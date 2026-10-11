A lengyel miniszterelnök és Wladyslaw Kosiniak-Kamysz miniszterelnök-helyettes, védelmi miniszter elleni lehetséges merényletről kapott információt a rendőrség. A lengyel kormányszóvivő szerint az ügy komoly, Donald Tusk ugyanakkor Varsóban maradt, és folytatja munkáját – számolt be a Polsat News.

Óriási lehet a baj: Donald Tusk és helyettese elleni merénylet miatt ültek össze a szolgálatok –„Az ügy komoly” / Fotó: Krisztian Bocsi

Jacek Dobrzynski, a titkosszolgálatokat koordináló miniszter szóvivője vasárnap sürgős közleményt tett közzé az X-en. Tájékoztatása szerint

a rendőrséghez olyan információ érkezett, amely a miniszterelnök és helyettese elleni lehetséges merényletre vonatkozik.

A jelzés nyomán Tomasz Siemoniak, a titkosszolgálatok koordinálásáért felelős miniszter, valamint Marcin Kierwiński belügyminiszter intézkedéseket rendelt el.

A lengyel belbiztonsági ügynökség, az ABW terrorelhárítási központjában egyeztetést tartanak. A találkozón az ABW munkatársai mellett a rendőrség és az állami vezetők védelmét ellátó SOP képviselői is részt vesznek.

A kormányszóvivő szerint komoly az ügy

Adam Szlapka kormányszóvivő a Polsat Newsnak azt mondta: a lehetséges merényletről szóló információ vasárnap reggel hét óra körül jutott el Donald Tuskhoz.

Hangsúlyozta, hogy „az ügy komoly”, a szolgálatok dolgoznak a jelzés kivizsgálásán. Az egyeztetés után közlik azokat az információkat, amelyek nyilvánosságra hozhatók.

Szlapka azt is elmondta, hogy a miniszterelnök továbbra is Varsóban tartózkodik, és ellátja feladatait. A szóvivő szerint az ilyen jelzések önmagukban nem változtatják meg közvetlenül a kormányfő munkarendjét.

A közölt tájékoztatás nem részletezi, honnan származik az információ, illetve milyen konkrét fenyegetésről van szó. A hatóságok egy lehetséges merényletre vonatkozó jelzést vizsgálnak; végrehajtott támadásról a beszámoló nem számol be.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy mindössze négy nap alatt iskolai támadások sorozata sújtotta Lengyelországot. Egy ember meghalt, legalább 14-en megsérültek, és szombaton egy harmadik támadás is történt, ezúttal Varsóban – közölte az AP. A hírügynökség szerint a rendőrség fokozta Lengyelország-szerte a biztonsági intézkedéseket országszerte, 76 embert vett őrizetbe és közel 50 000 oktatási intézményt ellenőriztet.