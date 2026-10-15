Rendkívüli

Budapest elesett, az idegtépő dugók már a mindennapok részei: lezárás lezárást követ, feltúrják, amit találnak – ezért nem lát a pipától az autós

Deviza
EUR/HUF363,24 -0,18% USD/HUF323,94 -0,36% GBP/HUF429,37 -0,17% CHF/HUF390,62 -0,08% PLN/HUF83,15 -0,12% RON/HUF68,09 -0,2% CZK/HUF14,92 -0,11% EUR/HUF363,24 -0,18% USD/HUF323,94 -0,36% GBP/HUF429,37 -0,17% CHF/HUF390,62 -0,08% PLN/HUF83,15 -0,12% RON/HUF68,09 -0,2% CZK/HUF14,92 -0,11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX143 905 +0,29% MTELEKOM2 654 -0,08% MOL4 970 -0,08% OTP41 690 +0,53% RICHTER12 700 +0,87% OPUS210 +0,71% ANY6 140 -0,98% AUTOWALLIS118,5 -2,53% WABERERS4 180 -0,48% BUMIX8 743,52 -0,44% CETOP4 883,03 -0,23% CETOP NTR3 170,79 +0,48% BUX143 905 +0,29% MTELEKOM2 654 -0,08% MOL4 970 -0,08% OTP41 690 +0,53% RICHTER12 700 +0,87% OPUS210 +0,71% ANY6 140 -0,98% AUTOWALLIS118,5 -2,53% WABERERS4 180 -0,48% BUMIX8 743,52 -0,44% CETOP4 883,03 -0,23% CETOP NTR3 170,79 +0,48%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Hazai hátszéllel érkezett meg Magyar Péter az EU-csúcsra: bombasikert hozott az állampapírok aukciója, de a kormányfő nem engedhet ki – közeleg a legfontosabb teszt

Hivatalos: döntött a bizottság, elkezdték berendelni az embereket – Varga Judit és Navracsics Tibor is a listán, Dávid Ibolyát is elővették, mindent le kell írniuk

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Hat volt igazságügyi minisztert is beidéznek. A végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság összesen 65 személy nyilatkoztatására tesz javaslatot.
VG
2026.10.15, 12:01
Frissítve: 2026.10.15, 12:24
Szóljon hozzá!

Hat volt igazságügyi miniszter, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Tuzson Bence, Varga Judit és Vastagh Pál meghallgatásáról, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága csütörtöki budapesti ülésén. A testület továbbá döntött Répássy Róbert volt igazságügyi minisztériumi államtitkár és Kiss Ferenc volt önálló bírósági végrehajtó meghallgatásáról is.

Brüsszel, 2022. november 18.Varga Judit igazságügyi miniszter az Európai Unió Általános Ügyek Tanácsának brüsszeli ülésére érkezik 2022. november 18-án. vizsgálóbizottság
Hat volt igazságügyi minisztert nyilatkoztatna a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság, köztük Varga Juditot is / Fotó: Stephanie Lecocq / EPA

Navracsics Tibort, Trócsányi Lászlót, Tuzson Bencét, Varga Juditot, Répássy Róbertet és Kiss Ferencet személyesen, a testület október 28-án és november 13-án sorra kerülő ülésén kívánja meghallgatni a bizottság, míg Dávid Ibolyától és Vastagh Páltól írásbeli nyilatkozatot várnak, amelynek határideje november 9.

Az ülés elején Toroczkai László (Mi Hazánk), a bizottság elnöke jelezte, hogy szükségesnek tartja Fürcht Pálnak, a Központi Nyomozó Főügyészség volt főügyészének meghallgatását is, ám erről nem döntött a bizottság.

Varga Judit, Schadl György, Rogán Antal és felesége is a listán – több tucat fontos szereplőnek kell beszámolnia a vizsgálóbizottság előtt a végrehajtási rendszerről

A végrehajtók pénzügyeit és kinevezéseit is górcső alá veszi a parlamenti vizsgálóbizottság. A testület azt akarja feltárni, milyen rendszerszintű hiányosságok járulhattak hozzá az adósságspirálok kialakulásához és az adósok kiszolgáltatottságához.

A Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság feladata az, hogy feltárja a végrehajtási rendszer rendszerszintű hibáit, állapítsa meg az intézményi felelősséget, és tegyen javaslatot egy állami, nonprofit, átláthatóbb és emberségesebb modellre. A nyilvánosságra hozott munkaterv szerint a összesen 65 személy nyilatkoztatására tesz javaslatot: 30 embert szóban hallgatnának meg, 35-től írásbeli választ kérnének.

Szóljon hozzá!
végrehajtás
Varga Judit
igazságügyminiszter
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu