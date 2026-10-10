Váratlan fordulat: Trump és Putyin megállapodott – itt vannak az alku részletei
Az amerikai elnök pénteken bejelentette, hogy Oroszország dízelüzemanyagot szállít az amerikai és a világpiacra az árak csökkentése érdekében – írta a Reuters.
Washington átmenetileg enyhített az orosz üzemanyagot érintő szankciókon, a megállapodást azonban ukrán részről és az amerikai Kongresszusban is bírálták.
Trump a közösségi médiában számolt be a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott telefonbeszélgetéséről, amelyet rendkívül sikeresnek nevezett. Közlése szerint
Oroszország azonnal több mint 300 ezer tonna dízelt juttat az amerikai és a globális piacra. Ez hozzávetőleg 2,25 millió hordó üzemanyagnak felel meg.
Az amerikai elnök szerint novemberben további 500 ezer tonna, közvetlenül ezt követően pedig újabb egymillió tonna érkezhet. A későbbi szállítások nagysága az orosz finomítók állapotától függhet, amelyekben ukrán támadások okoztak károkat.
Az amerikai pénzügyminisztérium április 7-ig engedélyezte az orosz dízel importját. A lépés átmeneti könnyítést jelent azokon a szankciókon, amelyek célja Moszkva háborús bevételeinek korlátozása volt.
Csökkentek az árak, de a tartós fordulat kérdéses – Zelenszkij kiborult
A bejelentés után az amerikai dízel határidős jegyzése közel öt százalékkal esett, és gallononként 4,64 dollár körül alakult. Az elemzők ugyanakkor óvatosan értékelték a megállapodás várható hatását.
Rory Johnston olajpiaci kutató szerint az ígért mennyiségek önmagukban nem jelentenek jelentős változást, mivel Oroszország rendszerint ennél több dízelt exportál, amikor finomítóit nem érik támadások. Jim Mitchell, a Wood Mackenzie elemzője úgy vélte, a szállítások enyhíthetik a szűkös kínálatot, de nem oldják meg a piac problémáit.
A Reuters beszámolója szerint az amerikai dízelárak mintegy 70 százalékkal emelkedtek azóta, hogy az Egyesült Államok és Izrael február 28-án háborút indított Irán ellen. Az iráni és az ukrajnai háború együttesen súlyos üzemanyag-ellátási nehézségeket okozott.
Az AAA autós szervezet adatai alapján az Egyesült Államokban csütörtökön átlagosan 6,28 dollárt kértek egy gallon dízelért. A magas árak a mezőgazdaságot, a fuvarozást és a dízellel fűtő háztartásokat is terhelik, emellett növelhetik az inflációs nyomást.
Az üzemanyagárak politikai jelentőségét fokozza a november 3-i kongresszusi választás, amely eldönti, hogy a republikánusok megtartják-e szűk többségüket a törvényhozásban.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bírálta a megállapodást,
amelyet akkor jelentettek be, amikor ukrán küldöttség tárgyalt az Egyesült Államokban a háború rendezésének lehetőségeiről.
Zelenszkij szerint a Putyinnak tett engedmények nem hoznak békét, Oroszország pedig újabb támadásokkal válaszolhat a könnyítésre. A szankciók enyhítése azért is vitatott, mert az üzemanyag-export bevételei hozzájárulhatnak az orosz háborús kiadások finanszírozásához.
Donald Trump párttársa, Don Bacon republikánus képviselő szintén kifogásolta a döntést. Álláspontja szerint az újabb szankciók alkalmazásával kellene nyomást gyakorolni Moszkvára, a korlátozások feloldása helyett.
A Reuters iparági forrásai szerint Trump a következő napokban arra utasíthatja kormánya egyes vezetőit, hogy keressenek további lehetőségeket a dízelárak csökkentésére.
A tervezett intézkedések között szerepelhet az energiatermelést akadályozó helyi és tagállami előírások megkerülése, valamint a hidegháború idején elfogadott védelmi termelési törvény alkalmazása. Ez állami hátterű hitelekkel és garanciákkal segítheti a termelési kapacitások bővítését.
A finomítói ágazat vezetői korábban azt javasolták az amerikai kormányzatnak, hogy új üzemek építése helyett a meglévő finomítók hatékonyságának javítására és bővítésére fordítsanak forrásokat. Új finomítók létrehozása ugyanis lényegesen drágább lenne, és éveket venne igénybe.