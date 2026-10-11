Penetráns bűz terjed Debrecenben: senki nem tudja, honnan jön, a polgármester is csak találgat – „A szaghatás forrását meghatározni nem tudták"
Kellemetlen szaghatásról számoltak be Debrecen több területén, az önkormányzat pedig már felvette a kapcsolatot a lehetséges érintettekkel. Papp László polgármester közlése szerint a TAPI Hungary Industries Kft. tevékenysége is hozzájárulhat a bűzhatáshoz, ezért zárt rendszerű gyártást és nyilvános intézkedési tervet sürget.
Kellemetlen szaghatás borzolja a kedélyeket Debrecen több területén, az önkormányzat pedig már egyeztetett a lehetséges érintettekkel. Papp László polgármester közleménye szerint az őszi mezőgazdasági munkák és az időjárási körülmények mellett a TEVA területén működő TAPI Hungary Industries Kft. tevékenysége is hozzájárulhat a bűzhatáshoz.
Penetráns bűz terjed Debrecenben: senki nem tudja, honnan jön, a polgármester is csak találgat – „A szaghatás forrását meghatározni nem tudták"
Az elmúlt napokban több fórumon is megjelentek a lakossági észrevételek a Debrecen egyes részein tapasztalható kellemetlen szagokról. A jelenség hátterében több tényező is állhat: ebben az időszakban jellemző a termőföldek trágyázása, emellett az aktuális meteorológiai körülmények is szerepet játszhatnak. Papp László ugyanakkor felidézte, hogy a tavaly őszi szaghatáshoz hasonlóan ezúttal is valószínűsíthető a TAPI Hungary Industries Kft. tevékenységének szerepe.
Az önkormányzat felvette a kapcsolatot a vállalattal, valamint a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal. Több lakossági bejelentést követően szombat este a debreceni hivatásos tűzoltók méréseket végeztek, de egyelőre nem sikerült megállapítaniuk, honnan származik a kellemetlen szag. A polgármester közleménye szerint a tűzoltók „egyelőre a szaghatás forrását meghatározni nem tudták”, ugyanakkor megállapították, hogy egészségre ártalmas anyag nincs a levegőben.
Papp László hangsúlyozta: „Haváriahelyzet nem áll fenn.” A kiváltó ok feltárása azonban továbbra is folyamatban van, a TAPI Kft. munkatársai a szaghatás mielőbbi megszüntetésén is dolgoznak.
A polgármester egyértelmű elvárásokat fogalmazott meg a vállalattal szemben: az önkormányzat felszólította a cég vezetését, hogy vizsgálják felül a gyártási folyamataikat, és kizárólag zárt rendszerű gyártást alakítsanak ki.
A cél, hogy a lakosságot zavaró kellemetlen szaghatás a jövőben elkerülhető legyen.
A városvezetés azt is kéri, hogy a TAPI Kft. mutassa be az erre vonatkozó intézkedési tervét az önkormányzatnak, és azt mindenki számára megismerhető módon hozza nyilvánosságra. Az önkormányzat továbbra is figyelemmel kíséri a helyzet alakulását, és köszöni a lakosság türelmét és megértését.
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