Kitört a balhé az AfD és a BMW között: a bajorok nem adnak autót nekik, Elon Muskhoz fordultak segítségért – „A Tesla hajlandó lenne?”
A BMW visszavonta a Szász-Anhalt tartományi parlament elnökének, Tobias Rauschnak szolgálati autójára vonatkozó lízingajánlatát. A hírt a parlament hivatala is megerősítette a Welt értesülései szerint.
A neves bajor autógyártó október 6-án közölte a döntést, éppen amikor az AfD politikusát megválasztották a tartományi parlament elnökévé.
A BMW nyíltan nekiment az AfD-nek
Néhány nappal korábban a BMW vezérigazgatója, Milan Nedeljkovic a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak nyilatkozva arról beszélt, hogy a „jobboldali populizmus és a nacionalizmus méreg egy olyan, a világ felé nyitott gazdasági központ számára, amely a világkereskedelemből él”.
Tobias Rausch élesen bírálta az autógyártót és nyílt levelében azt írta, hogy hatalmas megdöbbenéssel és személyes csalódottsággal értesült a lízingajánlat visszavonásáról.
A jövőben egy ember politikai meggyőződése dönti majd el, hogy egy német vállalat üzleti kapcsolatba lép-e vele?
– tette fel a kérdést az AfD politikusa.
Gyorsan lépett a BMW
Az érintett politikus beszámolt arról is, hogy a vállalat mindössze néhány órával házelnökké választását követően vonta vissza ajánlatát. Tobias Rausch kifogásolta, hogy a döntésre mindeddig nem érkezett elfogadható magyarázat, valamint hangsúlyozta, hogy amennyiben az összefüggésben áll politikai nézeteivel, az komoly kérdéseket vet fel.
Nyílt levelében az újdonsült parlamenti elnök felszólította a németországi BMW márkakereskedőket, hogy jelezzék a vállalat központjának, mennyire fontos a politikai nyitottság, és hogy az ügyfeleket egyenlő bánásmódban részesítsék.
A házelnök szerint az autógyártó vezetése döntésével hozzájárul a társadalmi megosztottság elmélyítéséhez.
Ulrich Siegmund is kommentálta az ügyet
Ulrich Siegmund, az AfD tartományi parlamenti frakcióvezetője, akinek irányításával a párt fölényes győzelmet aratott a szeptemberi választáson, szintén kommentálta a nem mindennapi történetet.
Schwalbéval a tartományi kancelláriára! Mivel a BMW-nek láthatóan nem sok köze van a demokráciához, decemberben azzal a járművel megyek majd a kancelláriára, amely a választási kampány során is hűséges társam volt. Kétütemű motor a kioktatás helyett
− fogalmazott.
A 35 éves politikus, aki decemberben Szász-Anhalt miniszterelnökévé válhat, a választási kampány során többször is egy Simson Schwalbével tűnt fel a nyilvánosság előtt.
Az AfD a szász-anhalti tartományi választáson a szavazatok 43,8 százalékát kapta, ezzel a 83 mandátumból 39-et szerzett meg.
Ulrich Siegmund mielőtt a politikai pályára lépett üzleti pszichológiát tanult és egy kereskedelmi vállalkozást vezetett. Saját bevallása szerint így szerzett marketinges tapasztalatokat, amelyeket láthatóan a kampány során igyekezett hasznosítani. A közösségimédia-felületeken gondosan és tudatosan építette saját imázsát, valamint alkotta meg a pártja által kínált „politikai terméket”. Siegmund a manapság népszerű rövid formátumú videókkal, könnyen megjegyezhető és figyelemfelkeltő üzenetekkel operál. Ezenkívül aktívan járja a tartomány településeit, ahol lakossági fórumokat, rendezvényeket szervez.
BMW helyett Tesla?
Beatrix von Storch, az AfD szövetségi parlamenti frakciójának helyettes vezetője csütörtök este az X-en reagált az ügyre, és közvetlenül Elon Muskhoz, a Tesla vezérigazgatójához fordult.
„A Tesla hajlandó lenne szolgálati autót biztosítani neki?” − kérdezte a politikus Tobias Rauschra utalva, aki egyelőre kereszténydemokrata (CDU) elődje 7-es sorozatú BMW-jét használja, amelynek lízingszerződése novemberben lejár.
Amennyiben a tartományi parlament addig nem talál másik járművet, az új házelnök szolgálati autó nélkül maradhat. A parlament hivatala szerint a BMW ajánlata volt az egyetlen, amelyet egy nagyobb német autógyártó tett: a Mercedes és az Audi nem mutatott érdeklődést.
A tartományi parlament és kormány gépjárműparkjának jelentős részét mindeddig a bajor autógyártó biztosította.