Sokan várták ezt a pillanatot: Kármán András tisztázta, hogyan módosulnak a babaváró hitel feltételei

A mai bejelentés szerint a babaváró hitel feltételeinek átalakításával mintegy 25 ezer család helyzetén fog könnyíteni a kormány. Kármán András pénzügyminiszter tájékoztatásában azonban több intézkedésre a Tisza módosításaként hivatkozott, ám ezek egy jelentős része már a korábbi szabályozásban is szerepelt valamilyen formában. A módosítások elsősorban a korábbi kedvezmények automatikussá tételében, a visszafizetési határidők meghosszabbításában és a tartozások részleges elengedésében hozhat változást. Ugyanakkor a pontos részleteket csak a kormányrendelet megjelenését követően láthatjuk majd tisztán.

Kármán andrás szerint a babaváró hitel gyermekvállaláshoz kötött feltételei jelentősen enyhülni fognak a módosítás után. / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Több ponton módosulnak a babaváró hitel feltételei

A babaváró hitel gyermekvállaláshoz kötött feltételeinek jelentős enyhítését jelentette be kedden Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András. A pénzügyminiszter arról tájékoztatott, hogy a változtatások elsősorban azokat a házaspárokat érintik, amelyek nem tudták teljesíteni a gyermekvállalási feltételeket, ezért elveszíthetik a kamattámogatást, illetve visszafizetési kötelezettséggel szembesülnek.

Az új szabályozás alapján az önhibájukon kívül gyermektelenül maradt házaspárok orvosi igazolással mentesülhetnek a pénzügyi szankciók alól. Akiknél meddőségi kezelés vagy örökbefogadási eljárás van folyamatban, automatikusan további egy évet kapnak a gyermekvállalási feltétel teljesítésére.

A válás miatt meghiúsult gyermekvállalás esetén az érintettek két év alatt, kamatmentes részletekben fizethetik vissza a korábban igénybe vett kamattámogatást, újdonság, hogy ehhez nem lesz szükség külön méltányossági eljárásra.

További nóvumként került terítékre az alacsony jövedelmű háztartások megsegítése; azoknál, akiknek az egy főre jutó bruttó havi jövedelme nem éri el a minimálbért, egymillió forintot elengednek a visszafizetendő kamattámogatásból. A pénzügyminiszter ismertetése szerint a fennmaradó összeget négy év alatt, kamatmentes részletekben rendezhetik.

A tájékoztatón elhangzottak szerint a kormány emellett arra kérte a bankokat, hogy a szerződésekben szereplő büntetőkamatok helyett piaci kamatot alkalmazzanak, az új szerződéseknél pedig megszüntetik a büntetőkamatokat. A pénzintézeteknek címzett kérés ugyanakkor önmagában még nem jelent kötelező kamatcsökkentést.