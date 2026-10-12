Megvan Baka András újabb jelöltje a legfőbb ügyészi posztra – „Olyan ember, aki ismeri a szervezet működését!"

Fejes Pétert jelölte Baka András köztársasági elnök. Azonban ahhoz, hogy ténylegesen ő legyen az új legfőbb ügyész, még a parlament kétharmados támogatása is szüksége lesz – számolt be róla a 24.hu.

Baka András bejelentette új jelöltjét / Fotó: Hatlaczki Balázs/MW

„Olyan ember, aki ismeri a szervezet működését. Rendelkezik azzal a tapasztalattal, tartással, ami a poszt betöltéséhez szükséges” – méltatta Fejes Pétert Baka András, aki elmondása szerint több tucat egyeztetést folytatott le az elmúlt hetekben a megfelelő jelölt kiválasztása érdekében.

Mint ismert, Fejes már a második jelöltje az államfőnek. Az első jelöltjét, Szathmáry Zoltánt egyetlen országgyűlési képviselő sem támogatta: egy tartózkodás és 137 nem vokssal leszavazták a parlamentben. Szathmáryval szemben két fő aggály merült fel:

az egyik, hogy osztályvezető ügyész volt a Legfőbb Ügyészségen, ahova még Polt Péter idején nevezték ki,

a másik pedig az, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatalban dolgozó testvére gyanúsítottként érintett az ukrán aranykonvoj ügyében.

Ezek miatt a Tisza Párt jelezte, hogy számukra nem elfogadható a Szathmáry személye, és nem is szavazták meg.

Mit lehet tudni az új jelöltről?

Dr. Fejes Péter negyvenéves pályafutást töltött az ügyészségi szervezetben, ahol fogalmazóként kezdte a munkát. Tárgyalótermi fellebbviteli ügyészként összetett büntetőügyekben képviselte a vádat, ellátta a Győri Fellebbviteli Főügyészség szóvivői feladatait, majd a Vas Vármegyei Főügyészség büntetőjogi főügyészhelyettesi pozícióját töltötte be. Pályafutását címzetes legfőbb ügyészségi ügyészként fejezte be.

Gyakorlati karrierje mellett állam- és jogtudományokból PhD-fokozatot szerzett, és a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának köztestületi tagja lett. Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán, a Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszéken dolgozik megbízott oktatóként. Kutatási területe a nemzetközi ügyészi szervezetek összehasonlító jogi elemzése, a büntetőeljárási jog és a sportjog, emellett az Ügyészségi Szemle és a Sportjog szakfolyóiratok szerkesztőségének munkatársa.