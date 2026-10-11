Hatalmas pofon Európának Donald Trump és Vlagyimir Putyin megállapodása az orosz olaj és olajtermékek szállításáról az amerikai és a világpiacra – jelentette ki Andrej Babis cseh kormányfő szombaton Prágában sajtóértekezleten, a CTK hírügynökség kérdésére válaszolva.

„Hatalmas pofon Európának”: Babis keményen reagált Trump és Putyin olajalkujára / Fotó: AFP

Babis úgy véli, hogy Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kellene. A megállapodás azért is sokkoló, mert az amerikai elnök korábban folyamatosan azt vetette Európa szemére, hogy Oroszországból származó nyersanyagokat használ - emlékeztetett.

„Értem, hogy választások előtt áll, ám Európa számára ez hatalmas pofon.

Meglátjuk, mit szólnak hozzá az európai kollégák” – állapította meg a cseh miniszterelnök, valószínűleg arra célozva, hogy csütörtökön és pénteken európai uniós csúcstalálkozóra kerül sor.

olajtermékek Ha Európa nem érti meg, hogy valamit tennie kell, akkor ez a dolog nem végződik jól” – fogalmazott Babis.

Donald Trump pénteken jelentette be, hogy olajszállításokról állapodott meg Moszkvával. Az elnök az üzemanyagárak amerikai emelkedését az utóbbi időben Ukrajna orosz olajfinomítók elleni támadásainak a számlájára írja. Azt is állította, hogy az áremelkedéseket ezért nem az amerikaiak körében népszerűtlen közel-keleti háborúval kell magyarázni.

Trump a közösségi médiában számolt be a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott telefonbeszélgetéséről, amelyet rendkívül sikeresnek nevezett. Közlése szerint

Oroszország azonnal több mint 300 ezer tonna dízelt juttat az amerikai és a globális piacra. Ez hozzávetőleg 2,25 millió hordó üzemanyagnak felel meg.

Az amerikai elnök szerint novemberben további 500 ezer tonna, közvetlenül ezt követően pedig újabb egymillió tonna érkezhet. A későbbi szállítások nagysága az orosz finomítók állapotától függhet, amelyekben ukrán támadások okoztak károkat.

Az amerikai pénzügyminisztérium április 7-ig engedélyezte az orosz díz

„Ezeknek a háborúknak (Ukrajna és a Hormuzi-szoros) a vesztese Európa” – mondta újságíróknak Karel Havlícek cseh kormányfőhelyettes, gazdasági miniszter a sajtótájékoztatón. Szerinte ezért nagyon oda kell figyelni arra, mit mond és mit lép Trump.