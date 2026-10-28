Jobb, ha felkészül: mindenszentekkor zárva lesznek a boltok – ezek az üzletek lehetnek nyitva

A november 1-jei mindenszentek miatt vasárnap a legtöbb bolt zárva tart, a hétvége többi napján azonban a megszokott rend szerint intézhetjük a bevásárlást. Akinek az ünnepnapon fogy el valami otthon, annak sem kell minden lehetőségről lemondania, mert több üzlettípus is nyitva maradhat.

Nem mindegy, mikorra időzítjük a hétvégi bevásárlást: november 1-jén, vasárnap a legtöbb bolt zárva tart / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

November 1-jén, vasárnap a legtöbb üzlet zárva tart mindenszentek miatt. Az ünnepnap ráadásul ezúttal nem hosszabbítja meg a hétvégét a hagyományos munkarendben dolgozók számára: mindenszentek munkaszüneti nap, halottak napja viszont rendes munkanap: október 31-én, szombaton és november 2-án, hétfőn a megszokott nyitvatartás szerint vásárolhatunk.

A boltzár miatt ne az utolsó pillanatra hagyjuk a vásárlást

Aki az utolsó pillanatra hagyja a bevásárlást, annak érdemes előre gondolkodnia. Vasárnap a nagyobb üzletek és a plázák boltjai jellemzően zárva lesznek, de néhány helyen ilyenkor is lehet vásárolni. A benzinkutak shopjai, az éjjel-nappal működő üzletek egy része, illetve azok a kisebb boltok is nyitva tarthatnak, ahol maga a tulajdonos áll a pult mögé.

Az ünnepnapon más üzlettípusok is fogadhatnak vásárlókat. Nyitva lehetnek az önálló virágboltok, az újságosok és az édességboltok, a gyógyszertárak közül pedig az ügyeleti rend szerint működők érhetők el. Az aktuális gyógyszertári ügyeletről az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet tájékoztatása ad eligazítást.

A 24.hu szerit a vendéglátó- és szórakozóhelyek működését sem érinti automatikusan a boltzár. A bevásárlóközpontokban a boltok többsége zárva marad, de az éttermek, a mozik és más szabadidős szolgáltatások nyitva tarthatnak.

Az egyes helyek nyitvatartása eltérhet, ezért indulás előtt célszerű ellenőrizni az adott üzlet vagy szolgáltató tájékoztatását.

A mindenszentekhez kapcsolódó temetőlátogatások miatt a temetők hosszabbított nyitvatartással készülnek, a virágüzleteknél pedig szintén számítani lehet az ünnephez igazodó nyitvatartásra. Aki szerettei sírjához vinne virágot vagy mécsest, annak különösen érdemes előre tájékozódnia a környékbeli lehetőségekről.