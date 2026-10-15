Rendkívüli

Budapest elesett, az idegtépő dugók már a mindennapok részei: lezárás lezárást követ, feltúrják, amit találnak – ezért nem lát a pipától az autós

Deviza
EUR/HUF363,37 -0,15% USD/HUF324,36 -0,23% GBP/HUF429,55 -0,13% CHF/HUF390,78 -0,04% PLN/HUF83,18 -0,08% RON/HUF68,15 -0,12% CZK/HUF14,93 -0,06% EUR/HUF363,37 -0,15% USD/HUF324,36 -0,23% GBP/HUF429,55 -0,13% CHF/HUF390,78 -0,04% PLN/HUF83,18 -0,08% RON/HUF68,15 -0,12% CZK/HUF14,93 -0,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX143 857,3 +0,26% MTELEKOM2 654 -0,08% MOL4 972 -0,04% OTP41 660 +0,46% RICHTER12 700 +0,87% OPUS210 +0,71% ANY6 140 -0,98% AUTOWALLIS118,5 -2,53% WABERERS4 180 -0,48% BUMIX8 742,82 -0,44% CETOP4 883,03 -0,23% CETOP NTR3 170,6 +0,48% BUX143 857,3 +0,26% MTELEKOM2 654 -0,08% MOL4 972 -0,04% OTP41 660 +0,46% RICHTER12 700 +0,87% OPUS210 +0,71% ANY6 140 -0,98% AUTOWALLIS118,5 -2,53% WABERERS4 180 -0,48% BUMIX8 742,82 -0,44% CETOP4 883,03 -0,23% CETOP NTR3 170,6 +0,48%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Hazai hátszéllel érkezett meg Magyar Péter az EU-csúcsra: bombasikert hozott az állampapírok aukciója, de a kormányfő nem engedhet ki – közeleg a legfontosabb teszt

Bombafenyegetés több budapesti iskolában: kiürítették az épületeket – elindult a nyomozás

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Több budapesti iskolát kiürítettek, a diákokat biztonságos helyre vitték. Bombafenyegetés miatt vizsgálták át az épületeket.
VG
2026.10.15, 10:32
Frissítve: 2026.10.15, 12:28
Szóljon hozzá!

Bombafenyegetésről tájékoztatta a szülőket a Kontyfa Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény azt kérte, hogy aki meg tudja oldani, egyelőre ne vigye, illetve ne küldje gyermekét iskolába.

Bombafenyegetés LB_20240807_sajttaj_0024Rendőrség, rendőr
Több budapesti iskolát kiürítettek, a diákokat biztonságos helyre vitték. Bombafenyegetés miatt vizsgálták át az épületeket / Fotó: Ladóczki Balázs

Az iskola épületével kapcsolatos bombafenyegetésre vonatkozó bejelentés érkezett a rendőrségre – közölte az intézmény a szülőkkel. A tájékoztatást a Népszabadság vette észre.

„A kialakult helyzetre tekintettel kérjük, hogy amennyiben meg tudják oldani, gyermeküket egyelőre ne hozzák, illetve ne küldjék iskolába” –  olvasható a közleményben.

Az idézett tájékoztatás nem részletezi a fenyegetés körülményeit, és arról sem közöl információt, hogy mikor fogadhatják ismét a diákokat. 

„Október 14-én este a Kontyfa Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Pestújhelyi Általános Iskola fenyegető levelet kapott, amelyet a XV. kerületi Rendőrkapitányság részére is megküldtek” – erősítette meg a Cserdiné Németh Angéla polgármester.

A rendőrség reggel megkezdte az érintett iskolaépületek átvizsgálását. Hozzátette, hogy a gyerekek biztonságos elhelyezése megtörtént: a szükséges esetekben a tanulókat a Pestújhelyi Közösségi Házban, illetve a Hartyán Általános Iskolában helyezték el.

A rendőrség közölte, hogy 

az elmúlt 24 órában ismeretlen személy egy e-mailről több budapesti iskolát is bombával fenyegetett meg. 

A rendőrség a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtette. Az iskolákat kiürítették, az épületek átvizsgálása megtörtént. 

„A tűzszerész egységek robbanóanyagot vagy robbantásra alkalmas eszközt nem találtak. A fenyegetéssel összefüggésben a Nemzeti Nyomozó Iroda terrorcselekmény előkészülete miatt rendelt el nyomozást” – írta a rendőrség.

Szóljon hozzá!
iskola
bombafenyegetés
általános iskola
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu