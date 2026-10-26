Most szállt el Donald Trump minden reménye: elbukta szövetségese a brazil választásokat, Bolsonaro máris kijelentette, nem fogadja el az eredményeket – Lula negyedik ciklusára készülhet
Elmaradt a jobboldal áttörése Brazíliában, így szövetséges nélkül maradt Donadl Trump amerikai elnök: Flávio Bolsonaro ugyanis elveszítette a vasárnapi elnökválasztást, így Luiz Inácio Lula da Silva történelmi negyedik ciklusára készülhet. A jobboldali Bolsonaro azonban máris bejelentette, hogy nem ismeri el az eredményeket, és bíróságon támadja meg a szavazást.
Luiz Inácio Lula da Silva nyerte meg az október 25-i brazil elnökválasztás második fordulóját, legyőzve a Donald Trumphoz közel álló Flávio Bolsonaro szenátort. A brazil választási hatóság (TSE) hivatalos összesítése szerint a hivatalban lévő államfő a szavazatok 51,79 százalékát szerezte meg, míg kihívója 48,21 százalékot kapott.
Lulára több mint 64,2 millióan, Bolsonaróra közel 59,8 millióan szavaztak, vagyis a különbség meghaladta a 4,4 milliót.
Az eredmény azért is történelmi, mert a brazil demokrácia 1989-es helyreállítása óta először fordult elő, hogy az első forduló második helyezettje végül megnyerte az elnökválasztást.
A Világgazdaság korábban már beszámolt arról, hogy Bolsonaro október elején meglepetésre mintegy 2,2 millió szavazattal megelőzte Lulát. A jobboldal akkor történelmi visszatérésben reménykedett, a második forduló azonban teljesen megfordította az erőviszonyokat.
Bolsonaro nem fogadja el a vereséget, megsemmisíttetné a választást
A választás lezárása után Flávio Bolsonaro bejelentette, hogy nem ismeri el Lula győzelmét, és jogi úton támadja meg az eredményt – írja a CNN. A szenátor szerint a szavazás lebonyolítását súlyos szabálytalanságok befolyásolták, miután Cristiano Zanin legfelsőbb bírósági bíró az urnazárás előtt néhány perccel két órával meghosszabbította a voksolás időtartamát.
Az intézkedést az egyes körzetekben tapasztalt közlekedési fennakadásokkal indokolták. Lula kampánya a választókat szállító buszokkal kapcsolatos problémákra, Bolsonaro stábja pedig a heves esőzések miatt kialakult nehézségekre hivatkozva kért hosszabbítást. A döntés zavart okozott, mivel több szavazóhelyiség már bezárt, mire megérkezett az új rendelkezés.
Lehetetlen elismerni a választás eredményét azok után, ahogyan ezek az események történtek
– jelentette ki Bolsonaro, hozzátéve, hogy a választás megsemmisítését fogja kérni. A választási hatóság vezetője ugyanakkor közölte, hogy az időhosszabbítás nem befolyásolta az eredményt. A megszólaltatott elemzők szerint a több mint négymilliós különbség miatt a választás megsemmisítésének esélye csekély.
Donald Trump fontos szövetségest veszített
Bolsonaro veresége Washington számára is kedvezőtlen fejlemény. Donald Trump ugyan hivatalosan egyik jelölt mellett sem kötelezte el magát, korábban nyilvánosan méltatta a jobboldali szenátort, akinek politikai mozgalma szoros kapcsolatot ápol az amerikai elnökkel. Flávio Bolsonaro Jair Bolsonaro volt brazil elnök fia, aki jelenleg 27 éves börtönbüntetését tölti a 2022-es választási vereségét követő puccskísérlet miatt.
Trump számára egy Bolsonaro-győzelem lehetőséget jelentett volna az amerikai-brazil kapcsolatok rendezésére és a latin-amerikai jobboldali kormányokkal kialakított együttműködés erősítésére.
Lula ezzel szemben következetesen hangsúlyozza Brazília külpolitikai önállóságát, miközben szoros kapcsolatokat ápol Kínával és a globális dél országaival. A két vezetés között az amerikai vámintézkedések miatt is jelentős feszültségek alakultak ki.
A 80 éves Lula győzelmi beszédében megköszönte támogatóinak a bizalmat, és azt ígérte, hogy a brazil társadalmat jobban bevonja a kormányzati döntésekbe. Az elnöknek ugyanakkor komoly gazdasági és politikai nehézségekkel kell szembenéznie. A közbiztonság, a korrupció és a megélhetési költségek a kampány legfontosabb kérdései közé tartoztak.
Brazília államadóssága meghaladja a GDP 82 százalékát, a kormány pedig jövőre mindössze 2,3 százalékos gazdasági növekedéssel számol. Ráadásul a parlamentben erős jobboldali többség korlátozhatja Lula mozgásterét.