Hivatalos, Baka Andrásnak sikerült, ami Magyar Péternek nem: a köztársasági elnök találkozott Trumppal Amerikában és fotó is készült – de van valami furcsa a történetben
Hivatalosan is megerősítette a Sándor-palota a Világgazdaságnak, hogy Baka András találkozott Donald Trump amerikai elnökkel.
A köztársasági elnök hivatalát lapunk a szeptember végén lezajlott ENSZ Közgyűlés kapcsán kereste meg. Akkor a New Yorkba érkező állami vezetők tiszteletére Donald Trump elnök adott fogadást.
Az ismert volt, hogy Magyarországot Baka András köztársasági elnök képviselte az eseményen. Az viszont nem volt tisztázott, hogy a magyar államfő találkozott-e az amerikai elnökkel és ha igen, miről esett szó közöttük?
Emellett azt is megkérdeztük a Sándor-palotától, hogy készült-e hivatalos fotó Baka András és Donald Trump találkozásáról?
Baka András találkozott Trumppal, de van valami furcsa a történetben
Az államfői hivatal kommunikációs igazgatósága válaszát azzal kezdte, hogy felidézte: arról a Sándor-palota is beszámolt, hogy Baka András köztársasági elnök részt vett a Donald Trump amerikai elnök által az állami vezetők részére adott fogadáson.
Majd közölték, hogy "az eseményen természetesen készült protokollfotó is, amelyet a szervezők később bocsátottak rendelkezésre." A két elnök között tehát létrejött a találkozó, amelyet meg is örökítettek. A lapunknak küldött válasz még múlt pénteki keltezésű, azóta eltelt csaknem négy nap.
Azonban a jelzett protokollfotót azóta se hozta nyilvánosságra a Sándor-palota,
pedig a világhálón már több államfő is közzétette, vagy hírügynökségek közölték a közös fényképét az amerikai elnökkel, ami New Yorkban készült a történelmi Lotte New York Palace Hotelben.
Páratlan lehetősége nyílt a magyar köztársasági elnöknek találkozni az amerikai elnökkel
A Trump elnök által adott fogadásról részletes beszámolók is megjelentek. Az amerikai vezető összesen 145 magasrangú vendéget fogadott, köztük az ausztrál vagy a japán miniszterelnököt, de a spanyol király, Törökország és Szírai elnöke, illetve az ENSZ-főtitkár is jelen volt.
Az amerikai elnök meghívásának azért is volt jelentősége, mert hat év után először mondott beszédet az ENSZ Közgyűlésén. Trump körülbelül másfél órát maradt a fogadáson, a konvoja 21 óra előtt hagyta el a szállodát. Tudósítások szerint számos ország vezetőjével beszélt. Jelenlévő források szerint a helyszín nyüzsgött az emberektől, akik megpróbáltak kapcsolatba kerülni Trumppal. "145 világvezető és házastársai álltak sorba, hogy fényképeket készíthessenek az elnöki párral, közülük többen órákig várakoztak" – fogalmazott egyikük.
Az eseményen Trump beszédet is tartott, egyebek mellett azt mondta a jelenlévőknek címezve, hogy "önök a legmagasabb szintű vezetők, és amit tesznek, az valóban figyelemre méltó. Szeretném kifejezni, mennyire megtiszteltetés a számomra, hogy időt tölthetek el önökkel, akik a világot vezetik. Ma jól fogunk szórakozni együtt, és egy békés világban fogunk élni.” Az amerikai elnök felesége, Melania Trump szintén színpadra lépett.
Azt, hogy a fogadás, mennyire alkalmas volt a diplomáciai kapcsolatok ápolására és esetlegesen eredmények elérésére, jól mutatja, hogy Albanese ausztrál miniszterelnök egy szelfit posztolt Trumppal a közösségi médiában, majd az újságíróknak úgy nialtkozott, hogy Trump beleegyezett egy találkozóba, ami október 20-án Washington DC-ben esedékes.
Magyar Péternek eddig nem jött össze a közös fotó Trumppal
A Sándor-palota azt nem árulta el, hogy Baka András, miről beszélt Donald Trumppal. Nem is biztos, hogy a köszöntésen kívül történt párbeszéd a két állami vezető között. Az mindenesetre tény, hogy a magyar köztársasági elnöknek hamarabb sikerült közös képet készítenie az amerikai elnökkel és talán még személyes kapcsolatba is lépnie vele, mint Magyarország miniszterelnökének.
Ugyan a nyáron az ankarai NATO-csúcson Magyar Péter és Donald Trump elnök is jelen volt, de ott a beszámolók szerint nem történt nyilvános kapcsolatfelvétel közöttük. Magyar Péter erről annyit mondott, hogy "az amerikai elnökkel is bemutatkoztunk egymásnak, csak épp nem a nyilvánosság előtt beszélgettünk." Erről azonban más információ eddig egyik fél részéről sem jelent meg, ahogy képi dokumentációt sem tettek közzé.
És bár Baka Andrásnak már biztosan van közös képe Trump elnökkel, ezt valamiért szintén nem hozták nyilvánosságra.