Déli Körvasút: a Facebookon magyarázkodik Vitézy Dávid, miután kiderült, hogy neki is jó kellett hagynia a beruházást – "A közbeszerzést nem én irányítottam"
"Látom a Fidesz és a V-Híd által finanszírozott Megafon-propagandisták támadási kísérleteit, de a projekt megrendelői oldalán a műszaki tartalmi, szakmai előkészítésén dolgoztam, a közbeszerzést nem én irányítottam, annak döntéshozatalában nem vettem részt" – így reagált Facebook oldalán szombat délután Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter arra, hogy ő is maga is részt vett Déli Körvasút beruházásának előkészítésében, ám most ő maga jelentette be, hogy a Tisza-kormány leállítja a kivitelezést.
Déli Körvasút: a Facebookon magyarázkodik Vitézy Dávid, miután kiderült, hogy neki is jó kellett hagynia a beruházást – "A közbeszerzést nem én irányítottam"
Ahogy beszámoltunk róla, Vitézy Dávid Magyar Péter miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy a Tisza-kormány szabálytalanságokra hivatkozva szerződést bont a Déli Körvasútat kivitelező V-híddal, így a vasútépítő vállalatnak le kell vonulnia az építési területről. A kormány a döntését azzal indokolta, hogy az Európai Számevőszék megállapítása szerint a V-Híd részéről jogsértő összejátszás történt a közbeszerzési pályázat során a tervezésben részt vevő Kontúr Csoporttal, amelyet később felvásárolt Mészáros Lőrinc. Ezért az Európai Bizottság szeptemberben közölte a kormánnyal, hogy eláll a támogatási szerződéstől és egyúttal visszavon több száz milliárd forint uniós pénzt a projekttől.
Annak ellenére, hogy Vitézy elismerte, hogy hazai költségvetési forrásból folytathatná a kormány a beruházást, ezzel nem kíván élni. Mindez ugyanakkor azt is jelenti, hogy évekre torzó maradhat a 41 százalékos készültségi állapotban lévő beruházás.
A miniszter szombat délután posztjában azt írta, "nem folytathatunk egy vitatott közbeszerzésben megkötött szerződést úgy, mintha semmi sem történt volna, csak azért, hogy gyorsabban haladjunk. Ez nem lenne felelős döntés a magyar adófizetőkkel szemben. Ezért büntetőfeljelentést teszünk, versenyhivatali eljárást kezdeményezünk, és megkezdjük a szerződés rendezett lezárását, valamint a beruházás új közbeszerzés keretében történő folytatásának előkészítését. Ez a nehezebb út. Egy folyamatban lévő vasúti építkezés leállítása komoly műszaki, jogi és üzemeltetési feladatokat jelent. Biztosítani kell az elvégzett munkák állagmegóvását, a munkaterület biztonságát, valamint a vasúti és közúti közlekedés zavartalanságát. Fel kell mérni, milyen állapotban vannak a már elkészült szerkezetek, és milyen feltételekkel tudja majd egy új kivitelező folytatni a munkát" – tette hozzá Vitézy.
Hangsúlyozta, most azon dolgoznak, hogy mindez a lehető legkisebb többletköltséggel és késedelemmel történjen. Ehhez szerinte a V-Híd együttműködésére is szükség van. A folytatás időpontjáról csak a műszaki és jogi helyzet felmérése után lehet felelősen nyilatkozni.
Nem akarok hamis ígéreteket tenni: az új közbeszerzés és a kivitelezés újraindítása időt igényel
– fogalmazott, majd az ellenzéket kezdi kritizálni. Szerinte Fidesz most azt kéri számon rajtuk, miért nem viszik tovább a beruházást a jelenlegi szerződés alapján. "De éppen ez a lényeg: nem a vasútfejlesztés és a szabálytalanság eltűrése között kell választanunk. A vasútfejlesztést kell megmentenünk a szabálytalanság következményeitől. Ha az eddigi kivitelezői szerződést visszük tovább, azzal gyakorlatilag falaztunk volna Mészároséknak, csak azért, hogy a beruházás folytatódjon. Elhallgattuk volna a súlyos törvénytelenséget, mentegethettük volna a szabálytalanságot, a magyar adófizetők pénzéből 360 milliárd forinttal kipótoltuk volna az emiatt elbukott uniós pénzt. Így aztán vitatnunk kellett volna a teljesen nyilvánvaló, a napnál világosabb összejátszást" – mondja, hozzátéve, nyilvánvaló, a választás előtt született dokumentumokból érzékelhető is, hogy az Orbán-kormány győzelme esetén ezt tette volna, megkárosítva ezzel az adófizetőket és falazva a törvénysértésnek.
Vitézy szerint most sok múlik azon, hogy a V-Híd a fentiekhez miként viszonyul, együttműködik-e a rendezett lezárásban és az eddig elvégzett munkák felmérésében. Ezen múlik, hogy mikor indulhat meg az új kivitelezői tender. "Mivel a Déli Körvasutat egy hasznos, nélkülözhetetlen vasúti beruházásnak tartjuk, azon leszünk, hogy a lehető leghamarabb ez megtörténhessen, az azonban biztos, hogy a teljes felmérés, műszaki és jogi lezárás, az újbóli közbeszerzés nem néhány hét, és nem is néhány hónap lesz, hanem ennél több" – írta.
Volt államtitkár: Vitézy jól ismerte a beruházást
Vitézy arra reagált, hogy Nagy Bálint volt közlekedési államtitkár pénteken a bejelentés után Vitézy Dávid személyes felelősségét firtatta, a közlekedési miniszter ugyanis 2021-ben tagja volt a közbeszerzést kiíró Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) felügyelőbizottságának.
A volt államtitkár szerint a testület annak idején jóváhagyta a közbeszerzést, ezért ellentmondásosnak tartja, hogy a beruházás most a szabálytalanságok miatt kerülhet veszélybe.
Nagy Bálint azt állította, hogy ami a közbeszerzés elfogadásakor még nem számított gyanúsnak vagy jogsértőnek, az a kormányváltás után hirtelen problémává vált. Ebből arra következtetett, hogy a szabálytalanságokra való hivatkozás a magyar kivitelezők kiszorítását szolgálhatja. A politikus bejegyzésében azt is állította, hogy a kormány a beruházások átrendezésével külföldi gazdasági érdekeket segít.
A gyanút erősíti az is, amiről a VEKE írt tegnap, az egyesület péntek este azt írta, hogy Vitézy Dávid bejelentése után kevéssel Magyarország legjelentősebb vasútépítő vállalata, a V-Híd eladóvá vált, és úgy tűnik, az osztrák Porr erős érdeklődést mutat a cégcsoport iránt.A Porr azt követően jelent meg ismét a magyar piacon, hogy a kormány kihirdette a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervet, amely tíz év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítja meg a magyar kötöttpályás közlekedést.