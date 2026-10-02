Az Európai Bizottság egyszerre indított eljárást Magyarország és Németország ellen, mert Brüsszel szerint egyik országban sem elég súlyosak a büntetések azokkal a multinacionális cégekkel és tehetős magánszemélyekkel szemben, amelyek nem teljesítik megfelelően uniós adózási adatszolgáltatási kötelezettségeiket.

Brüsszel egyszerre látta eljönni az időt, hogy lecsapjon a német és a magyar milliárdosokra / Fotó: New Africa

Észtország, Lettország és Litvánia is ugyanebbe az eljárásba került. A Bizottság szerint a jelenlegi bírságok annyira alacsonyak lehetnek, hogy egyszerűen nem jelentenek valódi visszatartó erőt. Brüsszel csütörtökön hivatalos felszólító levelet küldött az öt tagállamnak. Ez az uniós kötelezettségszegési eljárás első hivatalos lépése, vagyis

Magyarországnak és Németországnak még van lehetősége módosítani a szabályozásán, mielőtt az ügy tovább súlyosodna.

A probléma az adóügyi közigazgatási együttműködésről szóló uniós irányelvhez, vagyis a DAC-rendszerhez kapcsolódik. Ennek lényege, hogy a tagállami adóhatóságok automatikusan megosztanak egymással egyre több információt a határokon átnyúló jövedelmekről, vállalati struktúrákról és adózási ügyekről. A rendszer az elmúlt években folyamatosan bővült, és már többek között nagyvállalatokat, digitális platformokat, bizonyos magas vagyonnal rendelkező magánszemélyeket és nemzetközi adózási konstrukciókat is érint – írja a Bloomberg.

Túl olcsó lehet megszegni a szabályokat

Az Európai Bizottság szerint nem az a fő probléma, hogy az öt ország egyáltalán ne büntetné az adatszolgáltatási szabályok megsértését, hanem az, hogy a szankciók nem elég erősek. Brüsszel úgy látja, hogy a bírságok sok esetben nem veszik megfelelően figyelembe a jogsértés súlyosságát, annak kiterjedését, az érintett vállalat pénzügyi erejét vagy azt, mekkora gazdasági előnyt szerezhet valaki azzal, ha nem teljesíti a szabályokat.

Ez különösen a legnagyobb cégeknél lehet lényeges. Egy néhány ezer vagy néhány tízezer eurós bírság egy kisebb vállalkozásnak komoly tétel, egy több milliárd eurós forgalmú multinacionális csoportnak viszont akár elhanyagolható költséggé is válhat.

A Bizottság logikája szerint egy büntetésnek akkor van valódi visszatartó ereje, ha annak nagysága az érintett gazdasági szereplő méretéhez és a szabályszegésből származó esetleges előnyhöz is igazodik.

A DAC-rendszer bizonyos esetekben magánszemélyek adózási információinak tagállamok közötti cseréjét is előírja. A legutóbbi bővítések már például olyan határokon átnyúló adóhatósági döntésekre is kiterjednek, amelyeknél az érintett ügylet értéke meghaladja az 1,5 millió eurót, vagy amelyek egy magánszemély adóügyi illetőségét határozzák meg.