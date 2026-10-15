Bombafenyegetés több budapesti iskolában: kiürítették az épületeket – elindult a nyomozás

Bombafenyegetésről tájékoztatta a szülőket a Kontyfa Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény azt kérte, hogy aki meg tudja oldani, egyelőre ne vigye, illetve ne küldje gyermekét iskolába.

Több budapesti iskolát kiürítettek, a diákokat biztonságos helyre vitték. Bombafenyegetés miatt vizsgálták át az épületeket / Fotó: Ladóczki Balázs

Az iskola épületével kapcsolatos bombafenyegetésre vonatkozó bejelentés érkezett a rendőrségre – közölte az intézmény a szülőkkel. A tájékoztatást a Népszabadság vette észre.

„A kialakult helyzetre tekintettel kérjük, hogy amennyiben meg tudják oldani, gyermeküket egyelőre ne hozzák, illetve ne küldjék iskolába” – olvasható a közleményben.

Az idézett tájékoztatás nem részletezi a fenyegetés körülményeit, és arról sem közöl információt, hogy mikor fogadhatják ismét a diákokat.

„Október 14-én este a Kontyfa Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Pestújhelyi Általános Iskola fenyegető levelet kapott, amelyet a XV. kerületi Rendőrkapitányság részére is megküldtek” – erősítette meg a Cserdiné Németh Angéla polgármester.

A rendőrség reggel megkezdte az érintett iskolaépületek átvizsgálását. Hozzátette, hogy a gyerekek biztonságos elhelyezése megtörtént: a szükséges esetekben a tanulókat a Pestújhelyi Közösségi Házban, illetve a Hartyán Általános Iskolában helyezték el.

A rendőrség közölte, hogy

az elmúlt 24 órában ismeretlen személy egy e-mailről több budapesti iskolát is bombával fenyegetett meg.

A rendőrség a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtette. Az iskolákat kiürítették, az épületek átvizsgálása megtörtént.

„A tűzszerész egységek robbanóanyagot vagy robbantásra alkalmas eszközt nem találtak. A fenyegetéssel összefüggésben a Nemzeti Nyomozó Iroda terrorcselekmény előkészülete miatt rendelt el nyomozást” – írta a rendőrség.