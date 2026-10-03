Ez most baj: újabb úszó erőd tart a Közel-Keletre – Donald Trump olyasmit lebegtet, amitől mindenki tartott

A Theodore Roosevelt vezette hordozó-harccsoporttal és egy külön partraszálló kötelékkel mintegy 9000 amerikai katona érkezhet a térségbe. Az Associated Press szerint ezzel az amerikai katonai jelenlét a Közel-Keleten meghaladhatja az 50–60 ezer főt, miközben a haditengerészet jelentős csapásmérő kapacitása is tovább bővül. Donald Trump a napokban az Iránnal vívott háború elhúzódásáról beszélt.

A Közel-Kelet térségébe tart USS Theodore Roosevelt nukleáris meghajtású repülőgép-hordozó, Donald Trump az Irán elleni háború elhúzódására készül

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Donald Trump büszkeségei, F-35-ösök és Super Hornetek is érkeznek

A nukleáris meghajtású Theodore Roosevelt az egyik csapásmérő csoport zászlóshajója. A hordozón a Carrier Air Wing 11 repülőegységei szolgálnak, köztük F-35C Lightning II és F/A-18E/F Super Hornet vadászgépek, EA-18G Growler elektronikai hadviselési repülőgépek, valamint E-2D Hawkeye légtérellenőrző és légi vezetési gépek.

A hordozót a USS Chosin irányított rakétás cirkáló és rombolók kísérik.

A kötelékhez egy több mint 2000 fős tengerészgyalogos-egység is kapcsolódik.

A Theodore Roosevelt szeptember 27-én hagyta el San Diegót. Az amerikai haditengerészet korábbi közlései szerint eredetileg is az volt a terv, hogy a hajó a Közel-Keleten átvegye a térségben szolgáló USS George Washington helyét.

Három amerikai hordozó egyszerre

A helyzetet azonban jelentősen megváltoztatja, hogy a tervek szerint az átmeneti időszakban három amerikai repülőgép-hordozó is egyidejűleg a Közel-Keleten tartózkodhat.

A USNI News szeptember végi adatai szerint a George Washington már az Arab-tengeren működik, míg a USS George H. W. Bush szintén a térségben teljesít szolgálatot. A Theodore Roosevelt érkezésével így egyszerre három hordozó-harccsoport lehet jelen.

Nem egyértelmű ugyanakkor, hogy ez

tartós létszámnövelést jelent-e,

vagy elsősorban a hajók rotációjából adódó átmeneti átfedésről van szó.

Az amerikai haditengerészet korábban jelezte, hogy a Theodore Roosevelt várhatóan a George Washingtont váltja a térségben.

A hordozók mellett a USS Makin Island vezette partraszálló-kötelék is a Közel-Kelet felé tart. Ennek része a USS John P. Murtha és a USS Anchorage, így Washington egyszerre növeli a légi és a szárazföldi műveletekhez rendelkezésre álló képességeit.