Bombafenyegetés több budapesti iskolában: kiürítették az épületeket – elindult a nyomozás
Bombafenyegetésről tájékoztatta a szülőket a Kontyfa Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény azt kérte, hogy aki meg tudja oldani, egyelőre ne vigye, illetve ne küldje gyermekét iskolába.
Az iskola épületével kapcsolatos bombafenyegetésre vonatkozó bejelentés érkezett a rendőrségre – közölte az intézmény a szülőkkel. A tájékoztatást a Népszabadság vette észre.
„A kialakult helyzetre tekintettel kérjük, hogy amennyiben meg tudják oldani, gyermeküket egyelőre ne hozzák, illetve ne küldjék iskolába” – olvasható a közleményben.
Az idézett tájékoztatás nem részletezi a fenyegetés körülményeit, és arról sem közöl információt, hogy mikor fogadhatják ismét a diákokat.
„Október 14-én este a Kontyfa Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Pestújhelyi Általános Iskola fenyegető levelet kapott, amelyet a XV. kerületi Rendőrkapitányság részére is megküldtek” – erősítette meg a Cserdiné Németh Angéla polgármester.
A rendőrség reggel megkezdte az érintett iskolaépületek átvizsgálását. Hozzátette, hogy a gyerekek biztonságos elhelyezése megtörtént: a szükséges esetekben a tanulókat a Pestújhelyi Közösségi Házban, illetve a Hartyán Általános Iskolában helyezték el.
A rendőrség közölte, hogy
az elmúlt 24 órában ismeretlen személy egy e-mailről több budapesti iskolát is bombával fenyegetett meg.
A rendőrség a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtette. Az iskolákat kiürítették, az épületek átvizsgálása megtörtént.
„A tűzszerész egységek robbanóanyagot vagy robbantásra alkalmas eszközt nem találtak. A fenyegetéssel összefüggésben a Nemzeti Nyomozó Iroda terrorcselekmény előkészülete miatt rendelt el nyomozást” – írta a rendőrség.