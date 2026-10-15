Hivatalos: döntött a bizottság, elkezdték berendelni az embereket – Varga Judit és Navracsics Tibor is a listán, Dávid Ibolyát is elővették, mindent le kell írniuk

Hat volt igazságügyi miniszter, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Tuzson Bence, Varga Judit és Vastagh Pál meghallgatásáról, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága csütörtöki budapesti ülésén. A testület továbbá döntött Répássy Róbert volt igazságügyi minisztériumi államtitkár és Kiss Ferenc volt önálló bírósági végrehajtó meghallgatásáról is.

Hat volt igazságügyi minisztert nyilatkoztatna a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság, köztük Varga Juditot is / Fotó: Stephanie Lecocq / EPA

Navracsics Tibort, Trócsányi Lászlót, Tuzson Bencét, Varga Juditot, Répássy Róbertet és Kiss Ferencet személyesen, a testület október 28-án és november 13-án sorra kerülő ülésén kívánja meghallgatni a bizottság, míg Dávid Ibolyától és Vastagh Páltól írásbeli nyilatkozatot várnak, amelynek határideje november 9.

Az ülés elején Toroczkai László (Mi Hazánk), a bizottság elnöke jelezte, hogy szükségesnek tartja Fürcht Pálnak, a Központi Nyomozó Főügyészség volt főügyészének meghallgatását is, ám erről nem döntött a bizottság.

Varga Judit, Schadl György, Rogán Antal és felesége is a listán – több tucat fontos szereplőnek kell beszámolnia a vizsgálóbizottság előtt a végrehajtási rendszerről

A végrehajtók pénzügyeit és kinevezéseit is górcső alá veszi a parlamenti vizsgálóbizottság. A testület azt akarja feltárni, milyen rendszerszintű hiányosságok járulhattak hozzá az adósságspirálok kialakulásához és az adósok kiszolgáltatottságához.

A Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság feladata az, hogy feltárja a végrehajtási rendszer rendszerszintű hibáit, állapítsa meg az intézményi felelősséget, és tegyen javaslatot egy állami, nonprofit, átláthatóbb és emberségesebb modellre. A nyilvánosságra hozott munkaterv szerint a összesen 65 személy nyilatkoztatására tesz javaslatot: 30 embert szóban hallgatnának meg, 35-től írásbeli választ kérnének.