmények igénylésére.
Több most újként bemutatott könnyítés már az eredeti szabályozás szerint is adott volt
A pénzügyminiszter által ismertetett intézkedések egy része valóban új, több rendelkezés azonban már a babaváró hitel 2019-es bevezetése óta, illetve későbbi módosítások nyomán is szerepelt a szabályozásban.
Az egészségügyi okból meghiúsult gyermekvállalás esetére például korábban is létezett mentesség. A kormányhivatal méltányossági eljárásban felmentést adhatott a kamattámogatás visszafizetése és jövőbeni elvesztése alól, ha
- a házaspár meghatározott számú reprodukciós eljáráson vett részt,
- a meddőségi kezelés egészségügyi okból kizárt volt,
- vagy a gyermekvállalás orvosilag ellenjavalltnak bizonyult.
A különbség elsősorban az eljárásban lehet: a korábbi szabályozás külön kérelmet és hatósági döntést írt elő, Kármán András szavaiból viszont automatikusabb mentességre lehet következtetni. Egyelőre nem ismert azonban, hogy az új rendelet pontosan milyen egészségügyi körülményeket fogad majd el, és szélesebb körben biztosítja-e a felmentést.
A gyermekvállalási határidő meghosszabbítása sem előzmény nélküli, hiszen az előző kormány 2024-ben az érintett szerződések egy részénél 2026. július 1-jéig tolta ki az eredetileg ötéves határidőt, amit a Tisza-kormány idén júniusban november 1-jéig hosszabbított meg.
A most bejelentett egyéves haladék ugyanakkor kifejezetten a folyamatban lévő meddőségi kezelésekhez és örökbefogadási eljárásokhoz kapcsolódik.
A részletfizetés lehetősége szintén szerepelt a korábbi szabályozásban; a kormányhivatal ugyanis legfeljebb 24 havi részletfizetést engedélyezhetett, ha az egyösszegű visszafizetés a család jövedelmi, vagyoni és szociális helyzete miatt aránytalanul súlyos terhet jelentett volna.