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Trump rosszul ébredt és ennek senki nem örülhet: szó sincs itt tárgyalásokról, de nagyon hamar el fog dőlni a jövő

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Az amerikai elnök szerint nem tárgyalnak Iránnal. Donald Trump elmondta, hogy hamarosan változás állhat be a közel-keleti konfliktusban.
VG
2026.10.22, 12:04
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Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy az Amerikai Egyesült Államok jelenleg nem folytat tárgyalásokat Iránnal, és az iszlám köztársasággal fennálló konfliktusban „hamarosan történni fog valami”.

Donald Trump amerikai elnök Amerikai Egyesült Államok USA
Donald Trump úgy tűnik, hogy készül valamire / Fotó: Kent Nishimura / AFP

„Nem tárgyalunk Iránnal. Így vagy úgy, de viszonylag hamar történni fog valami” – mondta Donald Trump szerdán egy újságíró kérdésére, mielőtt felszállt volna az elnöki különgépre, az Air Force One-ra az Andrews légitámaszponton.

„Úgy tűnik, a legtöbben arra számítanak, hogy a választások után kerül erre sor” – idézte az elnök szavait a Times of Israel.

A kijelentések azt követően hangzottak el, hogy a The New York Times arról számolt be, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Izrael terveket dolgozott ki az Irán elleni katonai csapások újraindítására a november 3-i amerikai félidős választásokat követően.

Trump szavai az olajpiacig is eljutottak, ami egyből drágulással reagált az elnök által belengetett, de nem részletezett várható fejleményre. A Brent ára a szerdai hordónkénti 108,82 dollárról csütörtök délelőttre 111,85 dollárra kúszott. Ilyen magasságban legutóbb május 19-én járt a jegyzés.

Ilyen nincs: hiába jelentették be, hogy eltörlik az Oroszország elleni szankciókat Donald Trumpék, az amerikai elnök teljesen váratlant húzott – még inkább átgondolják kicsit, „60 napunk van rá!"

Jól ismert, visszatérő taktikát alkalmaz az energiahordozóknál is Amerika első embere: az orosz exporttal kapcsolatos szankciók és vámok feloldását követő napon Donald Trump kijelentette, hogy hiába szóltak arról a sajtóhírek, még nem jelentett be végleges döntést az ügyben – írta a Reuters.

„Azt hiszem, az elnök a 60 napos időszakot arra akarja felhasználni, hogy elemezze, mit jelentenek a szankciók és a vámok bevezetése a globális gazdaságra, sőt az amerikai gazdaságra is” – mondta Marco Rubio külügyminiszter hétvégén az újságíróknak, mielőtt felszállt volna egy üzbegisztáni repülőre.

Sokan még nem tudjátok, mi a döntésem, de majd kitaláljuk, és ti is kitaláljátok

– mondta Trump az újságíróknak a floridai Palm Beach-i Mar-a-Lago klubjában.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a Graham-törvény nemcsak Oroszország elleni szankciókat ír elő, hanem vámokat is az orosz energiaforrásokat importáló országokból származó árukra. Rubio Indiára mutatott rá, amely az Egyesült Államok fontos partnere, és diverzifikálta energiaellátását, de továbbra is nagymértékben függ az orosz olajtól.

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