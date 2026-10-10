Váratlan fordulat: Trump és Putyin megállapodott – itt vannak az alku részletei

Az amerikai elnök pénteken bejelentette, hogy Oroszország dízelüzemanyagot szállít az amerikai és a világpiacra az árak csökkentése érdekében – írta a Reuters.

Donald Trump bejelentette, hogy megállapodott Vlagyimir Putyinnal az orosz dízelszállítások növeléséről. / Fotó: Al Drago

Washington átmenetileg enyhített az orosz üzemanyagot érintő szankciókon, a megállapodást azonban ukrán részről és az amerikai Kongresszusban is bírálták.

Trump a közösségi médiában számolt be a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott telefonbeszélgetéséről, amelyet rendkívül sikeresnek nevezett. Közlése szerint

Oroszország azonnal több mint 300 ezer tonna dízelt juttat az amerikai és a globális piacra. Ez hozzávetőleg 2,25 millió hordó üzemanyagnak felel meg.

Az amerikai elnök szerint novemberben további 500 ezer tonna, közvetlenül ezt követően pedig újabb egymillió tonna érkezhet. A későbbi szállítások nagysága az orosz finomítók állapotától függhet, amelyekben ukrán támadások okoztak károkat.

Az amerikai pénzügyminisztérium április 7-ig engedélyezte az orosz dízel importját. A lépés átmeneti könnyítést jelent azokon a szankciókon, amelyek célja Moszkva háborús bevételeinek korlátozása volt.

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A bejelentés után az amerikai dízel határidős jegyzése közel öt százalékkal esett, és gallononként 4,64 dollár körül alakult. Az elemzők ugyanakkor óvatosan értékelték a megállapodás várható hatását.

Rory Johnston olajpiaci kutató szerint az ígért mennyiségek önmagukban nem jelentenek jelentős változást, mivel Oroszország rendszerint ennél több dízelt exportál, amikor finomítóit nem érik támadások. Jim Mitchell, a Wood Mackenzie elemzője úgy vélte, a szállítások enyhíthetik a szűkös kínálatot, de nem oldják meg a piac problémáit.

A Reuters beszámolója szerint az amerikai dízelárak mintegy 70 százalékkal emelkedtek azóta, hogy az Egyesült Államok és Izrael február 28-án háborút indított Irán ellen. Az iráni és az ukrajnai háború együttesen súlyos üzemanyag-ellátási nehézségeket okozott.

Az AAA autós szervezet adatai alapján az Egyesült Államokban csütörtökön átlagosan 6,28 dollárt kértek egy gallon dízelért. A magas árak a mezőgazdaságot, a fuvarozást és a dízellel fűtő háztartásokat is terhelik, emellett növelhetik az inflációs nyomást.