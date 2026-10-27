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Ez gyors volt: alig veszítette el a választást, máris lecsaptak Bolsonaróra Brazíliában – elvették az útlevelét, az országot sem hagyhatja el

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A brazil szövetségi rendőrség útlevelei leadására szólította fel Flávio Bolsonaro szenátort, miután az elnökválasztás második fordulójában vereséget szenvedett. Bolsonaro közölte, hogy eleget tesz a felszólításnak, és tagadta, hogy el akarna menekülni az országból.
Sz. E.
2026.10.27, 06:31
Frissítve: 2026.10.27, 06:31
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Flávio Bolsonaro brazil szenátor hétfőn közölte, hogy a szövetségi rendőrség felszólította útlevelei leadására, miután meglátogatta bebörtönzött apját, Jair Bolsonaro volt elnököt.

Bolsonaro Lula celebrates his re-election on Paulista Avenue.
Bolsonaro bejelentette, hogy nem ismeri el Lula győzelmét / Fotó: Brazil Photo Press via AFP

A Reuters beszámolója szerint a szenátor, aki a vasárnapi elnökválasztás második fordulójában alulmaradt Luiz Inácio Lula da Silva hivatalban lévő elnökkel szemben, azt mondta, eleget tesz a felszólításnak. Tagadta, hogy a választás után el akarna menekülni az országból.

A fiatalabb Bolsonaro bizonyítékok bemutatása nélkül azt állította, hogy a rendőrségi felszólítás Alexandre de Moraes legfelsőbb bírósági bíró határozatán alapult. A brazil legfelsőbb bíróság és a szövetségi rendőrség nem válaszolt azonnal a megkeresésekre.

Ott az utcán szólítottak fel, hogy adjam le az útleveleimet, és az országot sem hagyhatom el

 – jelentette ki Bolsonaro egy közösségi médiában közzétett videóban.

Hozzátette, Moraes határozata öccse, Eduardo Bolsonaro kijelentésein alapult. Eduardo a múlt héten egy podcastban azt mondta, hogy Fláviónak el kellene hagynia az országot, ha elveszíti a Lula elleni második fordulót.

Lula a vasárnapi választáson történelmi jelentőségű, negyedik elnöki mandátumát nyerte el, a közvélemény-kutatásoknak ellentmondó, meglepetésszerű eredménnyel. Bolsonaro nem volt hajlandó elismerni vereségét, és közölte, hogy kérni fogja a választási eredmény megsemmisítését. 

Lulára több mint 64,2 millióan, Bolsonaróra közel 59,8 millióan szavaztak, vagyis a különbség meghaladta a 4,4 milliót.

Az eredmény azért is történelmi, mert a brazil demokrácia 1989-es helyreállítása óta először fordult elő, hogy az első forduló második helyezettje végül megnyerte az elnökválasztást.

A Világgazdaság korábban már beszámolt arról, hogy Bolsonaro október elején meglepetésre mintegy 2,2 millió szavazattal megelőzte Lulát. A jobboldal akkor történelmi visszatérésben reménykedett, a második forduló azonban teljesen megfordította az erőviszonyokat.

A választás lezárása után Flávio Bolsonaro bejelentette, hogy nem ismeri el Lula győzelmét, és jogi úton támadja meg az eredményt. A szenátor szerint a szavazás lebonyolítását súlyos szabálytalanságok befolyásolták, miután Cristiano Zanin legfelsőbb bírósági bíró az urnazárás előtt néhány perccel két órával meghosszabbította a voksolás időtartamát.

Bolsonaro veresége Washington számára is kedvezőtlen fejlemény. Donald Trump amerikai elnök ugyan hivatalosan egyik jelölt mellett sem kötelezte el magát, korábban nyilvánosan méltatta a jobboldali szenátort, akinek politikai mozgalma szoros kapcsolatot ápol az amerikai elnökkel. Flávio Bolsonaro Jair Bolsonaro volt brazil elnök fia, aki jelenleg 27 éves börtönbüntetését tölti a 2022-es választási vereségét követő puccskísérlet miatt.

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