Hivatalos, Baka Andrásnak sikerült, ami Magyar Péternek nem: a köztársasági elnök találkozott Trumppal Amerikában és fotó is készült – de van valami furcsa a történetben

Hivatalosan is megerősítette a Sándor-palota a Világgazdaságnak, hogy Baka András találkozott Donald Trump amerikai elnökkel.

Baka Andrásnak sikerült, ami Magyar Péternek nem: a köztársasági elnök találkozott Trumppal, de van valami furcsa a történetben / Fotó: NurPhoto via AFP

A köztársasági elnök hivatalát lapunk a szeptember végén lezajlott ENSZ Közgyűlés kapcsán kereste meg. Akkor a New Yorkba érkező állami vezetők tiszteletére Donald Trump elnök adott fogadást.

Az ismert volt, hogy Magyarországot Baka András köztársasági elnök képviselte az eseményen. Az viszont nem volt tisztázott, hogy a magyar államfő találkozott-e az amerikai elnökkel és ha igen, miről esett szó közöttük?

Emellett azt is megkérdeztük a Sándor-palotától, hogy készült-e hivatalos fotó Baka András és Donald Trump találkozásáról?

Baka András találkozott Trumppal, de van valami furcsa a történetben

Az államfői hivatal kommunikációs igazgatósága válaszát azzal kezdte, hogy felidézte: arról a Sándor-palota is beszámolt, hogy Baka András köztársasági elnök részt vett a Donald Trump amerikai elnök által az állami vezetők részére adott fogadáson.

Majd közölték, hogy "az eseményen természetesen készült protokollfotó is, amelyet a szervezők később bocsátottak rendelkezésre." A két elnök között tehát létrejött a találkozó, amelyet meg is örökítettek. A lapunknak küldött válasz még múlt pénteki keltezésű, azóta eltelt csaknem négy nap.

Azonban a jelzett protokollfotót azóta se hozta nyilvánosságra a Sándor-palota,

pedig a világhálón már több államfő is közzétette, vagy hírügynökségek közölték a közös fényképét az amerikai elnökkel, ami New Yorkban készült a történelmi Lotte New York Palace Hotelben.

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A Trump elnök által adott fogadásról részletes beszámolók is megjelentek. Az amerikai vezető összesen 145 magasrangú vendéget fogadott, köztük az ausztrál vagy a japán miniszterelnököt, de a spanyol király, Törökország és Szírai elnöke, illetve az ENSZ-főtitkár is jelen volt.

Az amerikai elnök meghívásának azért is volt jelentősége, mert hat év után először mondott beszédet az ENSZ Közgyűlésén. Trump körülbelül másfél órát maradt a fogadáson, a konvoja 21 óra előtt hagyta el a szállodát. Tudósítások szerint számos ország vezetőjével beszélt. Jelenlévő források szerint a helyszín nyüzsgött az emberektől, akik megpróbáltak kapcsolatba kerülni Trumppal. "145 világvezető és házastársai álltak sorba, hogy fényképeket készíthessenek az elnöki párral, közülük többen órákig várakoztak" – fogalmazott egyikük.