Itt a vége: lemondott a Borkai Zsolt, már nem politikus többé – máris megvan az új munkahelye, ebben a pozícióban folytatja tovább

Borkai Zsolt lemondott önkormányzati képviselői mandátumáról. Győr korábbi polgármestere a döntését a mai napon, 2026. október 12-én írásbeli nyilatkozatban közölte a közgyűlés tagjaival. Eredményes munkát kívánok neki a Győri Atlétikai Club élén - közölte egy Facebook-bejegyzésben Pintér Bence, Győr polgármestere.

Borkai Zsolt, Győr korábbi polgármestere / Fotó: AFP

Több évtizedes politikai karrier után távozik Borkai Zsolt

Borkai Zsolt 2006 és 2019 között, a Fidesz–KDNP támogatásával vezette Győrt. A 2019-es önkormányzati választáson ismét polgármesterré választották, ám a választás után kilépett a Fideszből, majd novemberben lemondott tisztségéről.

Öt évvel később, 2024-ben a Borkaival Közösen a Jövőnkért Egyesület színeiben tért vissza a győri közéletbe.

Bár a polgármester-választáson harmadik helyen végzett, kompenzációs listáról önkormányzati képviselői mandátumot szerzett.

A korábbi polgármester a Győri Atlétikai Club vezetésére fókuszálhat

Borkai Zsolt 2023-ban lett a Győri Atlétikai Club elnöke, miután Papp Oszkár benyújtotta lemondását, amit bár visszavont, de a közgyűlés tagjai elfogadtak. Az előzetes hírek szerint Radnóti Ákos alpolgármester volt a pozíció várományosa, azonban az elnökségi tagok közül Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő is lemondott, így a döntésnél a testület gyakorlatilag három, a város által delegált személyből, Radnóti Ákosból, Szeles Szabolcsból, a másik alpolgármesterből és Kovács Jánosból állt.

A Kisalföld akkor arról írt, hogy a közgyűlés nem támogatta Radnóti Ákos kinevezését, azonban Borkai Zsoltot többen megkeresték, hogy vállalja a tisztséget.

A korábbi polgármester és a Magyar Olimpiai Bizottság egykori elnöke elfogadta a felkérést, majd hosszas viták után megválasztották.