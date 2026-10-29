Fontos változás jön a BKK járatain: kiderült, mi lesz az első ajtós felszállással

Október második felében megkezdte a digitális jegyek érvényesítését segítő QR-kódos matricák kihelyezését a járművek utasterében a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) – közölte a társaság. Az új matricáknak köszönhetően az utasok közvetlenül a felszállás után is érvényesíthetik digitális jegyüket.

Fontos változás jön a BKK járatain / Fotó: BKK - Budapesti Közlekedési Központ / Facebook

A fejlesztés fokozatosan jelenik meg a felszíni járatokon. Az autóbuszokon és a trolibuszokon a jegyérvényesítő készülékekre kerülnek a matricák, a villamosokon pedig minden ajtópárnál elérhető lesz a QR-kód. A vezetőfülkéknél korábban elhelyezett matricák is megmaradnak.

A HÉV-eken szintén minden ajtópárnál, közvetlenül a jegyérvényesítő készülék mellett kapnak helyet az új kódok.

A BKK hangsúlyozta:

az utasoknak továbbra is az utazás megkezdése előtt kell érvényesíteniük a digitális jegyüket.

Ha erre nincs lehetőségük, például mert közvetlenül az indulás előtt érik el a járművet, felszállás után azonnal be kell olvasniuk az utastérben található kódot.

Az érvényesítést nem lehet a jegyellenőrzésig halogatni. Ellenőrzés közben a jármű belsejében elhelyezett QR-kódok átmenetileg nem használhatók, amiről a BudapestGO és a többi mobiljegy-alkalmazás üzenetben tájékoztatja az utasokat.

November 2-től több pótdíjtétel is emelkedik. A helyszínen, illetve a két munkanapon belül befizetett pótdíj 12 ezerről 15 ezer forintra nő. A 30 napon belül rendezett pótdíjért az eddigi 25 ezer helyett 30 ezer forintot kell fizetni.

Változik a kedvezményes pótdíj összege is: aki a pótdíjazás napján havi bérletet vásárol, és azt két munkanapon belül bemutatja, annak az eddigi 6 ezer helyett 7500 forintot kell fizetnie.

A közlekedésszervező arra kéri az utasokat, hogy utazásuk megkezdésekor mindig rendelkezzenek érvényes jeggyel vagy bérlettel, digitális jegyüket pedig az utazási feltételeknek megfelelően érvényesítsék.

A Világgazdaság arról is írt, hogy komoly közlekedésbiztonsági és munkavédelmi aggályokat fogalmazott meg a holland FNV szakszervezet a kínai Yutong elektromos buszaival kapcsolatban. A járművezetők tömeges panaszai miatt független vizsgálatot követelnek. Az ügynek magyar vonatkozása is van, hiszen Budapesten akár 160 új trolibusz szállításában is szerepet kaphat a kínai gyártó.