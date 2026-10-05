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Három órán át faggatták Szijjártó Pétert a bizottsági ülésen: elárulták, hol borulhat az egész ügy –„semmi sem támasztja alá, hogy nemzetbiztonsági kockázatot jelentene"

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Majdnem három órán keresztül kérdezték az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának tagjai Szijjártó Péter volt külügyminisztert, hétfőn. A jelenleg a BYD külső kapcsolatokért és új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetői pozícióját betöltő egykori tárcavezetőt azért idézték be, mert a kínai vállalat szegedi beruházása kapcsán az Orbán-kormány mintegy 70 milliárd forintnyi állami támogatást ítélt oda különböző infrastrukturális fejlesztésekhez.
VG
2026.10.05, 14:30
Frissítve: 2026.10.05, 14:47
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A Magyarországot 12 éven át külügyminiszterként és külgazdasági miniszterként képviselő Szijjártó Pétert a BYD ügyében kérdezte az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága hétfő délelőtt. A volt tárcavezetőt hivatalosan azért idézték be, mert a szegedi BYD-gyár beruházása kapcsán az Orbán-kormány mintegy 70 milliárd forintnyi állami támogatást ítélt oda különböző infrastrukturális fejlesztésekhez. 

Szijjártó Péter, BYD, Nemzetbiztonsági Bizottság,
Nincs információ arról, hogy Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter BYD kínai autógyártónál történő foglalkoztatása bármilyen nemzetbiztonsági kockázatot jelentene. / Fotó: MW archív

Semmi sem támasztja alá, hogy Szijjártó BYD-s pozíciója nemzetbiztonsági kockázatot jelentene

A tesetület ülése után Horváth László, a bizottság fideszes tagja újságíróknak elmondta: olyan információ nem merült fel, amely arra utalna, hogy Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter BYD kínai autógyártónál történő foglalkoztatása bármilyen nemzetbiztonsági kockázatot jelentene Magyarországnak.

Horváth László a két és fél órás meghallgatás után hangsúlyozta, ha nincs nemzetbiztonsági kockázat, akkor az, ami idáig történt olyan megalapozatlan politikai akció, amely 

  • indulatkeltésre, 
  • hangulatkeltésre, 
  • személyes lejáratásra irányul.

Hegedűs Barbara, a bizottság másik fideszes tagja közölte, a mai a harmadik bizottsági ülés volt, ahol ez a kérdés előkerült, és semmilyen nemzetbiztonsági kockázatra utaló jelet nem lehetett látni.

Különösen érdekes, hogy nehezményezi a kormány ezt az ügyet, miközben több kormánytag is nemzetközi vállalati szférából érkezett, illetve van olyan kormánytag is, akinek a mai napig komoly érdekeltsége van a korábbi  munkahelye révén, hiszen részvényeket birtokol a cégben

 – mutatott rá az ellenzéki képviselő. 

Ráadásul ez a vállalat egy magyarnak a versenytársa – közölte, megjegyezve, ha valami összeférhetetlenségi kérdéseket felvet, akkor ez az.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk a nap folyamán, a testület ülése előtt Szijjártó Péter kifejtette, hogy készséggel jött el, mert tiszteli a parlament intézményét, 24 éven át volt képviselő. De örömöt is érez, hiszen az elmúlt kormányzati évek legsikeresebb területe volt a beruházásösztönzés: 

12 év alatt 2305 beruházásról kötött megállapodát, ez 23 500 milliárd forintot jelent és 187 ezer új munkahelyet Magyarországnak.

A BYD szegedi gyárépítése egész Magyarországnak nagy siker, ezért óriási verseny zajlott Európában, több ország, nyugat-európaiak is meg akarták szerezni. A BYD szegedi gyárépítéséhez javasolt és adott kormányzati támogatások bőven az ilyenkor szokásos támogatások keretén belül maradtak.

Súlyos félreértések történtek, amiknek a média mindig teret is adott

A volt tárcavezető kitért arra is, hogy az elmúlt időszakban súlyos féreértések történtek, amiknek a média mindig teret is adott. Ezért azt kérte, hogy hadd reagálhasson most ezekre a hamis információkra. Három súlyos félreértést azonosított és ezt a bizottság tagjai felé is jelezni fogja, amennyiben erre van igény.

  • Az adott kormányzati támogatás intenzitása abszolút szokásos mértékű, és alatta marad több más, hasonló autóipari projekt pénzügyi támogatásának. 
  • A Szegedre javasolt infrastukturális fejlesztések kapcsán kiemelte, hogy a kormány ugyanígy járt el Győrött, Debrecenben, Miskolcon vagy Tatabányán. Jelezte, hogy a Szegedre vitt infrastrukturális fejlesztések értéke körülbelül a fele annak, amit Debrecenben költöttek el erre a célra.
  • Az utolsó durva félreértés a vendégmunkásokra vonatkozik. Ennek kapcsán elmondta: a Fidesz szigorú szabályozást alkotott meg, ennek része volt a csoportos keretengedély. Ezt azért hozták létre, hogy a speciális, világszínvonalú technológiát használó gyáraknál a felépítés minél előbb meg tudjon történni és az ebben résztvevő vendégmunkások minél előbb el tudják hagyni az országot. Így volt és van ez Szegeden is. 

Szijjártó Péter szerint ezek azok a félreértések, amelyeket mindenképpen tisztázni kellett.

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nemzetbiztonsági bizottság
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