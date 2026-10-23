Sokkal nagyobb a baj, mint gondoltuk: kiderültek a részletek a Barátság kőolajvezeték kulcsfontosságú bázisának megtámadásáról – lángokba borították az ukránok a dízeltartályt

Hétfő éjszaka ukrán támadás érte az oroszországi Tambov régiót. A drónok egy olyan ipari területen csapódtak be, ahol a Barátság kőolajvezeték egyik szivattyúállomása található. A Nyikolszkoje lineáris termelő-diszpécserállomás a Barátság kőolajvezeték-rendszer egyik kulcsfontosságú csomópontja, amely a kőolaj és a kőolajtermékek fogadását, tárolását, továbbítását és tranzitszállítását biztosítja. Az állomás áteresztőképességét napi legfeljebb 300 ezer tonnára becsülik.

Lángokban állt a Barátság kőolajvezeték egyik fontos eleme / Fotó: https://www.trtrussian.com/

Az NV ukrán hírportál beszámolója szerint szemtanúk az interneten videófelvételeket tettek közzé a dróntámadást követően keletkezett tűzről. Az Astra oknyomozó portál nyílt forrású információk elemzésével foglalkozó szakértője megvizsgálta a felvételt, és arra a következtetésre jutott, hogy a tűz feltehetően a Nyikolszkoje–1 állomás területén keletkezett. Valószínűleg a létesítmény két üzemi telephelyének egyike ég, amely Novonyikolszkoje falu közelében található.

Október 20-ra virradó éjszaka a támadásokat nyomon követő Telegram-csatornák több órán át tartó dróntámadásról és a légvédelem működéséről számoltak be a Tambovi terület Micsurinszki járásában. Jevgenyij Pervisov, a Tambovi terület kormányzója közölte, hogy tűz ütött ki „a Micsurinszki körzet egyik vállalatának területén”. Állítása szerint az éjszaka folyamán négy drónt lőttek le a régió légterében, személyi sérülés pedig nem történt.

A térség kőolajipari létesítményeit korábban is érték támadások. Az ukrán védelmi erők 2025 nyarán legalább két alkalommal mértek csapást a Nyikolszkoje állomásra.

This morning (20.10), the Nikolskoe LPDS in the city of Michurin, Tambov Oblast, was hit. The Nikolskoe LPDS is a pipeline infrastructure facility of the Transneft Druzhba company in Russia’s Tambov Oblast. It provides oil transportation via the Kuybyshev–Unecha main oil pipeline, regulates pressure, and manages crude oil flows. geo: 52.804538,40.370251 — DroneBomber (@DrnBmbr) October 20, 2026

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Ukrajna hétfő éjjel dróntámadást hajtott végre egy ipari létesítmény ellen a Tambov régióban, Micsurinszk városának közelében − írta meg a BBC. A terület kormányzója, Jevgenyij Pervisev akkor azt közölte, hogy a csapást követően tűz ütött ki, azonban személyi sérülés nem történt, négy pilóta nélküli eszközt pedig a légvédelem hatástalanított.