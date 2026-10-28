Deviza
EUR/HUF366,97 +0,04% USD/HUF329,06 -0,2% GBP/HUF438,4 -0,09% CHF/HUF397,3 -0,12% PLN/HUF83,38 0% RON/HUF68,58 +0,02% CZK/HUF15,07 -0,07% EUR/HUF366,97 +0,04% USD/HUF329,06 -0,2% GBP/HUF438,4 -0,09% CHF/HUF397,3 -0,12% PLN/HUF83,38 0% RON/HUF68,58 +0,02% CZK/HUF15,07 -0,07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX145 330,87 -0,89% MTELEKOM2 780 +1,83% MOL5 030 +1% OTP41 600 -1,63% RICHTER13 080 -2,61% OPUS192 -4,71% ANY6 120 +0,33% AUTOWALLIS120 -1,64% WABERERS4 220 +2,43% BUMIX8 670,04 -0,5% CETOP4 885,75 -0,27% CETOP NTR3 157,26 -0,27% BUX145 330,87 -0,89% MTELEKOM2 780 +1,83% MOL5 030 +1% OTP41 600 -1,63% RICHTER13 080 -2,61% OPUS192 -4,71% ANY6 120 +0,33% AUTOWALLIS120 -1,64% WABERERS4 220 +2,43% BUMIX8 670,04 -0,5% CETOP4 885,75 -0,27% CETOP NTR3 157,26 -0,27%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Jobb, ha felkészül: mindenszentekkor zárva lesznek a boltok – ezek az üzletek lehetnek nyitva

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A hétvége egyik napján boltzárra kell készülni, a másik két napon viszont a megszokott rend marad érvényben. A november 1-jei ünnepnapon a benzinkutak, egyes éjjel-nappali üzletek és más kivételesen működő boltok jelenthetnek megoldást.
Nemes Tamás
2026.10.28, 20:36
Szóljon hozzá!

A november 1-jei mindenszentek miatt vasárnap a legtöbb bolt zárva tart, a hétvége többi napján azonban a megszokott rend szerint intézhetjük a bevásárlást. Akinek az ünnepnapon fogy el valami otthon, annak sem kell minden lehetőségről lemondania, mert több üzlettípus is nyitva maradhat.

tesco kisker bolt
Nem mindegy, mikorra időzítjük a hétvégi bevásárlást: november 1-jén, vasárnap a legtöbb bolt zárva tart / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

November 1-jén, vasárnap a legtöbb üzlet zárva tart mindenszentek miatt. Az ünnepnap ráadásul ezúttal nem hosszabbítja meg a hétvégét a hagyományos munkarendben dolgozók számára: mindenszentek munkaszüneti nap, halottak napja viszont rendes munkanap: október 31-én, szombaton és november 2-án, hétfőn a megszokott nyitvatartás szerint vásárolhatunk.

A boltzár miatt ne az utolsó pillanatra hagyjuk a vásárlást

Aki az utolsó pillanatra hagyja a bevásárlást, annak érdemes előre gondolkodnia. Vasárnap a nagyobb üzletek és a plázák boltjai jellemzően zárva lesznek, de néhány helyen ilyenkor is lehet vásárolni. A benzinkutak shopjai, az éjjel-nappal működő üzletek egy része, illetve azok a kisebb boltok is nyitva tarthatnak, ahol maga a tulajdonos áll a pult mögé.

Az ünnepnapon más üzlettípusok is fogadhatnak vásárlókat. Nyitva lehetnek az önálló virágboltok, az újságosok és az édességboltok, a gyógyszertárak közül pedig az ügyeleti rend szerint működők érhetők el. Az aktuális gyógyszertári ügyeletről az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet tájékoztatása ad eligazítást.

A 24.hu szerit a vendéglátó- és szórakozóhelyek működését sem érinti automatikusan a boltzár. A bevásárlóközpontokban a boltok többsége zárva marad, de az éttermek, a mozik és más szabadidős szolgáltatások nyitva tarthatnak. 

Az egyes helyek nyitvatartása eltérhet, ezért indulás előtt célszerű ellenőrizni az adott üzlet vagy szolgáltató tájékoztatását.

A mindenszentekhez kapcsolódó temetőlátogatások miatt a temetők hosszabbított nyitvatartással készülnek, a virágüzleteknél pedig szintén számítani lehet az ünnephez igazodó nyitvatartásra. Aki szerettei sírjához vinne virágot vagy mécsest, annak különösen érdemes előre tájékozódnia a környékbeli lehetőségekről.

A hétvége az iskolai szünet végét is jelenti: november 1-jén, vasárnap befejeződik az őszi szünet, így november 2-án, hétfőn a diákoknak már ismét iskolába kell menniük.

Fordulat történt, így már biztosan nem lesz munkaszüneti nap december 24-e: Magyar Péter megígérte, csak egyetlen esély maradt

Biztosan nem lesz népszavazás arról, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen, miután nem gyűlt össze az országos referendum kiírásához szükséges mennyiségű érvényes aláírás. A kérdés azonban ettől még nem került le végleg a napirendről: az Országgyűlés törvényben dönthet arról, hogy a szenteste hivatalosan is munkaszüneti nappá váljon. Vázoljuk, mikorra születhet meg a jogszabály.

 

Országszerte

Országszerte
1491 cikk

 

Szóljon hozzá!
mindenszentek
Halottak Napja
boltzár
nyitvatartás

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu