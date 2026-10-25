Andy Burnham brit miniszterelnök szerint lehetséges a tárgyalás az Európai Unióval a brit és az uniós állampolgárok szabad mozgásának kétoldalú helyreállításáról. A munkáspárti kormányfő a The Sunday Times című konzervatív vasárnapi brit lapnak adott interjúban úgy fogalmazott, hogy „őszinte tárgyalásokra”, „nagyon tényszerű, bizonyítékokra alapozott vitára” van szükség az EU-val erről a kérdésről.

Nagy fordulat a Brexit után: a brit miniszterelnök visszaállítaná a szabad mozgást az EU-val / Fotó: Anadolu via AFP

Nagy-Britannia 2020. január 31-én távozott az Európai Unióból, majd 11 havi átmeneti időszak után az EU egységes belső piacáról és vámuniójából is kilépett. Az akkori konzervatív párti brit kormány ugyanis nem kívánta teljesíteni azokat a feltételeket – mindenekelőtt az európai uniós állampolgárok szabad nagy-britanniai letelepedésének és munkavállalásának jogát –, amelyek e két integrációs szerveződéshez elválaszthatatlanul kötődnek.

Burnham a The Sunday Timesnak adott interjúban ugyanakkor kijelentette:

a brit EU-tagság idején az uniós országokból letelepedési szándékkal érkezők zömmel – bár nem minden esetben – olyan fiatalok voltak, akik néhány évet eltöltöttek Nagy-Britanniában, azután hazamentek.

Hozzátette: ez ugyanígy működött az EU más országaiban letelepedett britek számára is.

A lap szerint Burnham az utóbbi időben több „lehetőséget” is felvetett az EU-hoz fűződő kapcsolatrendszer szorosabbra vonására, és ezek közül nem zárta ki az újbóli teljes jogú brit EU-tagságot sem.

A brit miniszterelnök a kormányzó Munkáspárt nemrégiben tartott éves kongresszusán kijelentette, hogy a csaknem hét évvel ezelőtti brit kilépés az EU-ból (Brexit) több kárt okozott, mint amennyi hasznot hajtott.

Burnham a lehetőségek közül nem zárta ki azt sem, hogy Nagy-Britannia az EU vámuniójához vagy egységes belső piacához csatlakozik, és azt sem, hogy

belátható időn belül ismét népszavazást írjanak ki a brit EU-tagságról,

bár hivatalosan egyelőre érvényben van az a munkáspárti álláspont, amely szerint nincs napirenden Nagy-Britannia visszatérése az Európai Unióba. A Brexit előzményeként a brit EU-tagságról tíz éve tartott referendumon a kilépésre voksolók kerültek szűk, 51,89 százalékos többségbe.