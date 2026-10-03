Ez most baj: újabb úszó erőd tart a Közel-Keletre – Donald Trump olyasmit lebegtet, amitől mindenki tartott
A Theodore Roosevelt vezette hordozó-harccsoporttal és egy külön partraszálló kötelékkel mintegy 9000 amerikai katona érkezhet a térségbe. Az Associated Press szerint ezzel az amerikai katonai jelenlét a Közel-Keleten meghaladhatja az 50–60 ezer főt, miközben a haditengerészet jelentős csapásmérő kapacitása is tovább bővül. Donald Trump a napokban az Iránnal vívott háború elhúzódásáról beszélt.
Donald Trump büszkeségei, F-35-ösök és Super Hornetek is érkeznek
A nukleáris meghajtású Theodore Roosevelt az egyik csapásmérő csoport zászlóshajója. A hordozón a Carrier Air Wing 11 repülőegységei szolgálnak, köztük F-35C Lightning II és F/A-18E/F Super Hornet vadászgépek, EA-18G Growler elektronikai hadviselési repülőgépek, valamint E-2D Hawkeye légtérellenőrző és légi vezetési gépek.
A hordozót a USS Chosin irányított rakétás cirkáló és rombolók kísérik.
A kötelékhez egy több mint 2000 fős tengerészgyalogos-egység is kapcsolódik.
A Theodore Roosevelt szeptember 27-én hagyta el San Diegót. Az amerikai haditengerészet korábbi közlései szerint eredetileg is az volt a terv, hogy a hajó a Közel-Keleten átvegye a térségben szolgáló USS George Washington helyét.
Három amerikai hordozó egyszerre
A helyzetet azonban jelentősen megváltoztatja, hogy a tervek szerint az átmeneti időszakban három amerikai repülőgép-hordozó is egyidejűleg a Közel-Keleten tartózkodhat.
A USNI News szeptember végi adatai szerint a George Washington már az Arab-tengeren működik, míg a USS George H. W. Bush szintén a térségben teljesít szolgálatot. A Theodore Roosevelt érkezésével így egyszerre három hordozó-harccsoport lehet jelen.
Nem egyértelmű ugyanakkor, hogy ez
- tartós létszámnövelést jelent-e,
- vagy elsősorban a hajók rotációjából adódó átmeneti átfedésről van szó.
Az amerikai haditengerészet korábban jelezte, hogy a Theodore Roosevelt várhatóan a George Washingtont váltja a térségben.
A hordozók mellett a USS Makin Island vezette partraszálló-kötelék is a Közel-Kelet felé tart. Ennek része a USS John P. Murtha és a USS Anchorage, így Washington egyszerre növeli a légi és a szárazföldi műveletekhez rendelkezésre álló képességeit.
Washington a háború újabb szakaszára készülhet
Az erősítés különösen érzékeny időpontban történik. Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án kezdte meg az Irán elleni háborút, amelyet később tűzszünet követett, ám a konfliktus nem zárult le. Washington és Teherán között továbbra is komolyak a nézeteltérések, miközben az amerikai elnök nem zárta ki az újabb légicsapásokat.
Trump október 1-jén arról beszélt, hogy a november 3-i félidős választások után ismét sor kerülhet Irán elleni bombázásokra, miután az iráni vezetés legutóbbi békeajánlatát az amerikai elnök nem találta elegendőnek.
Az amerikai katonai jelenlét bővítése ezért nem pusztán egy szokásos haditengerészeti rotációként értelmezhető. A harmadik hordozó és a több ezer további katona nagyobb mozgásteret biztosít Washingtonnak egy esetleges újabb katonai művelethez, miközben azt is jelzi, hogy az Egyesült Államok számol a konfliktus elhúzódásával.
A Theodore Roosevelt vezette kötelék várhatóan október végére érheti el a térséget. Az AP szerint ez a 2003-as iraki invázió óta az egyik legnagyobb amerikai erőösszpontosítás lehet a Közel-Keleten.