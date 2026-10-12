Megvan Baka András újabb jelöltje a legfőbb ügyészi posztra – „Olyan ember, aki ismeri a szervezet működését!"
Fejes Pétert jelölte Baka András köztársasági elnök. Azonban ahhoz, hogy ténylegesen ő legyen az új legfőbb ügyész, még a parlament kétharmados támogatása is szüksége lesz – számolt be róla a 24.hu.
„Olyan ember, aki ismeri a szervezet működését. Rendelkezik azzal a tapasztalattal, tartással, ami a poszt betöltéséhez szükséges” – méltatta Fejes Pétert Baka András, aki elmondása szerint több tucat egyeztetést folytatott le az elmúlt hetekben a megfelelő jelölt kiválasztása érdekében.
Mint ismert, Fejes már a második jelöltje az államfőnek. Az első jelöltjét, Szathmáry Zoltánt egyetlen országgyűlési képviselő sem támogatta: egy tartózkodás és 137 nem vokssal leszavazták a parlamentben. Szathmáryval szemben két fő aggály merült fel:
- az egyik, hogy osztályvezető ügyész volt a Legfőbb Ügyészségen, ahova még Polt Péter idején nevezték ki,
- a másik pedig az, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatalban dolgozó testvére gyanúsítottként érintett az ukrán aranykonvoj ügyében.
Ezek miatt a Tisza Párt jelezte, hogy számukra nem elfogadható a Szathmáry személye, és nem is szavazták meg.
Mit lehet tudni az új jelöltről?
Dr. Fejes Péter negyvenéves pályafutást töltött az ügyészségi szervezetben, ahol fogalmazóként kezdte a munkát. Tárgyalótermi fellebbviteli ügyészként összetett büntetőügyekben képviselte a vádat, ellátta a Győri Fellebbviteli Főügyészség szóvivői feladatait, majd a Vas Vármegyei Főügyészség büntetőjogi főügyészhelyettesi pozícióját töltötte be. Pályafutását címzetes legfőbb ügyészségi ügyészként fejezte be.
Gyakorlati karrierje mellett állam- és jogtudományokból PhD-fokozatot szerzett, és a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának köztestületi tagja lett. Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán, a Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszéken dolgozik megbízott oktatóként. Kutatási területe a nemzetközi ügyészi szervezetek összehasonlító jogi elemzése, a büntetőeljárási jog és a sportjog, emellett az Ügyészségi Szemle és a Sportjog szakfolyóiratok szerkesztőségének munkatársa.
Elárulta Magyar Péter, hogy mit kért Baka Andrástól: ez volt a baja a jelölttel a miniszterelnöknek – az elvárásokról is szó esett
Magyar Péter miniszterelnök szeptember végén, egy parlamenti napirend előtti felszólalásában jelentette be, hogy rendkívüli ülésen az Országgyűlés fontos döntéseket hozott, amelyek a Legfőbb Ügyészséghez, a Központi Nyomozó Főügyészséghez és a magyar igazságszolgáltatás hitelességéhez kapcsolódnak. Ide sorolta a képviselői mentelmi ügyeket, valamint a köztársasági elnök által legfőbb ügyésznek jelölt személy ügyét is.
A kormányfő szerint a magyar embereknek joguk van tisztán látni, tudniuk kell, hogyan működik a vádhatóság, mekkora felelősség terheli az igazságszolgáltatást, és miért tartja elengedhetetlennek a közbizalom helyreállítását a Legfőbb Ügyészség és a Központi Nyomozó Főügyészség iránt.
Magyar Péter ugyanakkor leszögezte, hogy a Magyarországon dolgozó mintegy kétezer ügyész túlnyomó többségét tisztességes, szakmájához és hivatásához hű szakembernek tartja. Szerinte nem őket terheli felelősség az ügyészségbe vetett közbizalom jelentős megrendüléséért. Úgy fogalmazott, a tisztességesen dolgozó ügyészek maguk is áldozatai voltak annak a rendszernek, amely éveken keresztül túszul ejtette őket, hivatásukat és tágabb értelemben az országot is. Magyar Péter kitért a délelőtti mentelmi ügyekre is, amelyek között a sajátja is szerepelt.