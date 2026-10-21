Visszatért a fenyegetés, bombariadó van több magyarországi iskolában: „a fiatalokért jöttünk” – írja a levél

Miskolcon, Tiszaújvárosban, Kazincbarcikán és Mezőkövesden is oktatási intézményeket ért bombafenyegetés szerda reggel − közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei hírportál.

Ismét bombariadó van több magyarországi iskolában / Fotó: Mehes Daniel

Janiczak Dávid, Ózd polgármestere egy Facebook-bejegyzésben tájékoztatott arról, hogy a hatóságok a helyszínre érkeztek és megtették a szükséges lépéseket.

A Nemzeti Nyomozó Iroda vizsgálja a bombafenyegetést

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Dobi Tamás megerősítette, hogy több oktatási intézményt ért fenyegetés, az ügyet pedig a Nemzeti Nyomozó Iroda vizsgálja. Arról egyelőre nem érkezett pontos információ, hogy szükség volt-e az érintett iskolák kiürítésére, azonban Janiczak Dávid közzétette a szóban forgó levelet.

A fenyegető levél szerzője, aki úgy fogalmazott, hogy a „a fiatalokért jöttünk” az alábbi intézményeket sorolja fel:

Miskolc:

Földes Ferenc Gyakorló Gimnázium

Miskolci Herman Ottó Gimnázium

Miskolci Szilágyi Dezső Általános Iskola

Avasi Gimnázium

Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Miskolci Kazinczy Ferenc Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Ózd:

Ózdi József Attila Gimnázium és Kollégium

Ózdi Apáczai Csere János Általános Iskola

Ózdi Árpád Vezér Általános Iskola

Bolyky Tamás Általános Iskola

Csépányi Általános Iskola

Ózdi Petőfi Sándor Általános Iskola

Kazincbarcika:

Szalézi Szent Ferenc Gimnázium

Don Bosco Általános Iskola, Szakképző Iskola, Technikum, Gimnázium és Kollégium

Pollack Mihály Általános Iskola

Dózsa György Tagiskola

Tompa Mihály Református Általános Iskola

Mezőkövesd:

Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikum

Mezőkövesdi Általános Iskola

Szent István Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Tiszaújváros:

Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégium

Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola

Szent István Katolikus Általános Iskola

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Hétfőn is több oktatási intézmény kapott fenyegetést

Ahogy arról a Világgazdaság korábban beszámolt, hétfő reggel több médiatartalom-szolgáltatóhoz is fenyegető e-mailek érkeztek arról, hogy az ország több mint 70 oktatási intézményében robbanószereket helyeztek el. Jelenleg még nem tudható, hogy van-e összefüggés a két eset között.