Három órán át faggatták Szijjártó Pétert a bizottsági ülésen: elárulták, hol borulhat az egész ügy –„semmi sem támasztja alá, hogy nemzetbiztonsági kockázatot jelentene"
A Magyarországot 12 éven át külügyminiszterként és külgazdasági miniszterként képviselő Szijjártó Pétert a BYD ügyében kérdezte az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága hétfő délelőtt. A volt tárcavezetőt hivatalosan azért idézték be, mert a szegedi BYD-gyár beruházása kapcsán az Orbán-kormány mintegy 70 milliárd forintnyi állami támogatást ítélt oda különböző infrastrukturális fejlesztésekhez.
Semmi sem támasztja alá, hogy Szijjártó BYD-s pozíciója nemzetbiztonsági kockázatot jelentene
A tesetület ülése után Horváth László, a bizottság fideszes tagja újságíróknak elmondta: olyan információ nem merült fel, amely arra utalna, hogy Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter BYD kínai autógyártónál történő foglalkoztatása bármilyen nemzetbiztonsági kockázatot jelentene Magyarországnak.
Horváth László a két és fél órás meghallgatás után hangsúlyozta, ha nincs nemzetbiztonsági kockázat, akkor az, ami idáig történt olyan megalapozatlan politikai akció, amely
- indulatkeltésre,
- hangulatkeltésre,
- személyes lejáratásra irányul.
Hegedűs Barbara, a bizottság másik fideszes tagja közölte, a mai a harmadik bizottsági ülés volt, ahol ez a kérdés előkerült, és semmilyen nemzetbiztonsági kockázatra utaló jelet nem lehetett látni.
Különösen érdekes, hogy nehezményezi a kormány ezt az ügyet, miközben több kormánytag is nemzetközi vállalati szférából érkezett, illetve van olyan kormánytag is, akinek a mai napig komoly érdekeltsége van a korábbi munkahelye révén, hiszen részvényeket birtokol a cégben
– mutatott rá az ellenzéki képviselő.
Ráadásul ez a vállalat egy magyarnak a versenytársa – közölte, megjegyezve, ha valami összeférhetetlenségi kérdéseket felvet, akkor ez az.
Ahogyan arról korábban beszámoltunk a nap folyamán, a testület ülése előtt Szijjártó Péter kifejtette, hogy készséggel jött el, mert tiszteli a parlament intézményét, 24 éven át volt képviselő. De örömöt is érez, hiszen az elmúlt kormányzati évek legsikeresebb területe volt a beruházásösztönzés:
12 év alatt 2305 beruházásról kötött megállapodát, ez 23 500 milliárd forintot jelent és 187 ezer új munkahelyet Magyarországnak.
A BYD szegedi gyárépítése egész Magyarországnak nagy siker, ezért óriási verseny zajlott Európában, több ország, nyugat-európaiak is meg akarták szerezni. A BYD szegedi gyárépítéséhez javasolt és adott kormányzati támogatások bőven az ilyenkor szokásos támogatások keretén belül maradtak.
Súlyos félreértések történtek, amiknek a média mindig teret is adott
A volt tárcavezető kitért arra is, hogy az elmúlt időszakban súlyos féreértések történtek, amiknek a média mindig teret is adott. Ezért azt kérte, hogy hadd reagálhasson most ezekre a hamis információkra. Három súlyos félreértést azonosított és ezt a bizottság tagjai felé is jelezni fogja, amennyiben erre van igény.
- Az adott kormányzati támogatás intenzitása abszolút szokásos mértékű, és alatta marad több más, hasonló autóipari projekt pénzügyi támogatásának.
- A Szegedre javasolt infrastukturális fejlesztések kapcsán kiemelte, hogy a kormány ugyanígy járt el Győrött, Debrecenben, Miskolcon vagy Tatabányán. Jelezte, hogy a Szegedre vitt infrastrukturális fejlesztések értéke körülbelül a fele annak, amit Debrecenben költöttek el erre a célra.
- Az utolsó durva félreértés a vendégmunkásokra vonatkozik. Ennek kapcsán elmondta: a Fidesz szigorú szabályozást alkotott meg, ennek része volt a csoportos keretengedély. Ezt azért hozták létre, hogy a speciális, világszínvonalú technológiát használó gyáraknál a felépítés minél előbb meg tudjon történni és az ebben résztvevő vendégmunkások minél előbb el tudják hagyni az országot. Így volt és van ez Szegeden is.
Szijjártó Péter szerint ezek azok a félreértések, amelyeket mindenképpen tisztázni kellett.