Bombariadó van több tucat magyarországi iskolában – fontos felhívást tett közzé a rendőrség

Bombafenyegetés miatt intézkedik a rendőrség hétfőn reggel, mivel több médiatartalom-szolgáltatóhoz is fenyegető e-mailek érkeztek – jelentette be hétfőn, a police.hu oldalon közzétett közleményében az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Kommunikációs Szolgálata.

Bombariadók országszerte / Fotó: Shutterstock (képünk illusztráció)

Az ORFK arról számolt be, hogy több médiatartalom-szolgáltatóhoz érkezett fenyegető e-mail 2026. október 19-én reggel arról, hogy az országban több mint 70 oktatási intézményben robbanószereket helyeztek el. Ezzel kapcsolatban a rendőrség minden szükséges intézkedést megtesz.

„Kérjük, hogy a helyszíneken a rendőrség, valamint az oktatási intézmények dolgozóinak utasításai szerint járjanak el. Aki ilyen küldeményt kap, értesítse a rendőrséget” – áll a rendőrségi felhívásban.

Nemcsak Magyarországon van bombariadó

Az Index arról számolt be, hogy hétfőn délelőtt Szerbia több városából is bombafenyegetésekről érkeztek bejelentések. Szabadkán legalább négy általános iskolát érint a fenyegetés, de Újvidéken, Belgrádban, valamint a dél-bácskai körzet több más településén is hasonló eseteket jelentettek – írta a Pannon RTV szerbiai magyar hírportál.

Nem egyedi eset

Az elmúlt években több alkalommal is előfordult, hogy egyszer több magyarországi iskolrát fenyegettek meg hasonló módon. Legutóbb idén januárban, Hajdú-Bihar vármegye több iskolájában volt bombariadó, miután fenyegető levelek érkeztek az intézményekbe – számolt be róla akkor a Haon hajdú-bihar vármegyei hírportál. Ki kellett üríteni többek közt a hajdúdorogi Nagy Szent Bazil Görögkatolikus Oktatási Központ, ahol általános és középiskolai oktatás is folyik, de bombafenyegetés miatt átvizsgálják a berettyóújfalui Arany János Gimnáziumot, valamint a debreceni Szent József Általános Iskolát és a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumát is.

Ráadásul a Hajdú-Bihar vármegyeiekkel egy időben több kárpátaljai magyar tannyelvű oktatási intézményben is bombariadót jelentettek, köztük Beregszász összes, valamint a kistérség több oktatási intézményében is. Az érintett iskolák, óvodák mindegyike külön-külön kapott e-mailes fenyegetést állítólagos robbanószerkezetről. Az információk szerint bombariadó van többek között a jánosi, a gáti, a nagymuzsalyi, a sárosoroszi és a borzsovai oktatási intézményekben is. A legtöbb iskolában biztonsági okokból hazaengedték a gyermekeket, az épületeket kiürítették.