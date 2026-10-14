Utcára vonulnak a budapestiek: állandó rendőri jelenlétet akarnak a főcsomópontoknál – a palackgyűjtés és a lakáskiadás szabályain is szigorítanának

Civilek tartanak demonstrációt a fővárosban a jobb közbiztonságért. Szerdán 17 órától demonstrálnak Budapest VIII. kerületében, a Horváth Mihály téren.

Demonstráció Budapesten: állandó rendőri jelenlétet akarnak a főcsomópontoknál / Fotó: BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság / Facebook

A demonstráció a közbiztonság romlásáról is szól

A szervezők szerint az elmúlt években jelentősen romlott a főváros közbiztonsága, ezért konkrét intézkedéseket várnak a döntéshozóktól.

A Civil demonstráció a jobb közbiztonságért című felhívásban azt írják: a lakók egyre gyakrabban szembesülnek kerékpár- és rollerlopásokkal, társasházi betörésekkel, valamint tudatmódosító szerek hatása alatt álló, garázda emberekkel az utcákon és a tömegközlekedési eszközökön.

A felhívás szerint egyes belvárosi közterületeken rendszeressé vált a kábítószer-kereskedelem és a szerhasználat, a járókelőket pedig zaklatások érik.

A szervezők úgy látják, sokan sötétedés után félnek az utcára lépni, bizonyos környékeken pedig már nappal is veszélyben érzik magukat. A problémák lehetséges okai között említik a szociális és gyermekvédelmi rendszer leépülését, valamint a palackok betétdíjának bevezetését is. Hangsúlyozzák ugyanakkor, hogy a lakosság elsősorban megoldásokat vár.

Korábban lapunk is megírta, hogy a fővárosban élők hónapok óta szembesülnek azzal, hogy az utcára kihelyezett szemeteseket az 50 forintos palackok és üvegek után kutatva feltúrják. Sőt, a társasházak kapuit is bedöntik, hogy a szemetesekhez hozzáférjenek.

A probléma miatt egyre több önkormányzat szólal fel, és a kormányhoz is érkeznek jelzések arról, hogy újra kell gondolni a visszaváltási rendszer működését.

A kerületi vezetők közölték: a gondot nem elsősorban a környéken élő, általuk ismert hajléktalanok okozzák, hanem azok a csoportok, amelyek az ország más részeiről kifejezetten gyűjtögetés céljából utaznak Budapestre.

A polgármesterek szerint számos esetben az így szerzett pénzt kábítószerre költik.

Napokon át gyűjtötték az aláírásokat az újlipótvárosiak a közbiztonság javításáért: az íveket a kerület több boltjában és vendéglátóhelyén is alá lehetett írni. Az aláírásgyűjtés egyik szervezője is csatlakozik a szerdai demonstrációhoz, és felszólal az eseményen.