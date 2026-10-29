Ursula von der Leyen ezt nem várta: Ausztria és Magyarország egymás után fenyegette meg Brüsszelt, hogy a legdurvább eszközhöz nyúl, ha nem változtat – kifakadt az osztrák kancellár

Miközben Ausztriának vissza kell fognia az állami kiadásokat, az Európai Bizottság tovább növelné alkalmazottainak létszámát. Christian Stocker osztrák kancellár (ÖVP) szerint ez a kettő nem fér össze. A következő uniós költségvetés körüli vitában most már azt is kilátásba helyezte, hogy Ausztria megvétózza a tervezetet.

Christian Stocker Brüsszelnek üzent: miközben Ausztria spórol, elfogadhatatlannak tartja több ezer új uniós tisztviselő felvételét / Fotó: AFP

A német Die Welt napilapnak adott interjújában Stocker egy előzetes beszámoló szerint világossá tette: az Európai Bizottság jelenlegi javaslatát nem hajlandó elfogadni.

A konfliktus középpontjában az Európai Unió 2028 és 2034 közötti hosszú távú pénzügyi kerete áll.

Az Európai Bizottság erre az időszakra összesen 1985 milliárd euró kiadást javasol. Ausztria azon tagállamok közé tartozik, amelyek elutasítják ezt a költségvetési összeget. Stocker most egyértelművé tette, hogy hozzájárulása korántsem tekinthető biztosnak.

„Ausztriának is van tűréshatára. Ha ezt a határt átlépik, nem fogok hozzájárulni” – jelentette ki Christian Stocker. Azt azonban nem árulta el, pontosan hol húzódik ez a határ.

A Heute szemléje szerint ezzel Ausztria az első uniós országként helyezett kifejezetten kilátásba vétót a tervezett pénzügyi kerettel szemben.

Stocker különösen élesen bírálja az Európai Bizottság létszámterveit. A testület 2500 további tisztviselői álláshelyet kér. Az osztrák kormányfő ezt a feszült költségvetési helyzetben indokolatlannak és a valóságtól elrugaszkodottnak tartja.

Új álláshelyek helyett azt követeli, hogy az uniós intézmények is csökkentsék a létszámukat.

„Ausztriában 2600 közigazgatási álláshelyet szüntetünk meg” – mondta Stocker. Brüsszeltől is hasonló eljárást vár. Ha az alkalmazottak számának csökkentése kevesebb bürokráciához vezetne, azt kifejezetten üdvözölné.

A kemény álláspont mögött Ausztria pénzügyi helyzete is meghúzódik. Az ország jelenleg uniós túlzottdeficit-eljárás alatt áll, és rendbe kell tennie az államháztartását. Christian Stocker ezért azt követeli, hogy az európai intézmények is takarékosan bánjanak a közpénzekkel, és hatékonyan használják fel a rendelkezésükre álló forrásokat.