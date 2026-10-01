Lázadás vidéken? Döntött az első vármegyei közgyűlés, nem hajtják végre a megye név visszaállítását – „Nem egy fideszes hóbortról van szó"

Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzatának közgyűlése a pénteki ülésén a megye elnevezés visszaállításáról is szavazott, és a többség nemet mondott a változtatásra. Lenkei Róbert szerint a vármegye nem egy politikai divat, hanem évszázados történelmi hagyomány, amelyet szerinte a kommunista diktatúra szakított meg.

Újra megye lett a hivatalos elnevezés, de Bács-Kiskunban nem mindenki ért egyet a változással / Fotó: Török János

Pénteken ülésezett a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés, amely a költségvetés, az esélyteremtés, a területfejlesztés, a turizmus hosszú távú fejlesztése, a közbiztonság, a szakképzés és a vármegyei önkormányzati rendszer jövője mellett a megye elnevezés visszaállításáról is tárgyalt. Lenkei Róbert, a közgyűlés képviselője közleményében azt írta, hogy utóbbi kérdés ugyan nagy figyelmet kap, de szerinte az ülésen ennél fontosabb ügyekről is szó esett.

A közgyűlés munkája előtt átadták a Dr. Szobonya Zoltán emléklapokat is. Az elismerést olyan személyek kaphatják meg, akik a kommunista diktatúra áldozatai voltak, és megaláztatásokat, kínzásokat szenvedtek el, vagy jogtalanul börtönözték be őket. Idén Kovács István József nyugdíjas üzemmérnök és költő vehette át az emléklapot, míg Csizmadia Sándor posztumusz kapta meg a kitüntetést.

Bács-Kiskun vármegye marad

A közgyűlésen a megye elnevezése azért került napirendre, mert október 1-jétől országosan ismét a „megye” a hivatalos megjelölés. Az Országgyűlés 2026-ban módosította az Alaptörvényt, így a 2023 óta használt „vármegye” elnevezést újra a „megye” váltja fel. A változás kizárólag az elnevezéseket érinti, a területi közigazgatás szervezete, a hatóságok és az önkormányzatok feladatai, valamint az ügyintézés szabályai nem változnak.

A Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlésnek arról is döntenie kellett, hogy saját elnevezésében követi-e az országos változást. Lenkei Róbert közlése szerint ő nemmel szavazott, ahogy a közgyűlés többsége is.

De miért? Azért, mert a vármegye kifejezést a 11. századtól használták egészen a 20. századig, amikor a kommunista hatalom el akarta venni az ország identitását, ezért amit csak lehetett módosítottak, hogy minél kisebb legyen a kötés hozzá

– fogalmazott.