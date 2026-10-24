Bús Balázs a Csillag börtönből üzent: „Nem félek!” – Magyar Pétert vádolja, és nem hajlandó megtörni
A politikus azt állítja, hogy hamis vallomásra akarják rákényszeríteni, de erre nem hajlandó. Levelét azután írta meg, hogy a bíróság karácsonyig meghosszabbította a letartóztatását. „Nem félek!” – ezzel a két szóval kezdődik Bús Balázs október 22-én, a szegedi Csillag börtönben keltezett levele. A korábbi óbudai polgármester élesen bírálja az ügyészséget, a bíróságot és Magyar Péter miniszterelnököt, miközben saját fogva tartását az 1956-os forradalom leverését követő politikai megtorlásokkal állítja párhuzamba. Bús Balázs szerint négy hónapja jogtalanul és törvénytelenül tartják fogva. Azt állítja, hogy az ügyészség politikai nyomás alatt áll, és olyan vallomást vár tőle, amely ellentétes a valósággal, valamint a lelkiismeretével.
A politikus csak levele teljes változatának közlésével járult hozzá annak közzétételéhet, az alább olvasható:
„Bár idáig mindenben együttműködtem az ügyészséggel, minden kérdésre válaszoltam, a koncepciós eljárás politikai megrendelői olyan vallomást akarnak tőlem hallani, amely nemcsak az igazsággal és a valósággal, de a hitemmel sem egyeztethető össze. Non possum!” – fogalmazott. A latin kifejezés jelentése: nem tehetem meg. A politikus levelében azt is állítja, hogy az eljárás kezdete óta korlátozzák a családtagjaival és szeretteivel való kapcsolattartást, amit a rá nehezedő nyomásgyakorlás részének tekint. Ezek Bús Balázs állításai, amelyek nem tekinthetők bizonyított tényeknek. A politikai beavatkozásra és a hamis vallomás kikényszerítésére vonatkozó vádakat a rendelkezésre álló nyilvános eljárási információk nem támasztják alá.
Karácsonyig meghosszabbították Bús Balázs letartóztatását
A levél megjelenésének különös jelentőséget ad, hogy október 22-én a Kecskeméti Járásbíróság újabb két hónappal, december 25-ig meghosszabbította a politikus letartóztatását. A bírósági döntésről beszámoló szerint a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség október 19-én kezdeményezte a kényszerintézkedés fenntartását. A nyomozási bíró megállapította, hogy a megalapozott gyanú és a letartóztatás több különös indoka továbbra is fennáll. A határozat nem végleges. Bús ezzel szemben úgy véli, hogy sem a szökés, sem a bűnismétlés veszélye nem indokolja fogva tartását. Arra hivatkozik, hogy ügyvédjével együtt már a letartóztatása előtt jelezte a hatóságoknak: kész együttműködni a nyomozással.
A bírói kontrollt is súlyos kritikával illeti. Azt állítja, hogy a kecskeméti bírák minden ügyészi indítványt jóváhagynak, ami szerinte ellenőrizetlen ügyészi túlhatalomhoz vezetett. A százszázalékos jóváhagyási arányra vonatkozó kijelentését ugyanakkor nem támasztja alá ellenőrizhető statisztikával. Bús korábban is kérte szabadlábra helyezését, illetve enyhébb kényszerintézkedés alkalmazását, de indítványát elutasították. Védője, Papp Gábor október elején arról számolt be, hogy a politikus részletes vallomást tett, és minden ügyészi kérdésre válaszolt.
Több mint 17 milliárd forintos támogatási ügy áll a háttérben
Bús Balázst a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak felhasználásával összefüggésben gyanúsították meg különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel. A Világgazdaság már június 23-án beszámolt arról, hogy a NAV pénzügyi nyomozói hat személyt vettek őrizetbe, és kutatásokat, illetve lefoglalásokat hajtottak végre a kulturális tárcánál, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnél és magánszemélyeknél. Az ügyészség gyanúja szerint a támogatások odaítélése során 1079 esetben sérthették meg a közpénzek felhasználására vonatkozó szabályokat. A vitatott támogatások összege meghaladja a 17 milliárd forintot.
Lapunk szeptemberi összefoglalója szerint a hatóságok azt vizsgálják, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma a törvényben meghatározott céloktól eltérően használta-e fel a támogatásokat. A nyomozás időközben több korábbi magas rangú kormányzati szereplőre is kiterjedt. Az eljárásban érintetté vált Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter is, akit szeptember végén vettek őrizetbe.
Hankó korábban visszautasította a vádakat. A Világgazdaság által ismertetett interjújában azt állította, hogy a támogatásokról szabályozott döntési folyamatban határoztak, és a források kulturális, közösségépítő programokat szolgáltak. A volt miniszter szintén politikai koncepciós eljárásról beszélt, és azt állította, hogy az érintetteket indokolatlanul tartják fogva. Bús Balázs mostani levele lényegében ugyanezt az álláspontot képviseli, de a korábbinál sokkal személyesebb és élesebb megfogalmazásban. A volt polgármestert az NKA-ügy mellett az óbudai korrupciós ügyben is meggyanúsították. Az ügyészség álláspontja szerint polgármesterként 150 millió forint kenőpénzt vehetett át. Bús tagadja a bűncselekmények elkövetését.
Magyar Pétert vádolja a bíróság befolyásolásával
Levelének egyik legsúlyosabb állítása közvetlenül Magyar Péter miniszterelnököt érinti. Bús szerint a kormányfő korábbi parlamenti és kisvárdai felszólalásaiban előre meghatározta, milyen ítéletet vár az igazságszolgáltatástól. „Magyar Péter parlamenti és kisvárdai beszédében egyértelműen meghatározta a hatóságoknak, hogy milyen ítéletet vár el tőlük. Teljesen egyértelmű, hogy politikai koncepciós eljárás áldozata vagyok” – írta.
Bús nem részletezi, hogy pontosan mely kijelentéseket tekinti a hatóságoknak címzett utasításnak. Az említett beszédek releváns részeinek és az állított befolyásolásnak az ellenőrzése nélkül nem állapítható meg, hogy történt-e tényleges beavatkozás az eljárásba.
Az 1956-os megtorlásokhoz hasonlítja a fogva tartását
A levél második felében Bús Balázs családja történetét és saját politikai múltját idézi fel. Mint írja, édesapja 1956-ban, 22 éves katonaként a forradalom oldalán állt, édesanyja pedig húszévesen túlélte a Kossuth téri sortüzet. Hangsúlyozza, hogy egyik szülője sem lépett be a kommunista pártba.
Saját életútjáról azt írja, hogy 1988-ban, 22 évesen azért csatlakozott a Fideszhez, hogy részt vegyen az egypártrendszer és az önkény felszámolásában. Felidézi azt is, hogy állítása szerint 1986-ban, katonai szolgálata idején hamis vallomásra próbálták kényszeríteni, de már akkor sem engedett a nyomásnak. „2026-ban 60 évesen pedig politikai foglya lettem a visszatérő bolsevik gyűlöletnek és hatalomnak” – fogalmaz.
A Csillag börtön történelmi múltjára is kitér, megemlékezve az 1956-os forradalom után kivégzett Kováts Józsefről, valamint a megtorlások során bebörtönzött forradalmárokról.
Bús hangsúlyozza, hogy a fogva tartása alatt is kitart keresztény hite mellett. Levelében bibliai idézettel és Esterházy János gondolataival fejezi ki, hogy a börtönben töltött időt lelki megpróbáltatásként, egyúttal hitének megerősítéseként éli meg.
A szöveg végén köszönetet mond mindazoknak, akik támogatják őt és családját, külön megemlítve lengyel barátai szolidaritását.