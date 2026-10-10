Aggasztó számok az e-cigarettáról: a szakértőket is aggasztja, kik kezdik használni
Négy év alatt csaknem megduplázódott az e-cigarettát használók aránya azok körében, akik korábban nem voltak rendszeres dohányosok. A szakértők szerint a tendencia aggasztó, miközben a hagyományos dohányzás továbbra is visszaszorul – írta a The Guardian.
A brit statisztikai hivatal, az Office for National Statistics (ONS) adatai szerint
2025-ben mintegy 5,4 millió, legalább 16 éves ember használt naponta vagy alkalmanként e-cigarettát Angliában, Skóciában és Walesben.
Ez a korosztály 9,9 százalékát jelenti.
Közülük körülbelül 1,1 millióan korábban nem voltak rendszeres dohányosok. Ebben a csoportban az e-cigarettát használók aránya 2,9 százalékra emelkedett, szemben a 2021-ben mért 1,5 százalékkal. A létszám egyetlen év alatt is nőtt: 2024-ben még mintegy 940 ezren tartoztak ide.
A Lancet Public Health folyóiratban 2024-ben megjelent becslés már csak Angliában több mint egymillióra tette a korábban nem dohányzó e-cigaretta-használók számát. Az ONS mostani adatai először igazolták hivatalosan, hogy Angliában, Skóciában és Walesben együttesen átlépte az egymilliót ez a szám.
2025-ben a 25–34 évesek használtak a legnagyobb arányban e-cigarettát: 16,4 százalékuk vape-elt, míg egy évvel korábban ez az arány 12,9 százalék volt. Ez volt az egyetlen korcsoport, amelyben az ONS növekedést mért.
Ezzel megelőzték a 16–24 éveseket, akik 2021 és 2024 között vezették a korcsoportok szerinti összehasonlítást.
A London Metropolitan University kutatója hangsúlyozta, hogy az e-cigaretta segíthet a felnőtteknek leszokni a dohányzásról, használata azonban nem kockázatmentes, hosszú távú hatásai pedig még nem teljesen ismertek. Szerinte meg kell őrizni a leszokást támogató szerepét, miközben erősebben kell védeni a gyermekeket és a nem dohányzókat attól, hogy elkezdjék használni.
Eközben a hagyományos cigarettát szívók aránya tovább csökkent.
Az Egyesült Királyság mind a négy országára kiterjedő, a legalább 18 éveseket vizsgáló ONS-adatok szerint 2025-ben mintegy 4,9 millió felnőtt dohányzott. Ez 9,8 százalékos arányt jelent, a 2024-es 10,6 százalék után.
A férfiak 11,3 százaléka, a nők 8,2 százaléka dohányzott. A legnagyobb hosszú távú visszaesést a 18–24 évesek körében mérték: náluk 2011 és 2025 között 25,7 százalékról 7,2 százalékra csökkent a dohányzók aránya.
Az Action on Smoking and Health biztató eredménynek nevezte, hogy először került tíz százalék alá a felnőtt dohányzók aránya az Egyesült Királyságban. Szerinte ez jól mutatja, milyen eredményeket hozhat a dohányzás visszaszorítására irányuló tartós fellépés.
A Világgazdaság korábban megírta, hogy az európai vape-piac csaknem felét már a szürke- és feketekereskedelem uralja. A vape nemcsak komoly közegészségügyi és fogyasztóvédelmi kockázatokat hordoz, hanem milliárdos adóbevétel-kiesést és egyre nagyobb versenyhátrányt is okoz a legális szereplőknek.
Az EU-ba irányuló vape-import fő forrása Kína, az európai terjesztésben Németország, Hollandia és Belgium számít kulcsfontosságú elosztóközpontnak. Innen a szállítmányokat gyakran teherautókra rakják át, és a schengeni övezeten belül a kevésbé szigorú ellenőrzést kihasználva terítik Európa-szerte.