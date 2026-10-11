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„Hatalmas pofon Európának”: Babis keményen reagált Trump és Putyin olajalkujára

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Donald Trump korábban Európát ostorozta az orosz nyersanyagok használatáért, most mégis olajszállításokról állapodott meg Moszkvával. Andrej Babis cseh kormányfő szerint ez hatalmas pofon Európának, amely nem maradhat válasz nélkül.
VG
2026.10.11, 08:59
Frissítve: 2026.10.11, 09:03
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Hatalmas pofon Európának Donald Trump és Vlagyimir Putyin megállapodása az orosz olaj és olajtermékek szállításáról az amerikai és a világpiacra – jelentette ki Andrej Babis cseh kormányfő szombaton Prágában sajtóértekezleten, a CTK hírügynökség kérdésére válaszolva.

Trump hosts talks with Czech Prime Minister Andrej Babis
„Hatalmas pofon Európának”: Babis keményen reagált Trump és Putyin olajalkujára / Fotó: AFP

Babis úgy véli, hogy Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kellene. A megállapodás azért is sokkoló, mert az amerikai elnök korábban folyamatosan azt vetette Európa szemére, hogy Oroszországból származó nyersanyagokat használ - emlékeztetett.

„Értem, hogy választások előtt áll, ám Európa számára ez hatalmas pofon. 

Meglátjuk, mit szólnak hozzá az európai kollégák” – állapította meg a cseh miniszterelnök, valószínűleg arra célozva, hogy csütörtökön és pénteken európai uniós csúcstalálkozóra kerül sor. 

olajtermékek Ha Európa nem érti meg, hogy valamit tennie kell, akkor ez a dolog nem végződik jól” – fogalmazott Babis.

Donald Trump pénteken jelentette be, hogy olajszállításokról állapodott meg Moszkvával. Az elnök az üzemanyagárak amerikai emelkedését az utóbbi időben Ukrajna orosz olajfinomítók elleni támadásainak a számlájára írja. Azt is állította, hogy az áremelkedéseket ezért nem az amerikaiak körében népszerűtlen közel-keleti háborúval kell magyarázni.

Trump a közösségi médiában számolt be a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott telefonbeszélgetéséről, amelyet rendkívül sikeresnek nevezett. Közlése szerint 

Oroszország azonnal több mint 300 ezer tonna dízelt juttat az amerikai és a globális piacra. Ez hozzávetőleg 2,25 millió hordó üzemanyagnak felel meg.

Az amerikai elnök szerint novemberben további 500 ezer tonna, közvetlenül ezt követően pedig újabb egymillió tonna érkezhet. A későbbi szállítások nagysága az orosz finomítók állapotától függhet, amelyekben ukrán támadások okoztak károkat.

Az amerikai pénzügyminisztérium április 7-ig engedélyezte az orosz díz

„Ezeknek a háborúknak (Ukrajna és a Hormuzi-szoros) a vesztese Európa” – mondta újságíróknak Karel Havlícek cseh kormányfőhelyettes, gazdasági miniszter a sajtótájékoztatón. Szerinte ezért nagyon oda kell figyelni arra, mit mond és mit lép Trump.

Petr Macinka külügyminiszter a CTK kérdésre válaszolva kifejezte reményét, hogy ha az orosz elnök hajlandó olajat eladni, akkor talán a békéről is kész lesz tárgyalni. Petr Fiala volt cseh miniszterelnök véleménye szerint Trump lépése csak választások előtti kampányfogás.

Energiabiztonság

Energiabiztonság
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