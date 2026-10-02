Brüsszelből lövik a Tisza-kormányt: az EU is lecsapott a magyar autópályákra – kemény kritikák érték a koncessziós szerződéseket, bíróságig mehet az ügy

Új szakaszba lépett a magyar autópálya-koncesszió miatt indított uniós kötelezettségszegési eljárás, az Európai Bizottság indokolással ellátott véleményt küldött Magyarországnak. A 35 éves autópálya-koncesszió kapcsán Brüsszel azt vizsgálja, hogy valóban koncessziónak minősül-e a konstrukció, illetve megfelel-e az uniós közbeszerzési szabályoknak – írta a HVG.

Két hónapot kapott Magyarország, hogy válaszoljon Brüsszel kifogásaira a gyorsforgalmi utak koncessziója ügyében / Fotó: AFP / AFP

Az Európai Bizottság szerint kérdéses, hogy megfelel-e az uniós jog előírásainak a magyar gyorsforgalmi úthálózat 35 évre szóló koncessziós szerződése. A Bizottság már indokolással ellátott véleményt küldött Magyarországnak, vagyis az ügy túljutott a kötelezettségszegési eljárás korábbi szakaszán.

A magyar kormánynak két hónapja van arra, hogy válaszoljon, és megtegye a szükséges intézkedéseket.

A vita egyik központi eleme, hogy a konstrukció valóban koncessziónak minősül-e. Az uniós szabályok szerint a koncesszió egyik alapvető sajátossága, hogy a működés gazdasági kockázatának egy része a koncessziós jogosultra kerül. A Bizottság szerint a magyar szerződés esetében ez a kockázatátruházás nem volt megfelelő mértékű, ezért felmerülhet, hogy a konstrukciót valójában közbeszerzési szerződésként kellett volna kezelni. Ez pedig más uniós szabályok alkalmazását és az egyenlő bánásmód, valamint az átláthatóság követelményeinek vizsgálatát jelentené.

A 35 éves időtartam szintén problémát jelenthet Brüsszel szerint. Az uniós koncessziós szabályok alapján az öt évnél hosszabb koncesszió időtartama nem haladhatja meg azt az időt, amely alatt a jogosult észszerűen megtérítheti a beruházását és a működés költségeit. A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a magyar szerződés időtartama ezt a követelményt is sértheti.

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De nem csak az eredeti szerződést vizsgálják. A Bizottság a későbbi módosításokat is vizsgálja, és kifogásokat talált azok egy részével kapcsolatban. A magyar kormány 2024-ben arról számolt be, hogy módosították a gyorsforgalmi utak koncessziós szerződését, többek között az M1 Budapest és Bicske közötti szakaszának bővítését is a koncesszor feladatai közé emelve, valamint egyes fejlesztések és felújítások ütemezését is megváltoztatva.