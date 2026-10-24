Bús Balázs a Csillag börtönből üzent: „Nem félek!” – Magyar Pétert vádolja, és nem hajlandó megtörni

A politikus azt állítja, hogy hamis vallomásra akarják rákényszeríteni, de erre nem hajlandó. Levelét azután írta meg, hogy a bíróság karácsonyig meghosszabbította a letartóztatását. „Nem félek!” – ezzel a két szóval kezdődik Bús Balázs október 22-én, a szegedi Csillag börtönben keltezett levele. A korábbi óbudai polgármester élesen bírálja az ügyészséget, a bíróságot és Magyar Péter miniszterelnököt, miközben saját fogva tartását az 1956-os forradalom leverését követő politikai megtorlásokkal állítja párhuzamba. Bús Balázs szerint négy hónapja jogtalanul és törvénytelenül tartják fogva. Azt állítja, hogy az ügyészség politikai nyomás alatt áll, és olyan vallomást vár tőle, amely ellentétes a valósággal, valamint a lelkiismeretével.

Bús Balázs a Csillag börtönből írt levelet Fotó: Nagy Zoltán

A politikus csak levele teljes változatának közlésével járult hozzá annak közzétételéhet, az alább olvasható:

„Bár idáig mindenben együttműködtem az ügyészséggel, minden kérdésre válaszoltam, a koncepciós eljárás politikai megrendelői olyan vallomást akarnak tőlem hallani, amely nemcsak az igazsággal és a valósággal, de a hitemmel sem egyeztethető össze. Non possum!” – fogalmazott. A latin kifejezés jelentése: nem tehetem meg. A politikus levelében azt is állítja, hogy az eljárás kezdete óta korlátozzák a családtagjaival és szeretteivel való kapcsolattartást, amit a rá nehezedő nyomásgyakorlás részének tekint. Ezek Bús Balázs állításai, amelyek nem tekinthetők bizonyított tényeknek. A politikai beavatkozásra és a hamis vallomás kikényszerítésére vonatkozó vádakat a rendelkezésre álló nyilvános eljárási információk nem támasztják alá.

Karácsonyig meghosszabbították Bús Balázs letartóztatását

A levél megjelenésének különös jelentőséget ad, hogy október 22-én a Kecskeméti Járásbíróság újabb két hónappal, december 25-ig meghosszabbította a politikus letartóztatását. A bírósági döntésről beszámoló szerint a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség október 19-én kezdeményezte a kényszerintézkedés fenntartását. A nyomozási bíró megállapította, hogy a megalapozott gyanú és a letartóztatás több különös indoka továbbra is fennáll. A határozat nem végleges. Bús ezzel szemben úgy véli, hogy sem a szökés, sem a bűnismétlés veszélye nem indokolja fogva tartását. Arra hivatkozik, hogy ügyvédjével együtt már a letartóztatása előtt jelezte a hatóságoknak: kész együttműködni a nyomozással.