Újabb háború fenyeget, EU-tagállam lakói kezdtek rettegni, a bevándorlók okozhatják - ilyen még nem történt, de már ez a veszély
A Madridot megrázó nyári migrációs válság után a spanyolok attól tartanak, hogy a tartós feszültségek fegyveres konfliktussá fajulhatnak országuk és észak-afrikai szomszédja között. Július végén több mint 70 ezer bevándorló érkezett a Spanyolországhoz tartozó észak-afrikai enklávéba, Ceutába. A bevándorlók tömeges beáramlása súlyos politikai válságot robbantott ki, tovább élezve a két ország közötti ellentéteket.
A tömeges bevándorlás miatt éles bírálatok érték Pedro Sánchez szocialista kormányát és annak határvédelmi intézkedéseit, valamint azt, hogy Spanyolország egyedüliként ellenezte az Európai Unió új, szigorúbb migrációs politikáját. Az események Marokkó tömeges beáramlásban játszott szerepével kapcsolatban is kérdéseket vetettek fel, Sánchez azonban ezeket a feltételezéseket többször is elutasította.
Ki a felelős?
A Politico megbízásából a független PF Global közvélemény-kutató szeptemberben, néhány héttel azelőtt végzett felmérést, hogy Sánchez előre hozott választásokat írt ki. A kutatás szerint
a válaszadók 58 százaléka úgy véli, hogy a Ceuta és Melilla körüli feszültségek a következő tíz évben fegyveres konfliktushoz vezethetnek Spanyolország és Marokkó között. Marokkó mindkét területet megszálltnak tekinti.
A felmérésében részt vevő spanyolok többsége szerint valószínű, hogy a Ceuta és Melilla körüli feszültségek a következő évtizedben fegyveres konfliktushoz vezetnek Marokkóval.
A konzervatív Néppárt vezetője, Alberto Núñez Feijóo, akinek pártja jelenleg megelőzi Sánchez szocialistáit a közvélemény-kutatásokban, azt állította, hogy a válságot Marokkó irányította és koordinálta, a spanyol kormány pedig megpróbálta eltussolni az ügyet.
A Sánchez-kormány kisebbik koalíciós partnere, a Sumar szintén kérdéseket vetett fel Rabat szerepével kapcsolatban. Egy rendőrségi jelentés pedig azt állította, hogy marokkói ügynökök közreműködtek a tömeges migráció megszervezésében.
Sánchez a migránshullámot Spanyolország területi integritása elleni támadásnak nevezte, ugyanakkor többször is elutasította azokat az állításokat, amelyek szerint Rabat állt volna az események mögött. A miniszterelnök ehelyett az embercsempészeket, valamint Oroszországot és Izraelt tette felelőssé.
A bevándorlók és az enklávék fegyveres konfliktushoz vezethetnek
Azok a választók, akik a következő választáson Feijóo pártjára vagy a radikális jobboldali Voxra szavaznának, nagyobb valószínűséggel tekintettek fenyegetésként Marokkóra, és nagyobb eséllyel tartották elképzelhetőnek, hogy az enklávék körüli feszültségek még ebben az évtizedben fegyveres konfliktushoz vezetnek.
- A Vox támogatóinak több mint háromnegyede,
- a Néppárt szavazóinak pedig 68 százaléka tartotta valószínűnek, hogy a következő tíz évben fegyveres összecsapásra kerül sor.
- Még Sánchez saját pártjának, a Szocialista Pártnak a támogatói körében is közel kétharmados volt azok aránya, akik valódi fenyegetésnek tartják Marokkót.
A szocialista szavazók ugyanakkor megosztottak voltak a fegyveres konfliktus valószínűségével kapcsolatban:
- 47 százalékuk szerint valószínű, hogy háborús összecsapásra kerül sor,
- 43 százalékuk ezt valószínűtlennek tartotta.
Marokkó fenyegetést jelent Spanyolország számára
A kutatásból egyértelműen kirajzolódik, hogy a spanyol társadalom széles körben fenyegetésként tekint Marokkóra.
A válaszadók több mint 80 százaléka szerint Marokkó közepes vagy jelentős kockázatot jelent Spanyolország számára, amivel messze megelőzi az olyan külföldi hatalmakat, mint Kína, az Egyesült Államok vagy Oroszország.
Ugyanakkor a megkérdezettek kétharmada arra számít, hogy Ceuta és Melilla húsz év múlva is spanyol fennhatóság alatt áll majd.
Az Európai Unió jelenleg olyan rendkívüli intézkedésekről tárgyal, amelyekkel kezelni lehetne a szándékosan előidézett vagy politikai nyomásgyakorlásra felhasznált tömeges migrációs hullámokat. Az Európai Bizottság és a tagállami miniszterek azonban ezt a rendkívüli intézkedési keretrendszert az embercsempészek és a bűnszervezetek szerepével hozták összefüggésbe.
A király beszéde
A spanyolok számára korántsem puszta elméleti felvetés, hogy Marokkó olyan helyzetet idézhet elő, amely lehetővé tenné Ceuta és Melilla annektálását. Sokan máig emlékeznek Marokkó 1975-ös „zöld menetére”, amelynek során több tízezer civilt mozgósítottak annak érdekében, hogy Madridot a Spanyol Szahara területének átadására kényszerítsék.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy VI. Fülöp spanyol király kedden látogatást tesz Ceutában és Melillában.
Az uralkodó útját a Gibraltári-szoros mindkét oldalán fokozott figyelem kíséri, és várhatóan tovább élezi Madrid és Rabat diplomáciai kapcsolatait. Fülöp várhatóan felkeresi a Sidi Embarek temetőt, ahol a válság során életüket vesztett mintegy 90 embert temették el. Különös figyelem kíséri majd a király gondosan megfogalmazott esti beszédét is. Ezt megelőzően Margarita Robles védelmi miniszter a héten kijelentette: Ceuta és Melilla „vitathatatlanul spanyol” terület.
Marokkó reakciója eddig feltűnően visszafogott volt
VI. Mohamed marokkói király a válság óta tartott első nyilvános szereplésén arról beszélt, hogy a Spanyolországgal való együttműködés „jelentős kihívásokkal” néz szembe, de a spanyol uralkodó látogatását közvetlenül nem említette. Kissy Chandiramani, az észak-afrikai spanyol autonóm város, Ceuta alpolgármestere abban reménykedik, hogy a spanyol király látogatása hozzájárulhat a „megtört város” egységének helyreállításához. Eközben a határ túloldalán, a marokkói Fnideq városában október 14-re, közvetlenül az uralkodó távozása utánra tüntetést terveznek.