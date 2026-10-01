Rendkívüli

Mindent vissza, a Mol felmondta a Tiborcz István cégével kötött megállapodást az Alteo-Waberer's részvénycseréről

Deviza
EUR/HUF367,38 +0,18% USD/HUF325,2 +0,46% GBP/HUF430,29 +0,22% CHF/HUF389,26 +0,47% PLN/HUF83,97 -0,09% RON/HUF69,46 -0,1% CZK/HUF15,02 0% EUR/HUF367,38 +0,18% USD/HUF325,2 +0,46% GBP/HUF430,29 +0,22% CHF/HUF389,26 +0,47% PLN/HUF83,97 -0,09% RON/HUF69,46 -0,1% CZK/HUF15,02 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX143 786,51 -0,96% MTELEKOM2 540 -0,16% MOL4 956 -0,36% OTP42 010 -1,64% RICHTER12 400 +0,24% OPUS250 +7,2% ANY6 280 -1,11% AUTOWALLIS122,5 -3,67% WABERERS4 220 -3,79% BUMIX9 149,37 -0,3% CETOP4 907,97 0% CETOP NTR3 136,08 -1,12% BUX143 786,51 -0,96% MTELEKOM2 540 -0,16% MOL4 956 -0,36% OTP42 010 -1,64% RICHTER12 400 +0,24% OPUS250 +7,2% ANY6 280 -1,11% AUTOWALLIS122,5 -3,67% WABERERS4 220 -3,79% BUMIX9 149,37 -0,3% CETOP4 907,97 0% CETOP NTR3 136,08 -1,12%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Kirúgták a falat ma az egyik magyar állampapírért, euró címkét akasztottak rá – hatalmas fordulat történt

Megjelent a rendelet: átrendezik Budapest térképét, 99 évre szóló átalakulás jön – összefogtak a polgármesterek, nagyon nem tetszik nekik, ami jön

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Megjelent a törvény, amely 99 évre a főváros vagyonkezelésébe ad több ikonikus közterületet, és átalakítja a nagyberuházások irányítását. Budapest finanszírozásáról közben vita bontakozott ki.
VG
2026.10.01, 13:25
Frissítve: 2026.10.01, 13:25

Átrendezi több budapesti ingatlan vagyonkezelését és a nagyberuházások irányítását a Magyar Közlönyben megjelent 2026. évi LVIII. törvény. A rendelkezések többsége október 1-jén hatályba lép.

Budapest Karácsony Gergely Vitézy
 Budapest finanszírozásáról közben vita bontakozott ki / Fotó: Karácsony Gergrely / Facebook

A főváros 99 évre, ingyenesen kapja meg több V. kerületi, állami tulajdonú ingatlan vagyonkezelését, a kerület vagyonkezelői jogának megszűnésével. A törvény indokolása 

  • a Vörösmarty, 
  • a Podmaniczky
  •  és a Széchenyi teret, 
  • a József Attila utcát 
  • és az Erzsébet teret nevesíti. 

Meghatározott XXII. kerületi ingatlanok szintén fővárosi vagyonkezelésbe kerülnek.

A jogszabály szabályozza a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát is. A tíztagú testületben öt-öt képviselője lesz a kormánynak és a fővárosnak. A két oldal egy-egy szavazattal rendelkezik, döntést egyhangúlag hozhatnak.

Magyar Péter korábban úgy fogalmazott, hogy új korszak kezdődik Budapest és a kormány kapcsolatában, miután hosszú idő után ismét összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A miniszterelnök szerint közlekedési, költségvetési és fejlesztési kérdésekről, valamint a fürdőkről és a Dunáról is megállapodás születhet majd a főpolgármesterrel.

Hat budapesti polgármester azonban jelezte: a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén vegyék ki a készülő megállapodásból a parkolási bevételek fővároshoz irányításáról szóló szakaszt.

A polgármesterek szerint szükség van a Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről szóló tárgyalásokra, 

mivel a növekvő szolidaritási hozzájárulás és az önkormányzati források elvonása súlyosan megterhelte a főváros működését.

Változik a Városliget beruházásainak irányítása: a fenntartás a vagyonkezelő feladata marad, az építtetői teendőket miniszteri kijelölés alapján más szervezet veszi át. A Budai Palotanegyed beruházásainál is kijelölt szervezet lép a korábbi építtető helyébe.

A Budapesti Planetárium és technológiai berendezései ingyenesen a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum vagyonkezelésébe kerülnek. 

Az útdíjszolgáltatást is érinti a törvény: ha a társaság más jogszabályi feladatokat is ellát, az útdíjszolgáltatást elkülönített számviteli nyilvántartású szervezeti egységen keresztül kell végeznie. Ez az érintett ügyekben önálló jog- és ügyfélképességet kap. 

Arról is írt a Világgazdaság, hogy miközben az elmúlt négy évben 673 milliárd forintnyi rendelkezésre állási díjat fizetett a magyar állam a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nek a hazai autópályák üzemeltetéséért cserébe, szinte felrobbantak az útdíjbevételek. 

A korábbi Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató adatai szerint 2022 óta több mint 2000 milliárd forint útdíjbevétele volt a központi költségvetésnek az E-matricákból és az E-útdíjakból, azaz biztosan nem a Mészáros Lőrinchez köthető koncessziós társaság miatt nem jutott elég forrás a magyar közúthálózatra, ahogy azt Vitézy Dávid állítja. 

Ennek ellenére a közlekedési és beruházási miniszter folyamatosan a magyar autópályákat üzemeltető MKIF-et támadja, a köztudottan túlárazott, külföldi tulajdonú M5-ös és M6-os autópályák koncessziós jogait birtokló vállalatokról egy szót sem ejt.

Budapest
Karácsony Gergely
Magyar Péter
Vitézy Dávid
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu