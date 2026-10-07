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Szomorú rekordot döntött a Duna vízállása: szerdán tovább apadt a folyó, soha nem volt még ilyen alacsony a vízszint

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Szerdán sorra dőltek meg a korábbi negatív rekordok, a legnagyobb eltérést Nagybajcson mérték. A Duna alacsony vízállása nemcsak a hajózást, hanem a vízminőséget és az ökoszisztémát is érinti.
VG
2026.10.07, 21:53
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Történelmi mélypontra került a Duna vízállása, a tartós csapadékhiány miatt szinte a teljes magyarországi szakaszon megdőltek a korábbi negatív rekordok. Nagybajcson 21 centiméterrel maradt el a vízállás a valaha mért legalacsonyabb értéktől, miközben a szélsőséges helyzet a hajózást és az élővilágot is nehéz helyzetbe hozza – írta az Index.

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Rekordalacsony vízállást mértek szerdán a Duna szinte teljes magyarországi szakaszán / Fotó: DMZ001 /  Shutterstock

Az egész országban rekordalacsony a Duna vízállása

A helyzetet jól mutatja a nagybajcsi mérőállomás adata: a Vízügy szerdán kora délután mínusz 85 centiméteres vízállást mért. Szeptember elején még mínusz 64 centiméter volt a mérce, vagyis rövid idő alatt további 21 centimétert apadt a folyó.

Az Időkép beszámolója szerint Nagybajcson a szerdai érték 21 centiméterrel maradt a valaha mért legalacsonyabb vízállás alatt. Szinte valamennyi hazai mérőállomáson rekord vagy rekordközeli értéket regisztráltak.

A szélsőségesen alacsony vízállásnak több következménye is van. Az alacsony vízszint veszélyezteti a vízminőséget, megnehezíti a vízi közlekedést, és az ökoszisztémára is komoly hatással lehet. 

A hajózásban már most érezhető a helyzet: a MAHART egyes járatait módosított útvonalon közlekedteti, más járatokat pedig ideiglenesen leállított.

A vidéki járatok – Szentendre, Visegrád és Esztergom irányába – nem közlekednek, a Budapest Nappali Hop-On járat pedig nem köt ki a Margitszigeten. A korlátozások október 18-ig vannak érvényben.

Van azonban remény arra, hogy a helyzet átmenetileg javul. Csütörtökön front érkezik, amely után némi vízszintemelkedés várható, hétvégén pedig az öntözés is emelhet valamennyit a folyó szintjén. Tartós javulást ugyanakkor csak megfelelő mennyiségű csapadék hozhat.

A Duna alacsony vízállása mellett a Balaton vízszintje is figyelmet érdemel. Ez különösen azért érdekes, mert Budapest 2036-os olimpiai pályázatának tervei szerint a vitorlásversenyeket a Balatonon rendeznék meg. 

A tó vízszintje az elmúlt időszakban jelentősen csökkent, és az idei Kékszalag útvonalát is módosítani kellett az alacsony vízállás miatt.

A tervek szerint a 2036-os játékok több külföldi helyszínt is érintenének: a lovas számokat Szlovákiában, a golf- és teniszversenyeket Ausztriában rendeznék, míg a szörfözés Portugáliában kapna helyet. A helyszínekről egyelőre nincs végleges döntés.

Évtizedek óta húzódik a dunai rendezés, most a főváros a kormánnyal együtt mozdulna rá – vasút helyett a kikötőkről van szó, Vitézy Dávid elárulta, honnan lesz hozzá a pénz

Új alapokra helyezné a kormány és a főváros a budapesti Duna-part, valamint a kikötők fejlesztését. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a jövőben magából a dunai hajózásból származó bevételeket forgathatnák vissza a rakpartok és környezetük megújításába. A cél egy több mint három évtizede húzódó probléma rendezése.

 

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