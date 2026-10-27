Elmenekült Brazíliából Bolsonaro, már Amerikába tart: Trumpnál kereshet menedéket a választás vesztese – az Interpol körözését is kérik
Brazil sajtóértesülések szerint Flávio Bolsonaro szenátor elmenekült Brazíliából, és az Egyesült Államok felé tart, miután a vasárnapi elnökválasztáson alul maradt a regnáló baloldali államfővel, Luiz Inácio Lula da Silvával szemben.
A politikus családjához közel álló személyek arról számoltak be a Guardian szerint, hogy Flávio Bolsonaro úton van az Egyesült Államokba és kedden délután érkezhet meg Floridába, ahol majd politikai menedékjogot kér.
Flávio Bolsonaro útja
A brazil sajtónak a szenátor szövetségesei megerősítették az értesüléseket, valamint arról is beszámolta, hogy a családhoz közel álló ügyvéd szervezte meg, és tette lehetővé az utazást, továbbá úgy tűnik Donald Trump kormányát is tájékoztatták az ügyről.
A CNN Brasil úgy értesült, hogy Flávio Bolsonaro kedden a kora reggeli órákban feleségével és két lányával együtt hagyta el az országot, amire azt követően került sor, hogy
Lula Munkáspártjának (PT) képviselői arra kérték a legfelsőbb bíróságot, hogy rendelje el a szenátor letartóztatását, és kezdeményezték, hogy az Interpol vörös körözést adjon ki ellene.
A legfelsőbb bíróság egyik bírája néhány perccel a választási eredmény kihirdetése után érvénytelenítette is a politikus útlevelét egy, a szenátor ellen folyamatban lévő büntetőeljárás kapcsán. Az okmányokat délelőtt 11 óráig kellett volna leadnia. Flávio Bolsonaro hétfőn közölte, hogy a szövetségi rendőrség azután szólította fel útlevelei leadására, miután meglátogatta bebörtönzött apját, Jair Bolsonaro korábbi elnököt, aki 27 éves börtönbüntetését tölti a 2022-es választási vereségét követő puccskísérlet miatt.
Az argentin Infobae hírportál úgy tudja, hogy a szenátor hétfő este Argentínába menekülhetett, de ezt egyelőre a hatáságok nem erősítették meg, sőt olyan hírek is napvilágot láttak miszerint letett a repülőgépes menekülésről, valamint hétfőn még egy videó is napvilágot látott, amiben kizárja annak lehetőségét, hogy elhagyja Brazíliát.
A szenátor egyik testvére, Eduardo Bolsonaro volt kongresszusi képviselő, aki önkéntes száműzetésben él az Egyesült Államokban, múlt pénteken egy interjúban azt mondta, hogy testvérének el kellene hagynia az országot, ha elveszíti a választást.
A brazil választások eredménye
Lula a vasárnapi választáson negyedik elnöki mandátumát nyerte el, a közvélemény-kutatásoknak ellentmondó, meglepetésszerű eredménnyel. Flávio Bolsonaro nem volt hajlandó elismerni vereségét, és közölte, hogy kérni fogja a választási eredmény megsemmisítését.
Lulára több mint 64,2 millióan, Bolsonaróra közel 59,8 millióan szavaztak, vagyis a különbség meghaladta a 4,4 milliót.
Az eredmény azért is történelmi, mert a brazil demokrácia 1989-es helyreállítása óta először fordult elő, hogy az első forduló második helyezettje végül megnyerte az elnökválasztást.
Jair Bolsonaro korábbi elnök fia október elején meglepetésre mintegy 2,2 millió szavazattal megelőzte Lulát. A jobboldal akkor történelmi visszatérésben reménykedett, a második forduló azonban teljesen megfordította az erőviszonyokat.
A választás lezárása után Flávio Bolsonaro bejelentette, hogy nem ismeri el Lula győzelmét, és jogi úton támadja meg az eredményt. A szenátor szerint a szavazás lebonyolítását súlyos szabálytalanságok befolyásolták, miután Cristiano Zanin, a legfelsőbb bíróság bírája az urnazárás előtt néhány perccel két órával meghosszabbította a voksolás időtartamát.
Flávio Bolsonaro veresége Washington számára is kedvezőtlen fejlemény. Donald Trump amerikai elnök ugyan hivatalosan egyik jelölt mellett sem kötelezte el magát, korábban nyilvánosan méltatta a jobboldali szenátort, akinek politikai mozgalma szoros kapcsolatot ápol az amerikai elnökkel.