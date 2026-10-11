Halálosan megfenyegették Donald Tuskot: azonnal léptek a lengyel hatóságok, őrizetbe vettek egy férfit

A lengyel rendőrség őrizetbe vett egy férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy támadást tervezett a miniszterelnök ellen – jelentette be ma Marcin Kierwinski belügyminiszter, miután korábban Donald Tuskot és Wladysław Kosiniak-Kamysz védelmi minisztert halálosan megfenyegették. Tusk megköszönte a rendőrség „gyors és határozott reakcióját”.

Halálosan megfenyegették Donald Tuskot: azonnal léptek a lengyel hatóságok, őrizetbe vettek egy férfitFotó: AFP

Ahogy beszámoltunk róla, egy lehetséges merényletről szóló információ miatt rendeltek el sürgős intézkedéseket Lengyelországban, miután fenyegetés érte Donald Tuskot és helyettesét. Jacek Dobrzynski, a titkosszolgálatokat koordináló miniszter szóvivője vasárnap sürgős közleményt tett közzé az X-en. Tájékoztatása szerint

a rendőrséghez olyan információ érkezett, amely a miniszterelnök és helyettese elleni lehetséges merényletre vonatkozik.

A jelzés nyomán Tomasz Siemoniak, a titkosszolgálatok koordinálásáért felelős miniszter, valamint Marcin Kierwiński belügyminiszter intézkedéseket rendelt el. A kormányszóvivő azt nyilatkozta, hogy az ügy "komoly".

Korábban arról is beszámoltunk, hogy mindössze négy nap alatt iskolai támadások sorozata sújtotta Lengyelországot. Egy ember meghalt, legalább 14-en megsérültek, és szombaton egy harmadik támadás is történt, ezúttal Varsóban – közölte az AP. A hírügynökség szerint a rendőrség fokozta Lengyelország-szerte a biztonsági intézkedéseket országszerte, 76 embert vett őrizetbe és közel 50 000 oktatási intézményt ellenőriztet.











