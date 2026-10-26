Baka András New York-i útja: luxusszálloda és business repülőjegy – kiderült, mennyi közpénzbe kerülhetett a magyar köztársasági elnök amerikai kiutazása az ENSZ Közgyűlésre

Magyarország köztársasági elnöke és delegációja szeptember 22. és 27. között ötnapos munkalátogatáson járt New Yorkban, ahol részt vett az ENSZ Közgyűlésének 81. ülésszakán. Baka András mások mellett a szervezet főtitkárával, az észt és a finn államfővel, valamint a kuvaiti koronaherceggel is tárgyalásokat folytatott, továbbá beszédet is mondott a plénum előtt, amelyben egyebek között hangsúlyozta, hogy a közpénzek felhasználásának a közjót kell szolgálnia.

Baka András az ENSZ Közgyűlésén / Fotó: AFP

A Világgazdaság az út kapcsán közérdekű adatigénylést kezdeményezett annak érdekében, hogy kiderüljön, mennyibe kerülhetett a köztársasági elnök kiutazása és milyen körülmények között tölthetett el néhány napot New Yorkban az ENSZ Közgyűlésén.

Mennyibe kerülhetett Baka András New York-i útja az ENSZ Közgyűlésre?

A köztársasági elnök hivatala először is közölte, hogy Baka András és delegációja Bécsből repült New Yorkba, Budapestről pedig közúton jutottak el az osztrák fővárosba. Az adatigénylésből kiderült, hogy a küldöttség összesen 12 főből állt: az államfőt dr. Timár István Szilveszter mellett a Sándor-palota öt szakmai munkatársa, valamint egy ötfős biztonsági stáb kísérte.

Baka András és két delegációtag business osztályon, míg a többiek turistaosztályon utaztak az Austrian Airlines egyik gépének fedélzetén.

Arra a kérdésre, hogy ez mennyi közpénzbe került, a Sándor-palota nem adott egzakt választ. A közérdekű adatigénylés erre vonatkozó részére úgy reagáltak, hogy a költségek elszámolása több hónapot is igénybe vehet. Ezért fontos hangsúlyozni, hogy jelenleg csupán a rendelkezésre álló információkból lehet következtetni a kiadások mértékére, amelyek még nem tartalmazzák az olyan járulékos költéseket, mint például az étkezés és a közúti közlekedés.

Természetesen, amint a köztársasági elnöki hivatal megküldi a pontos számlákat, beszámolunk róla. Mindenesetre

a Világgazdaság becslése szerint csak az oda-vissza repülőjegyek megközelítőleg 6 millió forintba kerülhettek.

Azt elárulták, hogy a köztársasági elnök és kísérete a delegációk számára meghatározott zónán belül egy, a magyar New York-i Főkonzulátusához közel eső luxushotelben töltött négy éjszakát Manhattanben. A patinás InterContinental New York Barclay közkedvelt magas rangú diplomaták és tehetős üzletemberek körében, ahol a küldöttség összesen tíz szobát bérelt, amelyek közül az egyik kétszobás lakosztály volt.