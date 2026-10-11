Az eredeti menetrendhez szükséges pályakapacitás helyreállítását követeli az Magyar Közlekedési Klub (MKK) arra az esetre, ha leállítják a Déli körvasút fejlesztését.

„Elképesztő felelőtlenség lenne” – kemény figyelmeztetés érkezett a déli körvasút leállításáról / Fotó: V-Híd / Facebook

A közlekedési klub Facebook-bejegyzésében bírálta a beruházást és a kivitelező V-Hidat, ugyanakkor arra figyelmeztetett:

az utasok és az áruszállítók nem maradhatnak határozatlan ideig a jelenlegi korlátozások között.

Az MKK azt írta, már a szerződés 2021-es aláírásakor jelezte aggályait a projekt költségeivel és műszaki tartalmával kapcsolatban. A fejlesztés alapvető célját azonban továbbra is támogatja.

„A körvasút fejlesztése Magyarország egyik legfontosabb feladata, mindamellett, hogy a mutyival és a műszaki részletekkel sok a gond” – fogalmazott a szervezet.

A bejegyzésben a kivitelező V-Hidat is keményen bírálták. Az MKK szerint a vállalat működése és egyes beruházásai súlyos kérdéseket vetnek fel. Példaként a Vecsés–Monor vasúti szakasz felújítását említették: állításuk szerint a MÁV a kivitelező érdekeinek kedvező szakaszt választotta ki, az onnan kikerülő, jó minőségű használt anyagokat pedig a Budapest–Belgrád projektben használták fel. A szervezet szerint ezek mellékvonalak felújítását is szolgálhatták volna.

Az MKK ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kivitelezővel kapcsolatos kifogások nem indokolhatják a vasúti közlekedés tartós ellehetetlenítését.

Elképesztő felelőtlenségnek tartanánk, ha a kormány mindenféle használható átmeneti állapot létrehozása nélkül állítaná le a projektet határozatlan időre

– írták.

A szervezet szerint a körvasút kiemelt szerepet tölt be az ország vasúti közlekedésében és a Dunán átmenő forgalomban. Bejegyzésük alapján a vonal már közel egy éve korlátozottan működik, ami az utasoknak és az áruszállítóknak is súlyos nehézségeket okoz. Ezt az állapotot további, előre nem meghatározott időre fenntartani szerintük vállalhatatlan lenne.

Ezért azt követelik, hogy a kivitelező esetleges levonulását a közlekedéshez szükséges kapacitás helyreállítása előzze meg.

„A V-Hídnak tehát úgy kell levonulnia, hogy az eredeti menetrendhez szükséges pályakapacitást a vonalon helyreállítja” – hangsúlyozták.