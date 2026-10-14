Utcára vonulnak a budapestiek: állandó rendőri jelenlétet akarnak a főcsomópontoknál – a palackgyűjtés és a lakáskiadás szabályain is szigorítanának
Civilek tartanak demonstrációt a fővárosban a jobb közbiztonságért. Szerdán 17 órától demonstrálnak Budapest VIII. kerületében, a Horváth Mihály téren.
A demonstráció a közbiztonság romlásáról is szól
A szervezők szerint az elmúlt években jelentősen romlott a főváros közbiztonsága, ezért konkrét intézkedéseket várnak a döntéshozóktól.
A Civil demonstráció a jobb közbiztonságért című felhívásban azt írják: a lakók egyre gyakrabban szembesülnek kerékpár- és rollerlopásokkal, társasházi betörésekkel, valamint tudatmódosító szerek hatása alatt álló, garázda emberekkel az utcákon és a tömegközlekedési eszközökön.
A felhívás szerint egyes belvárosi közterületeken rendszeressé vált a kábítószer-kereskedelem és a szerhasználat, a járókelőket pedig zaklatások érik.
A szervezők úgy látják, sokan sötétedés után félnek az utcára lépni, bizonyos környékeken pedig már nappal is veszélyben érzik magukat. A problémák lehetséges okai között említik a szociális és gyermekvédelmi rendszer leépülését, valamint a palackok betétdíjának bevezetését is. Hangsúlyozzák ugyanakkor, hogy a lakosság elsősorban megoldásokat vár.
Korábban lapunk is megírta, hogy a fővárosban élők hónapok óta szembesülnek azzal, hogy az utcára kihelyezett szemeteseket az 50 forintos palackok és üvegek után kutatva feltúrják. Sőt, a társasházak kapuit is bedöntik, hogy a szemetesekhez hozzáférjenek.
A probléma miatt egyre több önkormányzat szólal fel, és a kormányhoz is érkeznek jelzések arról, hogy újra kell gondolni a visszaváltási rendszer működését.
A kerületi vezetők közölték: a gondot nem elsősorban a környéken élő, általuk ismert hajléktalanok okozzák, hanem azok a csoportok, amelyek az ország más részeiről kifejezetten gyűjtögetés céljából utaznak Budapestre.
A polgármesterek szerint számos esetben az így szerzett pénzt kábítószerre költik.
Napokon át gyűjtötték az aláírásokat az újlipótvárosiak a közbiztonság javításáért: az íveket a kerület több boltjában és vendéglátóhelyén is alá lehetett írni. Az aláírásgyűjtés egyik szervezője is csatlakozik a szerdai demonstrációhoz, és felszólal az eseményen.
A demonstráció célja, hogy megfogalmazzák a döntéshozókkal szembeni elvárásaikat, és elérjék, hogy
Budapest belvárosában minden törvénytisztelő polgár biztonságban érezhesse magát.
Petíciójukat a rendezvényt követően a belügyminisztériumhoz is eljuttatják. A belváros közbiztonságának javítását célzó petíció a következő követeléseket tartalmazza:
- Általános rendvédelmi bérrendezés.
- Állandó rendőri jelenlét biztosítása a problémás belvárosi helyszíneken, köztük a Blaha Lujza téren, a Nyugati téren, a Rákóczi téren, a II. János Pál pápa téren és az Oktogonon.
- Gyalogos járőrök jelenlétének biztosítása Budapest belső kerületeiben, éjszaka is.
- Az V–IX. kerületi rendőrkapitányságok létszámának legalább 500 fővel történő bővítése.
- Határozott rendőri fellépés a belvárosi kábítószer-terjesztőkkel és -fogyasztókkal szemben.
- Az üvegpipák árusításának jogszabályi tilalma.
- A dohányboltok feletti önkormányzati hatáskör visszaállítása.
- A magánlaksértés jogszabályi tényállásának egyértelműsítése, hogy a társasházak közös területeire történő jogosulatlan behatolás károkozás nélkül is bűncselekménynek minősüljön.
- A Bubi kerékpárok használatának fokozott ellenőrzése annak megakadályozására, hogy kábítószer-terjesztő csoportok használják azokat.
- Az önkormányzati rendészetek jogköreinek bővítése.
- A rövid távú szálláskiadás szabályozásának felülvizsgálata és a bérbeadók hatékony anyagi felelősségre vonásának biztosítása, ha a lakáskiadással összefüggésben sérül egy társasház biztonsága.
A felhívás szerint a társadalmi problémák kiváltó okainak kezelése mellett azonnali közbiztonsági intézkedésekre is szükség van. A szervezők elsősorban rendészeti fellépést sürgetnek, mert úgy vélik, a személyes és vagyoni biztonságot fenyegető helyzetek miatt egyre türelmetlenebbek a lakók.
„Budapest többet érdemel” – fogalmaznak a felhívásban. A rendezvényre mindenkit várnak, aki szeretné felhívni a figyelmet a közbiztonsági problémákra, és eljuttatná a belvárosban élők hangját a döntéshozókhoz.