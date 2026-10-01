Megjelent a rendelet: átrendezik Budapest térképét, 99 évre szóló átalakulás jön – összefogtak a polgármesterek, nagyon nem tetszik nekik, ami jön
Átrendezi több budapesti ingatlan vagyonkezelését és a nagyberuházások irányítását a Magyar Közlönyben megjelent 2026. évi LVIII. törvény. A rendelkezések többsége október 1-jén hatályba lép.
A főváros 99 évre, ingyenesen kapja meg több V. kerületi, állami tulajdonú ingatlan vagyonkezelését, a kerület vagyonkezelői jogának megszűnésével. A törvény indokolása
- a Vörösmarty,
- a Podmaniczky
- és a Széchenyi teret,
- a József Attila utcát
- és az Erzsébet teret nevesíti.
Meghatározott XXII. kerületi ingatlanok szintén fővárosi vagyonkezelésbe kerülnek.
A jogszabály szabályozza a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát is. A tíztagú testületben öt-öt képviselője lesz a kormánynak és a fővárosnak. A két oldal egy-egy szavazattal rendelkezik, döntést egyhangúlag hozhatnak.
Magyar Péter korábban úgy fogalmazott, hogy új korszak kezdődik Budapest és a kormány kapcsolatában, miután hosszú idő után ismét összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A miniszterelnök szerint közlekedési, költségvetési és fejlesztési kérdésekről, valamint a fürdőkről és a Dunáról is megállapodás születhet majd a főpolgármesterrel.
Hat budapesti polgármester azonban jelezte: a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén vegyék ki a készülő megállapodásból a parkolási bevételek fővároshoz irányításáról szóló szakaszt.
A polgármesterek szerint szükség van a Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről szóló tárgyalásokra,
mivel a növekvő szolidaritási hozzájárulás és az önkormányzati források elvonása súlyosan megterhelte a főváros működését.
Változik a Városliget beruházásainak irányítása: a fenntartás a vagyonkezelő feladata marad, az építtetői teendőket miniszteri kijelölés alapján más szervezet veszi át. A Budai Palotanegyed beruházásainál is kijelölt szervezet lép a korábbi építtető helyébe.
A Budapesti Planetárium és technológiai berendezései ingyenesen a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum vagyonkezelésébe kerülnek.
Az útdíjszolgáltatást is érinti a törvény: ha a társaság más jogszabályi feladatokat is ellát, az útdíjszolgáltatást elkülönített számviteli nyilvántartású szervezeti egységen keresztül kell végeznie. Ez az érintett ügyekben önálló jog- és ügyfélképességet kap.
Arról is írt a Világgazdaság, hogy miközben az elmúlt négy évben 673 milliárd forintnyi rendelkezésre állási díjat fizetett a magyar állam a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nek a hazai autópályák üzemeltetéséért cserébe, szinte felrobbantak az útdíjbevételek.
A korábbi Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató adatai szerint 2022 óta több mint 2000 milliárd forint útdíjbevétele volt a központi költségvetésnek az E-matricákból és az E-útdíjakból, azaz biztosan nem a Mészáros Lőrinchez köthető koncessziós társaság miatt nem jutott elég forrás a magyar közúthálózatra, ahogy azt Vitézy Dávid állítja.
Ennek ellenére a közlekedési és beruházási miniszter folyamatosan a magyar autópályákat üzemeltető MKIF-et támadja, a köztudottan túlárazott, külföldi tulajdonú M5-ös és M6-os autópályák koncessziós jogait birtokló vállalatokról egy szót sem ejt.