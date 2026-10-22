Karácsony Gergely alig meri elhinni: csütörtök este 120 milliárd forintot utaltak át Budapestnek, de ennek ára van – 91 milliárdot azonnal küldhet vissza az államnak

Megérkezett Budapestre az a 120 milliárd forintos támogatás, amelyről a kormány és a főváros október elején egyezett meg. A pénzből az önkormányzat a felhalmozott tartozásait is rendezheti, a megállapodás azonban a fővárosi gazdálkodás átalakítását is előírja.

Karácsony Gergely fellélegezhet, miután a Tisza-kormány átutalta a Budapestnek szánt 120 milliárd forintot / Fotó: AFP

Átutalták Budapestnek a kormány által korábban megígért egyszeri, 120 milliárd forintos támogatást

– jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A támogatói okirat aláírásával lezárult a megállapodás végrehajtásának újabb szakasza, a főváros pedig a pénzből a felhalmozott tartozásait is rendezheti.

A támogatásról október 1-jén, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának újjáalakult testülete első ülésén állapodott meg Magyar Péter miniszterelnök, Karácsony Gergely főpolgármester és Vitézy Dávid. Ezt kormányhatározat követte, most pedig a teljes összeg megérkezett a főváros számlájára.

A 120 milliárd forintból Budapest a közel 91 milliárd forintra felhalmozott szolidaritási hozzájárulást is rendezheti. A főváros és az előző kormány közötti pénzügyi vita egyik központi eleme éppen ez a befizetés volt, amelynek összege az elmúlt években emelkedett. Vitézy szerint a korábbi konfliktus már a város működőképességét is veszélyeztette.

A miniszter bejelentése alapján a támogatás a közszolgáltatások finanszírozásában is változást hozhat.

A Magyar Államkincstár a korábbi tartozások miatt visszatartotta a fővárosnak járó állami normatívákat, ezekhez Budapest a rendezés után ismét hozzáférhet. A források a többi között a Budapesti Közlekedési Központ és a szociális intézmények működtetését segíthetik.

A megállapodásnak azonban feltételei is vannak. A főváros vállalta, hogy 2027-ben legalább 20 milliárd forinttal csökkenti működési kiadásait. Vitézy szerint Budapest gazdálkodásának a jövőben fenntarthatóbbá és átláthatóbbá kell válnia, vagyis az egyszeri támogatás mellett a kiadások átalakítása is feladat lesz.

A kormány és a főváros emellett hosszabb távú közlekedési és finanszírozási kérdésekről is tárgyal. A tervek között szerepel a budapesti közösségi közlekedés finanszírozásának új alapokra helyezése, a BKK regionális kiterjesztése, valamint a parkolás és az útfelújítások finanszírozásának átalakítása. Ezek a tervek túlmutatnak a mostani pénzügyi rendezésen, megvalósításukról azonban a közlemény nem tartalmaz részletes ütemezést.