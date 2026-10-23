Sokkal nagyobb a baj, mint gondoltuk: kiderültek a részletek a Barátság kőolajvezeték kulcsfontosságú bázisának megtámadásáról – lángokba borították az ukránok a dízeltartályt
Hétfő éjszaka ukrán támadás érte az oroszországi Tambov régiót. A drónok egy olyan ipari területen csapódtak be, ahol a Barátság kőolajvezeték egyik szivattyúállomása található. A Nyikolszkoje lineáris termelő-diszpécserállomás a Barátság kőolajvezeték-rendszer egyik kulcsfontosságú csomópontja, amely a kőolaj és a kőolajtermékek fogadását, tárolását, továbbítását és tranzitszállítását biztosítja. Az állomás áteresztőképességét napi legfeljebb 300 ezer tonnára becsülik.
Az NV ukrán hírportál beszámolója szerint szemtanúk az interneten videófelvételeket tettek közzé a dróntámadást követően keletkezett tűzről. Az Astra oknyomozó portál nyílt forrású információk elemzésével foglalkozó szakértője megvizsgálta a felvételt, és arra a következtetésre jutott, hogy a tűz feltehetően a Nyikolszkoje–1 állomás területén keletkezett. Valószínűleg a létesítmény két üzemi telephelyének egyike ég, amely Novonyikolszkoje falu közelében található.
Október 20-ra virradó éjszaka a támadásokat nyomon követő Telegram-csatornák több órán át tartó dróntámadásról és a légvédelem működéséről számoltak be a Tambovi terület Micsurinszki járásában. Jevgenyij Pervisov, a Tambovi terület kormányzója közölte, hogy tűz ütött ki „a Micsurinszki körzet egyik vállalatának területén”. Állítása szerint az éjszaka folyamán négy drónt lőttek le a régió légterében, személyi sérülés pedig nem történt.
A térség kőolajipari létesítményeit korábban is érték támadások. Az ukrán védelmi erők 2025 nyarán legalább két alkalommal mértek csapást a Nyikolszkoje állomásra.
Szétlőtték az ukránok a Barátság kőolajvezeték kulcsfontosságú bázisát, azonnal megszólalt a Mol – napi több százezer tonna orosz olaj került veszélybe
Ukrajna hétfő éjjel dróntámadást hajtott végre egy ipari létesítmény ellen a Tambov régióban, Micsurinszk városának közelében − írta meg a BBC. A terület kormányzója, Jevgenyij Pervisev akkor azt közölte, hogy a csapást követően tűz ütött ki, azonban személyi sérülés nem történt, négy pilóta nélküli eszközt pedig a légvédelem hatástalanított.
Az orosz kormányzó ugyan nem részletezte, hogy pontosan melyik létesítmény sérült meg, azonban az Exilenova+ nyílt forrású hírszerzéssel (OSINT) foglalkozó elemzői szerint a támadás célpontja a Barátság kőolajvezeték Nyikolszkoje szivattyú- és elosztóállomása volt.
Amennyiben a szivattyúberendezések sérülnek, az akadályozhatja a kőolaj továbbítását, szélsőséges esetben pedig a szállítás teljes leállásához is vezethet. A létesítmény ezenkívül tárolókapacitással is rendelkezik, az itt található tartályokban kőolajat és finomított kőolajtermékeket is kezelnek.
A Világgazdaság a támadás kapcsán felkereste a Molt: a vállalat közölte, hogy nem tapasztaltak fennakadásokat a kőolajszállításokban.
A Barátság kőolajvezeték a világ leghosszabb ilyen típusú rendszere. Hossza több mint 4000 kilométer és a Szovjetunió az 1960-as években azért építette, hogy az ország nyugati területeinek, valamint a közép-európai szocialista államok energiaellátását biztosítsa. Napjainkban a vezeték az orosz és kazah olaj európai szállításainak fő útvonala.