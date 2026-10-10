"Látom a Fidesz és a V-Híd által finanszírozott Megafon-propagandisták támadási kísérleteit, de a projekt megrendelői oldalán a műszaki tartalmi, szakmai előkészítésén dolgoztam, a közbeszerzést nem én irányítottam, annak döntéshozatalában nem vettem részt" – így reagált Facebook oldalán szombat délután Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter arra, hogy ő is maga is részt vett Déli Körvasút beruházásának előkészítésében, ám most ő maga jelentette be, hogy a Tisza-kormány leállítja a kivitelezést.

Déli Körvasút: a Facebookon magyarázkodik Vitézy Dávid, miután kiderült, hogy neki is jó kellett hagynia beruházást – "A közbeszerzést nem én irányítottam" Fotó: AFP

Déli Körvasút: a Facebookon magyarázkodik Vitézy Dávid, miután kiderült, hogy neki is jó kellett hagynia a beruházást – "A közbeszerzést nem én irányítottam"

Ahogy beszámoltunk róla, Vitézy Dávid Magyar Péter miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy a Tisza-kormány szabálytalanságokra hivatkozva szerződést bont a Déli Körvasútat kivitelező V-híddal, így a vasútépítő vállalatnak le kell vonulnia az építési területről. A kormány a döntését azzal indokolta, hogy az Európai Számevőszék megállapítása szerint a V-Híd részéről jogsértő összejátszás történt a közbeszerzési pályázat során a tervezésben részt vevő Kontúr Csoporttal, amelyet később felvásárolt Mészáros Lőrinc. Ezért az Európai Bizottság szeptemberben közölte a kormánnyal, hogy eláll a támogatási szerződéstől és egyúttal visszavon több száz milliárd forint uniós pénzt a projekttől.

Annak ellenére, hogy Vitézy elismerte, hogy hazai költségvetési forrásból folytathatná a kormány a beruházást, ezzel nem kíván élni. Mindez ugyanakkor azt is jelenti, hogy évekre torzó maradhat a 41 százalékos készültségi állapotban lévő beruházás.

A miniszter szombat délután posztjában azt írta, "nem folytathatunk egy vitatott közbeszerzésben megkötött szerződést úgy, mintha semmi sem történt volna, csak azért, hogy gyorsabban haladjunk. Ez nem lenne felelős döntés a magyar adófizetőkkel szemben. Ezért büntetőfeljelentést teszünk, versenyhivatali eljárást kezdeményezünk, és megkezdjük a szerződés rendezett lezárását, valamint a beruházás új közbeszerzés keretében történő folytatásának előkészítését. Ez a nehezebb út. Egy folyamatban lévő vasúti építkezés leállítása komoly műszaki, jogi és üzemeltetési feladatokat jelent. Biztosítani kell az elvégzett munkák állagmegóvását, a munkaterület biztonságát, valamint a vasúti és közúti közlekedés zavartalanságát. Fel kell mérni, milyen állapotban vannak a már elkészült szerkezetek, és milyen feltételekkel tudja majd egy új kivitelező folytatni a munkát" – tette hozzá Vitézy.