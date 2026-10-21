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Visszatért a fenyegetés, bombariadó van több magyarországi iskolában: „a fiatalokért jöttünk” – írja a levél

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Több oktatási intézményt ért fenyegetés Borsodban. Alig két nappal az országos bombariadó után ismét öt város 27 iskolája kapott erőszakos hangvételű levelet.
VG
2026.10.21, 11:16
Frissítve: 2026.10.21, 11:16
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Miskolcon, Tiszaújvárosban, Kazincbarcikán és Mezőkövesden is oktatási intézményeket ért bombafenyegetés szerda reggel − közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei hírportál. 

Ismét bombariadó van több magyarországi iskolában
Ismét bombariadó van több magyarországi iskolában / Fotó: Mehes Daniel

Janiczak Dávid, Ózd polgármestere egy Facebook-bejegyzésben tájékoztatott arról, hogy a hatóságok a helyszínre érkeztek és megtették a szükséges lépéseket.

A Nemzeti Nyomozó Iroda vizsgálja a bombafenyegetést

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Dobi Tamás megerősítette, hogy több oktatási intézményt ért fenyegetés, az ügyet pedig a Nemzeti Nyomozó Iroda vizsgálja. Arról egyelőre nem érkezett pontos információ, hogy szükség volt-e az érintett iskolák kiürítésére, azonban Janiczak Dávid közzétette a szóban forgó levelet.

A fenyegető levél szerzője, aki úgy fogalmazott, hogy a „a fiatalokért jöttünk” az alábbi intézményeket sorolja fel:

Miskolc:

  • Földes Ferenc Gyakorló Gimnázium
  • Miskolci Herman Ottó Gimnázium
  • Miskolci Szilágyi Dezső Általános Iskola
  • Avasi Gimnázium
  • Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola
  • Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
  • Miskolci Kazinczy Ferenc Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
  • Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
  • Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Ózd:

  • Ózdi József Attila Gimnázium és Kollégium
  • Ózdi Apáczai Csere János Általános Iskola
  • Ózdi Árpád Vezér Általános Iskola
  • Bolyky Tamás Általános Iskola
  • Csépányi Általános Iskola
  • Ózdi Petőfi Sándor Általános Iskola

Kazincbarcika:

  • Szalézi Szent Ferenc Gimnázium
  • Don Bosco Általános Iskola, Szakképző Iskola, Technikum, Gimnázium és Kollégium
  • Pollack Mihály Általános Iskola
  • Dózsa György Tagiskola
  • Tompa Mihály Református Általános Iskola

Mezőkövesd:

  • Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikum
  • Mezőkövesdi Általános Iskola
  • Szent István Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Tiszaújváros:

  • Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégium
  • Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola
  • Szent István Katolikus Általános Iskola
  • Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Hétfőn is több oktatási intézmény kapott fenyegetést

Ahogy arról a Világgazdaság korábban beszámolt, hétfő reggel több médiatartalom-szolgáltatóhoz is fenyegető e-mailek érkeztek arról, hogy az ország több mint 70 oktatási intézményében robbanószereket helyeztek el. Jelenleg még nem tudható, hogy van-e összefüggés a két eset között.

Az elmúlt években több alkalommal is előfordult, hogy egyszer több magyarországi iskolát fenyegettek meg hasonló módon. Legutóbb idén januárban, Hajdú-Bihar vármegye több iskolájában volt bombariadó, miután fenyegető levelek érkeztek az intézményekbe.

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