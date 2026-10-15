Budapest elesett, az idegtépő dugók már a mindennapok részei: lezárás lezárást követ, feltúrják, amit találnak – ezért nem lát a pipától az autós
Az elmúlt napokban több fővárosi bevezető úton és az agglomeráció fontosabb útvonalain is kilométeres kocsisorok alakultak ki. Budapest közlekedését a legsúlyosabban befolyásoló fennakadások az M0-s déli szektorában jelentkeztek, ezt súlyosbítja október 13-ától a Deák Ferenc híd felújítása. A körgyűrűn az M1-es autópálya felé vezető oldalon két külső sávot zártak le a Szigethalom–Tököl és az Érd–Budafok csomópontok között, ezek a munkálatok várhatóan október 20-ig tartanak.
Forgalom- és sebességkorlátozás, terelések tömege, sávlezárás – ezért nem lát a pipától a budapesti autós
Az M0-on bevezetett korlátozások következményei már az első napokban megmutatkoztak: hétfőn több mint 15 kilométeres torlódás alakult ki, szerdán egyes időszakokban a menetidő egy órával is hosszabb lehetett a megszokottnál, csütörtök reggel pedig ismét nyolc kilométert meghaladó kocsisor torlódott fel.
A körgyűrű környezetében az M7-esen és az M5-ösön végzett javítási munkálatok is lassítják a forgalmat. Az M7-es Balaton felé vezető oldalán, a 15–17. kilométer között burkolatfelújítás miatt lezárták a külső és a leállósávot, a járműveket pedig részben az ellenkező oldalra terelték.
Az M5-ösön Ócsa és az M0-s csomópontja között, a 22–30. kilométernél lassítja új terelés a forgalmat. Budapest felé két külön pályarészen halad a forgalom, az átterelt belső sávból azonban nem lehet felhajtani az M0-sra.
Szombattól újabb jelentős korlátozások lépnek életbe az M1–M7-es autópályák közös szakaszán. A Magyar Közút Budaörs, Diósd és Törökbálint térségében közel kilenc kilométeren, összesen mintegy 35 ezer négyzetméteren végez burkolatjavítást, ezek a munkálatok várhatóan november közepéig tartanak.
Október 17. és 19. között Budaörsnél, az autópályák szétválásánál lezárják a középső sávot. Az M7-es irányába a belső, az M1-es felé a külső sávon lehet továbbhaladni.
Ezzel egy időben az M7-es Balaton felé vezető oldalán lezárják az M0-s autóútra és a 8103-as útra vezető lehajtót. Az érintett autósok az érdi csomóponton keresztül kerülhetnek. Október 19–20-án a budaörsi Sport utcai csomópontnál, október 20–21-én pedig az M7-es és az M0-s találkozásánál lesznek további sávkorlátozások.
A Magyar Közút tájékoztatása szerint az autópályákon zajló burkolatjavítások ütemezése az időjárási és kivitelezési körülmények függvényében változhat. A társaság ezért azt javasolja, hogy az autósok indulás előtt mindig ellenőrizzék az aktuális forgalmi helyzetet az Útinform felületén.
Az északi agglomerációban szintén több közúti fennakadás nehezíti az ingázók életét. Október 12-én megkezdődött a Dunakeszit Gödöllővel összekötő 2101-es út nagyfelületű burkolatjavítása Fóton, a Keleti Márton utca és a Győrffy István utca közötti, mintegy 305 méteres szakaszon.
Budakeszi térségében ugyancsak jelentős torlódások alakultak ki, s noha a BKK október 14-i közleményben figyelmeztetett arra, hogy a 22-es, 22A és 222-es autóbuszok a Budakeszi és Szépilona közötti szakaszon a közúti torlódások miatt megnövekedett menetidővel közlekedtek, ám a reggeli csúcsban a munkahelyükre igyekvőket ez kevésbé vigasztalja.
A főváros belső területein az Erzsébet híd budai hídfőjénél fennálló korlátozások okozhatnak további fennakadásokat. A Rudas fürdő felé vezető lehajtó lezárása és az Attila út irányába tartó forgalom korlátozása november 15-ig lesz érvényben a Döbrentei tér és a Krisztina körút környékén.
A metrót és három HÉV-vonalat is érintik a hétvégi korlátozások
Tovább keserítheti a fővárosiak életét, hogy a közúti felújításokkal párhuzamosan a közösségi közlekedésben is jelentős változások lépnek életbe a hétvégén.
Az M2-es metró péntek este 22 órától vasárnap üzemzárásig nem közlekedik a Deák Ferenc tér és a Déli pályaudvar között, az utasokat ezen a szakaszon pótlóbuszok szállítják. A belváros megközelítéséhez az M4-es metró, a Széll Kálmán tér és a pesti oldal között pedig a 4-es és 6-os villamos jelenthet alternatívát. A déli agglomerációban a H6-os HÉV szombaton és vasárnap csak a Közvágóhíd és Szigetszentmiklós között jár. Szigetszentmiklós és Ráckeve között H6-os, Szigetszentmiklós és Tököl között H6A jelzésű pótlóbuszok közlekednek.
A keleti agglomerációban ennél hosszabb ideig kell pótlásra készülni. A H8-as és H9-es HÉV október 17-től november 6-ig csak Cinkota és Gödöllő, illetve Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Örs vezér tere és Cinkota között autóbuszok veszik át a HÉV-ek szerepét, ami a XVI. kerület és az Örs vezér tere környékének közúti forgalmát is jelentősen megnövelheti. Pesterzsébeten pedig az 52-es villamos teljes vonalán járnak pótlóbuszok október 17-től 23-ig.
A fentiek alapján talán levonható azaz óvatos következtetés, hogy a fővárosi és agglomerációs közlekedési káoszt elsősorban az egyszerre zajló útépítések és burkolatjavítások súlyosbítják.
Az M0-s, az M5-ös, az M7-es és az M1–M7-es közös szakaszának korlátozásai időben egymásra torlódnak, ráadásul több olyan útvonalat érintenek, amelyek egymás kerülőútjaként is szolgálhatnának.
Mindez felveti a munkálatok ütemezésének és összehangolásának kérdését: vajon elkerülhetetlen volt-e, hogy ennyi fontos közlekedési útvonalon egyszerre kezdődjenek felújítások, vagy esetleg körültekintőbb időzítéssel mérsékelni lehetett volna a fővárosban és agglomerációjában elburjánzó forgalmi dugókat?
Az autózás számos élethelyzetben nem választás, hanem kényszer
Bár kétségtelen, hogy Budapest közlekedési infrastruktúrája nehezen tart lépést a megnövekedett autóforgalommal, és a főváros útjain, valamint parkolóiban is egyre nagyobb a zsúfoltság, a kialakult helyzetért aligha tehetők kizárólag felelőssé az autósok.
A fővárosban és több vidéki nagyvárosban évekkel ezelőtt megkezdődött az autóforgalom visszaszorítása a belvárosi területekről, elsősorban környezetvédelmi és élhetőségi szempontokra hivatkozva.
A parkolóhelyek számának csökkentése, az útfelületek újraosztása és a kerékpáros közlekedés előtérbe helyezése azonban sok esetben úgy történt meg, hogy az autósok számára nem álltak rendelkezésre megfelelő alternatívák.
A mostani, egymásra torlódó útépítések és forgalomkorlátozások ismét ráirányítják a figyelmet arra, mennyire sérülékeny Budapest és az agglomeráció közlekedési rendszere.
Az autóhasználat visszaszorítását szorgalmazók egyik visszatérő érve, hogy sokan pusztán kényelmi szempontok miatt ragaszkodnak a saját járművükhöz. Csakhogy az autózás számos élethelyzetben gyakorlati szükségszerűség;
- a több gyermeket nevelő családok napi logisztikája,
- az idős vagy mozgásukban korlátozott hozzátartozók szállítása,
- illetve a munkájukhoz szerszámokat és felszereléseket használó víz-, gáz- és villanyszerelők közlekedése
aligha oldható meg minden esetben kerékpárral vagy tömegközlekedéssel. Számukra a közúti kapacitások szűkítése közvetlen időveszteséget, a vállalkozóknál pedig akár bevételkiesést is jelenthet.
Késések, járatkimaradások, zsúfoltság – sok esetben még mindig nem versenyképes alternatíva a tömegközlekedés az ingázóknak sem
Az agglomerációból naponta Budapestre ingázók közül vélhetően sokan szívesen lemondanának az autózásról, ha a vasúti, HÉV- és autóbusz-közlekedés kiszámítható, megfelelő kapacitású és versenyképes alternatívát kínálna. A rendszeres késések, járatkimaradások, zsúfoltság és a nehézkes átszállások azonban éppen azt a megbízhatóságot kérdőjelezik meg, amelyre a munkába és iskolába járás megszervezéséhez szükség lenne.
A P+R parkolók megfelelő hálózata szintén alapvető feltétel lenne: az autósoknak már a főváros határán kívül lehetőséget kellene biztosítani arra, hogy járművüket hátrahagyva gyorsan és kényelmesen folytathassák útjukat.
A közúti forgalom csökkentése önmagában indokolható cél, különösen a belvárosok levegőminősége és a közterületek élhetősége szempontjából.
Az autóhasználat érdemi mérsékléséhez azonban előbb olyan közösségi közlekedési rendszert kellene kialakítani, amely valódi választási lehetőséget kínál. Amíg ez nem teljesül, az autósok egy része az egyre szűkösebb úthálózaton kénytelen közlekedni, a rosszul összehangolt felújítások negatív hatásait pedig éppen azok szenvedik meg a leginkább, akiknek a mindennapi életében az autó nélkülözhetetlen.