Hónapjai vannak a 40 ezres magyarországi városnak, akkora adóbevétel esett ki: teljes fizetésképtelenség vár Dunaújvárosra, ha Magyar Péterék nem avatkoznak be – milliárdok kellenek
Januárra akár a működésképtelenség szélére kerülhet az egykor szebb napokat látott Duna parti iparváros. Dunaújváros vezetése szerint sürgős kormányzati beavatkozásra van szükség, különben az önkormányzati dolgozók bérének kifizetése és több alapvető közszolgáltatás fenntartása is veszélybe kerülhet.
Az év végén lejár Dunaújváros hitelkerete
Legalább négymilliárd forintos rendkívüli kormányzati támogatásra lenne szüksége Dunaújvárosnak ahhoz, hogy elkerülje a fizetésképtelenséget – közölte az Indexszel Medgyesi Miklós, a polgármesteri hivatal kabinetirodájának vezetője. A városvezetés szerint az elmúlt években mintegy 20 milliárd forintnyi bevételtől esett el az önkormányzat, elsősorban az iparűzési adóbevételek kiesése miatt.
A pénzügyi helyzetet különösen súlyossá teszi, hogy az év végén lejár a város jelenlegi hitelkerete. A bank annak meghosszabbítását bevételnövelő intézkedéshez köti, enélkül januártól a folyamatos működés finanszírozása is bizonytalanná válhat.
A válság egyik fő oka a Hankook iparűzési adójának elvesztése.
A korábbi kormány 2021 júniusában különleges gazdasági övezetet hozott létre, aminek következtében a vállalat helyi iparűzési adója Dunaújváros helyett a Fejér Megyei Önkormányzathoz került. Medgyesi számításai szerint ez eddig mintegy 6,6 milliárd forintos bevételkiesést okozott. További jelentős veszteséget jelentett a Dunaferr csődje, a vállalat fennmaradását az önkormányzat korábban
- fizetési könnyítésekkel
- és átütemezésekkel
próbálta segíteni. A cég végül mintegy négymilliárd forintos adótartozást halmozott fel a várossal szemben, így a Vasmű leállása miatt további hétmilliárd forintnyi adóbevétel esett ki.
Medgyesi szerint a két vállalathoz kapcsolódó veszteség összesen megközelíti a 18 milliárd forintot. Az iváncsai ipari park különleges gazdasági övezetbe sorolása szintén megfosztotta a várost a korábban remélt bevételektől.
Ha óvatos becslést akarok mondani, akkor nagyjából 20 milliárd forinttól esett el Dunaújváros az elmúlt években. Ez egy óriási összeg, ennyit egyszerűen nem lehet kigazdálkodni
– fogalmazott.
A város pénzügyi mozgásterét tovább szűkítette a szolidaritási hozzájárulás második, több mint 200 millió forintos részletének befizetése.
Medgyesi szerint januártól több száz önkormányzati alkalmazott bérének kifizetése válhat bizonytalanná. A pénzügyi válság az óvodák, bölcsődék, a szociális otthon, a könyvtár és a múzeum működését is érintheti, valamint a városüzemeltetési feladatok ellátását is veszélyeztetheti.
Az önkormányzat két lehetséges megoldással számol: visszakapja a Hankook iparűzési adóját, vagy ingatlanadó bevezetésével próbálja növelni bevételeit.
Ha a korábban elvont adóbevételek nem kerülnek vissza a városhoz, legalább négymilliárd forintos rendkívüli támogatásra lenne szükség. Medgyesi ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez csak átmenetileg rendezné a helyzetet, tartós megoldást a Hankook és az iváncsai ipari park adóbevételeinek visszaadása jelenthetne.
A kormány elismerte a város különösen súlyos pénzügyi helyzetét, de konkrét vállalást nem tett
Korábban lapunk is beszámolt arról, hogy a felszámolás alatt álló Dunai Vasmű két cége, a Dunarolling és a Duna Furnace a törvényben rögzített határidőig, vagyis szeptember 10-ig nem fizette ki a munkavállalóik bérét.
Ennek okaként azt jelölte meg, hogy az augusztus havi munkabér közszolgáltatási szerződés alapján történő kifizetéséhez szükséges kormányhatározat akkor még nem jelent meg. A szakszervezet közleménye szerint emiatt 200 dolgozó nem kapta meg időben a bérét.
A Gazdasági és Energetikai Minisztérium sajtóérdeklődésre végül közölte, hogy a Magyar Közlönyben szeptember 11-én már megjelent a vonatkozó határozat, amelyben
Magyar Péter miniszterelnök arra szólította fel Kármán András pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon 657,1 millió forint biztosításáról a közszolgáltatási szerződés keretében 2026. augusztus hónapban felmerült költségek finanszírozására.
A Megyei Jogú Városok Szövetsége és a kormány közötti egyeztetésen a kormányzati oldal is elismerte Dunaújváros különösen súlyos pénzügyi helyzetét. A térség országgyűlési képviselőjét, Nagy Ervint szintén tájékoztatták, aki segítséget ígért, konkrét kormányzati vállalás azonban egyelőre nem született.