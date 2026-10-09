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Brüsszelbe hívták Magyar Pétert, megérkezett a meghívó a jövő hétre: ezekről akarnak tárgyalni Ursula von der Leyenék – kétnapos uniós csúcs következik

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Brüsszelbe várják Magyar Pétert a jövő héten: António Costa meghívója szerint október 15–16-án kétnapos uniós csúcsot tartanak, ahol az energiaárak, az európai versenyképesség, Ukrajna támogatása és csatlakozása, valamint a következő hétéves uniós költségvetés is napirendre kerül. A brüsszeli találkozón Volodimir Zelenszkij is felszólalhat.
VG
2026.10.09, 08:15
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Újabb fontos uniós csúcsra készül Magyar Péter: António Costa, az Európai Tanács elnöke megküldte a tagállami vezetőknek az október 15–16-i brüsszeli találkozó meghívóját. A magyar miniszterelnökre sűrű program várhat, az energiaáraktól és az európai versenyképességtől Ukrajna csatlakozásán és támogatásán át egészen a következő hétéves uniós költségvetésig több, Magyarország számára is fontos ügy kerül napirendre.

Brüsszelbe hívták Magyar Pétert, megérkezett a meghívó a jövő hétre: ezekről akarnak tárgyalni Ursula von der Leyenék – kétnapos uniós csúcs következik
Brüsszelbe hívták Magyar Pétert, megérkezett a meghívó a jövő hétre: ezekről akarnak tárgyalni Ursula von der Leyenék – kétnapos uniós csúcs következik / Fotó: AFP

Costa leveléből az is kiderül, hogy az uniós vezetők most elsősorban a gazdaságra akarnak összpontosítani. Rövid távon iránymutatást várnak, hogyan lehet célzott és ideiglenes intézkedésekkel enyhíteni a magas energiaárak hatását a háztartásokra és a vállalatokra, miközben az EU tovább csökkentené a fosszilis energiahordozóktól való függőségét.

Napirendre kerül az unió 2026–2027-es versenyképességi stratégiája, a „One Europe, One Market” program is. 

Costa szerint a tagállami vezetők által korábban kijelölt célokat most már kézzelfogható eredményekre kell váltani, amelyekből az európai vállalatok, startupok és a lakosság is profitálhat.

Ukrajna csatlakozása is terítéken lesz

A csúcs egyik legérzékenyebb témája ismét Ukrajna lesz. Az uniós vezetők megerősítik Kijev további támogatását, és meghallgatják Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is arról, mire van szüksége az országnak az orosz támadások és a közelgő tél előtt.

Külön napirendi pont lesz Ukrajna uniós csatlakozásának előrehaladása is. 

Costa levelében már azzal számol, hogy a csúcsig remélhetőleg újabb tárgyalási klasztereket sikerül megnyitni. Ez Magyarország számára különösen fontos, miután Budapest az elmúlt hónapokban a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezéséhez kötötte a továbblépést.

Az ülésen Oroszország Európa elleni hibrid műveleteiről és az unió védelmi felkészültségéről is tárgyalnak. A vezetők áttekintik, hol maradtak kritikus hiányosságok az európai katonai képességekben, és hogyan lehet felgyorsítani ezek felszámolását.

Döntő szakaszba ér az uniós költségvetés

Komoly vita várható a 2028–2034-es többéves uniós költségvetésről is. Costa szerint a tárgyalások októberben döntő szakaszba érnek, és az év végéig megállapodásra kellene jutni a legfontosabb elemekről. Ez határozza majd meg többek között, mennyi uniós pénz jut a következő ciklusban a mezőgazdaságra, kutatásra, régiófejlesztésre, vállalatokra és más közös programokra. A tét ezért Magyarország számára is jelentős.

A bővítés szintén hangsúlyos lesz. Az Európai Bizottság bemutatja, 

  • hogyan készülhet fel az EU egy nagyobb taglétszámra, 
  • miközben külön foglalkoznak Montenegróval, amellyel Brüsszel még az év végéig szeretné lezárni a csatlakozási tárgyalásokat.

A vezetők emellett migrációról és a közel-keleti helyzetről is egyeztetnek. Utóbbinál különösen a hajózás szabadsága és a tengeri biztonság kerül elő, mivel ezek zavarai közvetlenül érinthetik az energia, az élelmiszerek és a műtrágya globális ellátási láncait.

Az Európai Tanács ülése október 15-én, csütörtökön délelőtt tíz órakor kezdődik Brüsszelben.

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EU-csúcs
Ukrajna EU-csatlakozása
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