Hónapjai vannak a 40 ezres magyarországi városnak, akkora adóbevétel esett ki: teljes fizetésképtelenség vár Dunaújvárosra, ha Magyar Péterék nem avatkoznak be – milliárdok kellenek

Januárra akár a működésképtelenség szélére kerülhet az egykor szebb napokat látott Duna parti iparváros. Dunaújváros vezetése szerint sürgős kormányzati beavatkozásra van szükség, különben az önkormányzati dolgozók bérének kifizetése és több alapvető közszolgáltatás fenntartása is veszélybe kerülhet.

Dunaújvárosnak jelentős veszteséget jelentett a Dunaferr csődje is. / Fotó: MJVSZ

Az év végén lejár Dunaújváros hitelkerete

Legalább négymilliárd forintos rendkívüli kormányzati támogatásra lenne szüksége Dunaújvárosnak ahhoz, hogy elkerülje a fizetésképtelenséget – közölte az Indexszel Medgyesi Miklós, a polgármesteri hivatal kabinetirodájának vezetője. A városvezetés szerint az elmúlt években mintegy 20 milliárd forintnyi bevételtől esett el az önkormányzat, elsősorban az iparűzési adóbevételek kiesése miatt.

A pénzügyi helyzetet különösen súlyossá teszi, hogy az év végén lejár a város jelenlegi hitelkerete. A bank annak meghosszabbítását bevételnövelő intézkedéshez köti, enélkül januártól a folyamatos működés finanszírozása is bizonytalanná válhat.

A válság egyik fő oka a Hankook iparűzési adójának elvesztése.

A korábbi kormány 2021 júniusában különleges gazdasági övezetet hozott létre, aminek következtében a vállalat helyi iparűzési adója Dunaújváros helyett a Fejér Megyei Önkormányzathoz került. Medgyesi számításai szerint ez eddig mintegy 6,6 milliárd forintos bevételkiesést okozott. További jelentős veszteséget jelentett a Dunaferr csődje, a vállalat fennmaradását az önkormányzat korábban

fizetési könnyítésekkel

és átütemezésekkel

próbálta segíteni. A cég végül mintegy négymilliárd forintos adótartozást halmozott fel a várossal szemben, így a Vasmű leállása miatt további hétmilliárd forintnyi adóbevétel esett ki.

Medgyesi szerint a két vállalathoz kapcsolódó veszteség összesen megközelíti a 18 milliárd forintot. Az iváncsai ipari park különleges gazdasági övezetbe sorolása szintén megfosztotta a várost a korábban remélt bevételektől.

Ha óvatos becslést akarok mondani, akkor nagyjából 20 milliárd forinttól esett el Dunaújváros az elmúlt években. Ez egy óriási összeg, ennyit egyszerűen nem lehet kigazdálkodni

– fogalmazott.