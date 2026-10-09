Kitört a balhé az AfD és a BMW között: a bajorok nem adnak autót nekik, Elon Muskhoz fordultak segítségért – „A Tesla hajlandó lenne?”

A BMW visszavonta a Szász-Anhalt tartományi parlament elnökének, Tobias Rauschnak szolgálati autójára vonatkozó lízingajánlatát. A hírt a parlament hivatala is megerősítette a Welt értesülései szerint.

A BMW nyíltan nekiment az AfD-nek / Fotó: AFP

A neves bajor autógyártó október 6-án közölte a döntést, éppen amikor az AfD politikusát megválasztották a tartományi parlament elnökévé.

A BMW nyíltan nekiment az AfD-nek

Néhány nappal korábban a BMW vezérigazgatója, Milan Nedeljkovic a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak nyilatkozva arról beszélt, hogy a „jobboldali populizmus és a nacionalizmus méreg egy olyan, a világ felé nyitott gazdasági központ számára, amely a világkereskedelemből él”.

Tobias Rausch élesen bírálta az autógyártót és nyílt levelében azt írta, hogy hatalmas megdöbbenéssel és személyes csalódottsággal értesült a lízingajánlat visszavonásáról.

A jövőben egy ember politikai meggyőződése dönti majd el, hogy egy német vállalat üzleti kapcsolatba lép-e vele?

– tette fel a kérdést az AfD politikusa.

Gyorsan lépett a BMW

Az érintett politikus beszámolt arról is, hogy a vállalat mindössze néhány órával házelnökké választását követően vonta vissza ajánlatát. Tobias Rausch kifogásolta, hogy a döntésre mindeddig nem érkezett elfogadható magyarázat, valamint hangsúlyozta, hogy amennyiben az összefüggésben áll politikai nézeteivel, az komoly kérdéseket vet fel.

Nyílt levelében az újdonsült parlamenti elnök felszólította a németországi BMW márkakereskedőket, hogy jelezzék a vállalat központjának, mennyire fontos a politikai nyitottság, és hogy az ügyfeleket egyenlő bánásmódban részesítsék.

A házelnök szerint az autógyártó vezetése döntésével hozzájárul a társadalmi megosztottság elmélyítéséhez.

Ulrich Siegmund is kommentálta az ügyet

Ulrich Siegmund, az AfD tartományi parlamenti frakcióvezetője, akinek irányításával a párt fölényes győzelmet aratott a szeptemberi választáson, szintén kommentálta a nem mindennapi történetet.

Schwalbéval a tartományi kancelláriára! Mivel a BMW-nek láthatóan nem sok köze van a demokráciához, decemberben azzal a járművel megyek majd a kancelláriára, amely a választási kampány során is hűséges társam volt. Kétütemű motor a kioktatás helyett

− fogalmazott.