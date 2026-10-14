Terjed az illegális vape, ismét nő a hamis cigaretták aránya – milliárdos bevételektől eshet el az állam

Jelentős átrendeződik zajlik a hazai dohánypiacon. A 2026-os Üresdoboz-kutatás első eredményei szerint ismét nőtt a hamis cigaretták aránya, miközben a hevített termékek körében nőtt az eredeti külföldi termékek részesedése. A kutatás készítői szerint tovább fokozódhat az olcsó, illegális és adózatlan termékek térnyerése, valamint a radikális adóemelések tovább szűkíthetik a legális piacot, ami éves szinten legalább 80 milliárd forinttal csökkentheti a költségvetés bevételeit.

Egyre erősebb az illegális dohánytermékek térnyerése / Fotó: Shutterstock

A nemzetközileg elismert kutatócég, a YouGov bemutatta az érintett minisztériumok és hatóságok szakembereinek a 2026-os Üresdoboz-kutatás első hullámának eredményeit. A felmérés során 11.600 eldobott cigarettásdobozt és 4000, hevített dohánytermékek dobozát vizsgáltak meg. A több mint két évtizede folytatott kutatás célja nem egy adott időpontban történő pillanatfelvétel rögzítése, hanem a külföldi, adózatlan és hamis dohánytermékek arányának időbeli változásának nyomon követése.

Az illegális vape-ek terjedése adóbevétel-kiesést és súlyos fogyasztóvédelmi kockázatokat okoz

Az ízesített e-cigaretták illegális forgalmazása egyre komolyabb kockázatokat jelent idehaza. Mivel ezek a termékek legálisan nem forgalmazhatók Magyarországon, a fogyasztói kereslet egy része ellenőrizetlen beszerzési csatornák felé terelődik. Ezt jelzi a kutatás első hullámában vizsgált e-cigaretták összetétele is: egyetlen kivétellel valamennyi termék eldobható, egyszer használatos készülék volt. A vizsgált eszközök közel 90 százaléka legalább 4000 szippantásra, azaz 400 szál cigarettával egyenértékű használatra volt alkalmas. ráadásul több mint 80 százalékuk az Európai Unióban megengedett maximális nikotinkoncentráció többszörösét tartalmazta. Az illegális piac térnyerése így nemcsak fogyasztóvédelmi és közegészségügyi kockázatokat vet fel, hanem az adózatlan termékek révén a költségvetés bevételeit is csökkentheti.

Ismét nőtt a hamis cigaretták aránya, Kelet-Magyarországon mérték a legmagasabb értéket

A 2026-os Üresdoboz-kutatás első hullámában a vizsgált cigarettásdobozok 10 százaléka hamis terméknek bizonyult, szemben a 2025 második hullámában mért 8,9 százalékkal. A mintában 1162 hamis dobozt azonosítottak, és a növekedés valamennyi vizsgált régióban megfigyelhető volt. Kelet-Magyarországon 11,8 százalékra emelkedett a hamis cigaretták aránya, Budapesten 9,3, Nyugat-Magyarországon pedig 7,8 százalékot mértek. A vizsgált dobozok 85,6 százaléka eredeti, Magyarországon adózott termék, 4,4 százaléka pedig eredeti külföldi cigaretta volt. Utóbbiak között Románia és Koszovó szerepelt a legnagyobb arányban, de Szlovákia és Ukrajna is jelentős forrásként jelent meg.