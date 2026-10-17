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Kiterítették a lapokat, ez volt Magyar Péter igazi terve: filmet akart forgatni, ahogy bilincsben viszik el a fideszes politikust – a NAV lépett közbe, kimenekítették

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Bóka János szerint Magyar Péter azért akarta elérni, hogy Hankó Balázsnak el kelljen hagynia az Országházat, hogy felvételt készíthessen arról, ahogy a volt minisztert bilincsben elvezetik. Bóka János szerint a történtek több kérdést is felvetnek a Parlamentben kialakult helyzettel és a házelnök döntéseivel kapcsolatban.
VG
2026.10.17, 11:27
Frissítve: 2026.10.17, 11:28
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Bóka János szombaton közzétett Facebook-videójában arról beszélt, hogy Magyar Péter filmfelvételt akart arról, ahogy Hankó Balázst bilincsben elviszik, és ezért kellett a volt miniszternek elhagynia az Országházat. A Fidesz frakcióvezetője közölte, nem éti, miért nem engedte be a házelnök a hatóságokat, ha Hankó jogellenesen tartózkodott az épületben.

fidesz bóka jános
Bóka János szerint Magyar Péter filmfelvételt akart Hankó Balázs elvezetéséről/Fotó: Bóka János Facebook-oldala

Bóka János több dolgot is felvetett

A politikus azt mondta, hogy „mint frakcióvezető és mint jogász” sem érti a parlamenti történéseket. A Fidesz frakcióvezetője felvetette, 

„ha valaki jogellenesen tartózkodik a parlament épületében, akkor miért nem engedélyezi a házelnök a rendvédelmi szerveknek a belépését, hogy őt eltávolítsák az épületből, ha pedig jogszerűen tartózkodik az épületben, akkor milyen alapon hívja fel az épület elhagyására. Ugye ez is csak azt mutatja, hogy a terv az az volt, hogy leforgathassák azt a filmfelvételt, hogy őt bilincsben, vezetőszáron elviszik, és ahhoz neki az épületet el kellett hagynia"

– mondta Bóka János. 

Bóka szerint a kormányfőnek másnapra „már más forgatási terve volt”, ezért kellett a NAV-nak egy olyan idézést küldenie, hogy „19 óra 20-as értesítés szerint neki 20 órakor Óbudán meg kell jelennie, amit egyébként meg is tett”. 

Az NKA-ügy miatt tartóztatták le a volt minisztert

Hankó Balázs letaróztatását október elsején rendelte el a Kecskeméti Járásbíróság, azt követően, hogy a volt miniszter mentelmi jogának felfüggesztését a Legfőbb Ügyészség indítványozta az NKA-üggyel összefüggésben. Hankót jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt tartják fogva, ugyanakkor a volt miniszter tagadja a vádakat. A Hírtv-nek adott interjújában azt mondta, hogy sem ő, sem mások nem lopták el az NKA pénzét, és a támogatásokat kulturális programokra fordították.

Az NKA-ügyben már korábban is több emberrel szemben alkalmaztak kényszerintézkedést. Júniusban hat embert vettek őrizetbe, majd többek között Bús Balázst, az NKA korábbi alelnökét, Ughy Attilát, a pénzek kiosztásáról döntő kollégium korábbi elnökét, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő akkori vezetőjét is letartóztatták.

Hankó korábbi kabinetfőnöke, Konczos Nóra júliusban került letartóztatásba, szeptemberben pedig az ügy újabb szereplőivel szemben rendeltek el kényszerintézkedést.

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