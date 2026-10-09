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Kitört a balhé az AfD és a BMW között: a bajorok nem adnak autót nekik, Elon Muskhoz fordultak segítségért – „A Tesla hajlandó lenne?”

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Szolgálati autó nélkül maradhat Szász-Anhalt tartomány parlamentjének új elnöke. A BMW a politikus megválasztását követően nem sokkal visszavonta lízingajánlatát. Az Alternatíva Németországért (AfD) politikusa, Tobias Rausch értetlenül áll a döntés előtt és hangot adott nemtetszésének.
Nagy Krisztián
2026.10.09, 19:02
Frissítve: 2026.10.09, 19:04
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A BMW visszavonta a Szász-Anhalt tartományi parlament elnökének, Tobias Rauschnak szolgálati autójára vonatkozó lízingajánlatát. A hírt a parlament hivatala is megerősítette a Welt értesülései szerint

A BMW nyíltan nekiment az AfD-nek
A BMW nyíltan nekiment az AfD-nek / Fotó: AFP

A neves bajor autógyártó október 6-án közölte a döntést, éppen amikor az AfD politikusát megválasztották a tartományi parlament elnökévé.

A BMW nyíltan nekiment az AfD-nek

Néhány nappal korábban a BMW vezérigazgatója,  Milan Nedeljkovic a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak nyilatkozva arról beszélt, hogy a „jobboldali populizmus és a nacionalizmus méreg egy olyan, a világ felé nyitott gazdasági központ számára, amely a világkereskedelemből él”.

Tobias Rausch élesen bírálta az autógyártót és nyílt levelében azt írta, hogy hatalmas megdöbbenéssel és személyes csalódottsággal értesült a lízingajánlat visszavonásáról.

A jövőben egy ember politikai meggyőződése dönti majd el, hogy egy német vállalat üzleti kapcsolatba lép-e vele?

– tette fel a kérdést az AfD politikusa.

Gyorsan lépett a BMW

Az érintett politikus beszámolt arról is, hogy a vállalat mindössze néhány órával házelnökké választását követően vonta vissza ajánlatát. Tobias Rausch kifogásolta, hogy a döntésre mindeddig nem érkezett elfogadható magyarázat, valamint hangsúlyozta, hogy amennyiben az összefüggésben áll politikai nézeteivel, az komoly kérdéseket vet fel.

Nyílt levelében az újdonsült parlamenti elnök felszólította a németországi BMW márkakereskedőket, hogy jelezzék a vállalat központjának, mennyire fontos a politikai nyitottság, és hogy az ügyfeleket egyenlő bánásmódban részesítsék.

A házelnök szerint az autógyártó vezetése döntésével hozzájárul a társadalmi megosztottság elmélyítéséhez.

Ulrich Siegmund is kommentálta az ügyet

Ulrich Siegmund, az AfD tartományi parlamenti frakcióvezetője, akinek irányításával a párt fölényes győzelmet aratott a szeptemberi választáson, szintén kommentálta a nem mindennapi történetet.

Schwalbéval a tartományi kancelláriára! Mivel a BMW-nek láthatóan nem sok köze van a demokráciához, decemberben azzal a járművel megyek majd a kancelláriára, amely a választási kampány során is hűséges társam volt. Kétütemű motor a kioktatás helyett

− fogalmazott.

A 35 éves politikus, aki decemberben Szász-Anhalt miniszterelnökévé válhat, a választási kampány során többször is egy Simson Schwalbével tűnt fel a nyilvánosság előtt.

Az AfD a szász-anhalti tartományi választáson a szavazatok 43,8 százalékát kapta, ezzel a 83 mandátumból 39-et szerzett meg.

 Ulrich Siegmund mielőtt a politikai pályára lépett üzleti pszichológiát tanult és egy kereskedelmi vállalkozást vezetett. Saját bevallása szerint így szerzett marketinges tapasztalatokat, amelyeket láthatóan a kampány során igyekezett hasznosítani. A közösségimédia-felületeken gondosan és tudatosan építette saját imázsát, valamint alkotta meg a pártja által kínált „politikai terméket”. Siegmund a manapság népszerű rövid formátumú videókkal, könnyen megjegyezhető és figyelemfelkeltő üzenetekkel operál. Ezenkívül aktívan járja a tartomány településeit, ahol lakossági fórumokat, rendezvényeket szervez.

BMW helyett Tesla?

Beatrix von Storch, az AfD szövetségi parlamenti frakciójának helyettes vezetője csütörtök este az X-en reagált az ügyre, és közvetlenül Elon Muskhoz, a Tesla vezérigazgatójához fordult.

„A Tesla hajlandó lenne szolgálati autót biztosítani neki?” − kérdezte a politikus Tobias Rauschra utalva, aki egyelőre kereszténydemokrata (CDU) elődje 7-es sorozatú BMW-jét használja, amelynek lízingszerződése novemberben lejár.

Amennyiben a tartományi parlament addig nem talál másik járművet, az új házelnök szolgálati autó nélkül maradhat. A parlament hivatala szerint a BMW ajánlata volt az egyetlen, amelyet egy nagyobb német autógyártó tett: a Mercedes és az Audi nem mutatott érdeklődést.

A tartományi parlament és kormány gépjárműparkjának jelentős részét mindeddig a bajor autógyártó biztosította.

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