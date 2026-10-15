Budapest elesett, az idegtépő dugók már a mindennapok részei: lezárás lezárást követ, feltúrják, amit találnak – ezért nem lát a pipától az autós

Az elmúlt napokban több fővárosi bevezető úton és az agglomeráció fontosabb útvonalain is kilométeres kocsisorok alakultak ki. Budapest közlekedését a legsúlyosabban befolyásoló fennakadások az M0-s déli szektorában jelentkeztek, ezt súlyosbítja október 13-ától a Deák Ferenc híd felújítása. A körgyűrűn az M1-es autópálya felé vezető oldalon két külső sávot zártak le a Szigethalom–Tököl és az Érd–Budafok csomópontok között, ezek a munkálatok várhatóan október 20-ig tartanak.

A budapesti és a fővárosi agglomeráció autósainak hétről hétre nagyobb kihívást jelent a közlekedés. / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Forgalom- és sebességkorlátozás, terelések tömege, sávlezárás – ezért nem lát a pipától a budapesti autós

Az M0-on bevezetett korlátozások következményei már az első napokban megmutatkoztak: hétfőn több mint 15 kilométeres torlódás alakult ki, szerdán egyes időszakokban a menetidő egy órával is hosszabb lehetett a megszokottnál, csütörtök reggel pedig ismét nyolc kilométert meghaladó kocsisor torlódott fel.

A körgyűrű környezetében az M7-esen és az M5-ösön végzett javítási munkálatok is lassítják a forgalmat. Az M7-es Balaton felé vezető oldalán, a 15–17. kilométer között burkolatfelújítás miatt lezárták a külső és a leállósávot, a járműveket pedig részben az ellenkező oldalra terelték.

Az M5-ösön Ócsa és az M0-s csomópontja között, a 22–30. kilométernél lassítja új terelés a forgalmat. Budapest felé két külön pályarészen halad a forgalom, az átterelt belső sávból azonban nem lehet felhajtani az M0-sra.

Szombattól újabb jelentős korlátozások lépnek életbe az M1–M7-es autópályák közös szakaszán. A Magyar Közút Budaörs, Diósd és Törökbálint térségében közel kilenc kilométeren, összesen mintegy 35 ezer négyzetméteren végez burkolatjavítást, ezek a munkálatok várhatóan november közepéig tartanak.

Október 17. és 19. között Budaörsnél, az autópályák szétválásánál lezárják a középső sávot. Az M7-es irányába a belső, az M1-es felé a külső sávon lehet továbbhaladni.

Ezzel egy időben az M7-es Balaton felé vezető oldalán lezárják az M0-s autóútra és a 8103-as útra vezető lehajtót. Az érintett autósok az érdi csomóponton keresztül kerülhetnek. Október 19–20-án a budaörsi Sport utcai csomópontnál, október 20–21-én pedig az M7-es és az M0-s találkozásánál lesznek további sávkorlátozások.