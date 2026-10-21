Visszatért a fenyegetés, bombariadó van több magyarországi iskolában: „a fiatalokért jöttünk” – írja a levél
Miskolcon, Tiszaújvárosban, Kazincbarcikán és Mezőkövesden is oktatási intézményeket ért bombafenyegetés szerda reggel − közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei hírportál.
Janiczak Dávid, Ózd polgármestere egy Facebook-bejegyzésben tájékoztatott arról, hogy a hatóságok a helyszínre érkeztek és megtették a szükséges lépéseket.
A Nemzeti Nyomozó Iroda vizsgálja a bombafenyegetést
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Dobi Tamás megerősítette, hogy több oktatási intézményt ért fenyegetés, az ügyet pedig a Nemzeti Nyomozó Iroda vizsgálja. Arról egyelőre nem érkezett pontos információ, hogy szükség volt-e az érintett iskolák kiürítésére, azonban Janiczak Dávid közzétette a szóban forgó levelet.
A fenyegető levél szerzője, aki úgy fogalmazott, hogy a „a fiatalokért jöttünk” az alábbi intézményeket sorolja fel:
Miskolc:
- Földes Ferenc Gyakorló Gimnázium
- Miskolci Herman Ottó Gimnázium
- Miskolci Szilágyi Dezső Általános Iskola
- Avasi Gimnázium
- Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola
- Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
- Miskolci Kazinczy Ferenc Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
- Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
- Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Ózd:
- Ózdi József Attila Gimnázium és Kollégium
- Ózdi Apáczai Csere János Általános Iskola
- Ózdi Árpád Vezér Általános Iskola
- Bolyky Tamás Általános Iskola
- Csépányi Általános Iskola
- Ózdi Petőfi Sándor Általános Iskola
Kazincbarcika:
- Szalézi Szent Ferenc Gimnázium
- Don Bosco Általános Iskola, Szakképző Iskola, Technikum, Gimnázium és Kollégium
- Pollack Mihály Általános Iskola
- Dózsa György Tagiskola
- Tompa Mihály Református Általános Iskola
Mezőkövesd:
- Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikum
- Mezőkövesdi Általános Iskola
- Szent István Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Tiszaújváros:
- Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégium
- Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola
- Szent István Katolikus Általános Iskola
- Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Hétfőn is több oktatási intézmény kapott fenyegetést
Ahogy arról a Világgazdaság korábban beszámolt, hétfő reggel több médiatartalom-szolgáltatóhoz is fenyegető e-mailek érkeztek arról, hogy az ország több mint 70 oktatási intézményében robbanószereket helyeztek el. Jelenleg még nem tudható, hogy van-e összefüggés a két eset között.
Az elmúlt években több alkalommal is előfordult, hogy egyszer több magyarországi iskolát fenyegettek meg hasonló módon. Legutóbb idén januárban, Hajdú-Bihar vármegye több iskolájában volt bombariadó, miután fenyegető levelek érkeztek az intézményekbe.