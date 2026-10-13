Újabb háború fenyeget, EU-tagállam lakói kezdtek rettegni, a bevándorlók okozhatják - ilyen még nem történt, de már ez a veszély

A Madridot megrázó nyári migrációs válság után a spanyolok attól tartanak, hogy a tartós feszültségek fegyveres konfliktussá fajulhatnak országuk és észak-afrikai szomszédja között. Július végén több mint 70 ezer bevándorló érkezett a Spanyolországhoz tartozó észak-afrikai enklávéba, Ceutába. A bevándorlók tömeges beáramlása súlyos politikai válságot robbantott ki, tovább élezve a két ország közötti ellentéteket.

Bevándorlók Ceutában - a spanyok többsége valós veszélyként értékel egy esetleges fegyveres konfliktust Marokkóval / Fotó: AFP

A tömeges bevándorlás miatt éles bírálatok érték Pedro Sánchez szocialista kormányát és annak határvédelmi intézkedéseit, valamint azt, hogy Spanyolország egyedüliként ellenezte az Európai Unió új, szigorúbb migrációs politikáját. Az események Marokkó tömeges beáramlásban játszott szerepével kapcsolatban is kérdéseket vetettek fel, Sánchez azonban ezeket a feltételezéseket többször is elutasította.

Ki a felelős?

A Politico megbízásából a független PF Global közvélemény-kutató szeptemberben, néhány héttel azelőtt végzett felmérést, hogy Sánchez előre hozott választásokat írt ki. A kutatás szerint

a válaszadók 58 százaléka úgy véli, hogy a Ceuta és Melilla körüli feszültségek a következő tíz évben fegyveres konfliktushoz vezethetnek Spanyolország és Marokkó között. Marokkó mindkét területet megszálltnak tekinti.

A felmérésében részt vevő spanyolok többsége szerint valószínű, hogy a Ceuta és Melilla körüli feszültségek a következő évtizedben fegyveres konfliktushoz vezetnek Marokkóval.

A konzervatív Néppárt vezetője, Alberto Núñez Feijóo, akinek pártja jelenleg megelőzi Sánchez szocialistáit a közvélemény-kutatásokban, azt állította, hogy a válságot Marokkó irányította és koordinálta, a spanyol kormány pedig megpróbálta eltussolni az ügyet.

A Sánchez-kormány kisebbik koalíciós partnere, a Sumar szintén kérdéseket vetett fel Rabat szerepével kapcsolatban. Egy rendőrségi jelentés pedig azt állította, hogy marokkói ügynökök közreműködtek a tömeges migráció megszervezésében.

Sánchez a migránshullámot Spanyolország területi integritása elleni támadásnak nevezte, ugyanakkor többször is elutasította azokat az állításokat, amelyek szerint Rabat állt volna az események mögött. A miniszterelnök ehelyett az embercsempészeket, valamint Oroszországot és Izraelt tette felelőssé.