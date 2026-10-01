Orbán Anita ezzel nem számolt: aláírta a felmondását, de máris visszatért az Orbán-kormány külpolitikai csúcsvezetője – nagyon magas pozícióban folytatja

A Ballard Partners Közép- és Kelet-Európa felé terjeszkedik, a budapesti és varsói irodákra épül új regionális üzletágának vezetésére Gladden Pappin, a Magyar Külügyi Intézet korábbi vezetőjét kérte fel.

Orbán Anita elfogadta Gladden Pappin lemondását, aki most a Ballard Partnershez került / Fotó: AFP

A Florida Politics értesülései szerint Pappin a Ballard Partners közép- és kelet-európai ügyvezető partnereként, valamint a cég washingtoni irodájának partnereként dolgozik majd. A budapesti és a varsói iroda lesz a Ballard első két képviselete a régióban, a feladatuk vállalatok, befektetők és kormányok tanácsadása lesz az érintett országokban, valamint a környező piacokon.

Gladden Pappin legutóbb a Magyar Külügyi Intézet elnökeként tevékenykedett. Emellett társalapítója az American Affairs közpolitikai folyóiratnak, korábban pedig politikatudományt oktatott a Dallasi Egyetemen.

A Ballard közleménye szerint Pappin az Amerkai Egyesült Államok és Európa kapcsolatáról adott tanácsokat JD Vance alelnöknek és hivatalának. A cég tájékoztatása alapján részt vett a Donald Trump elnökkel 2025 novemberében a Fehér Házban tartott megbeszéléseken, valamint Vance 2026. áprilisi budapesti látogatásán is.

A Ballard Partners sokat vár a terjeszkedéstől

„Gladden napirendformáló munkásságának köszönhetően Washington legmagasabb szintjein, valamint az európai szakpolitikai döntéshozatalban is meghatározó tárgyalópartnerré vált. Több mint egy évtizede következetesen érvel az amerikai ipari kapacitások megerősítése, az ellátási láncok biztonsága és a külpolitikai erő mellett – olyan prioritások mellett, amelyek mentén az Egyesült Államok ma már konkrét lépéseket is tesz. Ügyfeleinknek abban fog segíteni, hogy ne csupán azt értsék meg, hol tartanak ma az Atlanti-óceán két oldalán működő kormányok, hanem azt is, milyen irányba haladnak” – jellemezte Brian Ballard, a Ballard Partners elnöke és alapítója.

Pappin szerint az új üzletág elsősorban a régiónak az Amerikai Egyesült Államok biztonságában, energiaellátásában és ellátási láncaiban betöltött szerepére összpontosít majd.

„A vállalatok és a kormányok előre szeretnék látni, milyen irányba halad a szakpolitika, mi pedig készen állunk arra, hogy segítsünk nekik ennek megfelelően kialakítani a pozíciójukat” – mondta.