Megjelent a rendelet: átrendezik Budapest térképét, 99 évre szóló átalakulás jön – összefogtak a polgármesterek, nagyon nem tetszik nekik, ami jön

Átrendezi több budapesti ingatlan vagyonkezelését és a nagyberuházások irányítását a Magyar Közlönyben megjelent 2026. évi LVIII. törvény. A rendelkezések többsége október 1-jén hatályba lép.

Budapest finanszírozásáról közben vita bontakozott ki / Fotó: Karácsony Gergrely / Facebook

A főváros 99 évre, ingyenesen kapja meg több V. kerületi, állami tulajdonú ingatlan vagyonkezelését, a kerület vagyonkezelői jogának megszűnésével. A törvény indokolása

a Vörösmarty,

a Podmaniczky

és a Széchenyi teret,

a József Attila utcát

és az Erzsébet teret nevesíti.

Meghatározott XXII. kerületi ingatlanok szintén fővárosi vagyonkezelésbe kerülnek.

A jogszabály szabályozza a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát is. A tíztagú testületben öt-öt képviselője lesz a kormánynak és a fővárosnak. A két oldal egy-egy szavazattal rendelkezik, döntést egyhangúlag hozhatnak.

Magyar Péter korábban úgy fogalmazott, hogy új korszak kezdődik Budapest és a kormány kapcsolatában, miután hosszú idő után ismét összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A miniszterelnök szerint közlekedési, költségvetési és fejlesztési kérdésekről, valamint a fürdőkről és a Dunáról is megállapodás születhet majd a főpolgármesterrel.

Hat budapesti polgármester azonban jelezte: a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén vegyék ki a készülő megállapodásból a parkolási bevételek fővároshoz irányításáról szóló szakaszt.

A polgármesterek szerint szükség van a Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről szóló tárgyalásokra,

mivel a növekvő szolidaritási hozzájárulás és az önkormányzati források elvonása súlyosan megterhelte a főváros működését.

Változik a Városliget beruházásainak irányítása: a fenntartás a vagyonkezelő feladata marad, az építtetői teendőket miniszteri kijelölés alapján más szervezet veszi át. A Budai Palotanegyed beruházásainál is kijelölt szervezet lép a korábbi építtető helyébe.

A Budapesti Planetárium és technológiai berendezései ingyenesen a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum vagyonkezelésébe kerülnek.

Az útdíjszolgáltatást is érinti a törvény: ha a társaság más jogszabályi feladatokat is ellát, az útdíjszolgáltatást elkülönített számviteli nyilvántartású szervezeti egységen keresztül kell végeznie. Ez az érintett ügyekben önálló jog- és ügyfélképességet kap.